Обычные пользователи покупают компьютеры крайне редко. Чаще всего это происходит каждые 4-5 лет, а в результате даже те знания, что были получены ранее, забываются. Представьте, что 5 лет назад вы как следует разобрались в том, каким должен быть процессор. Изучили наиболее оптимальные предложения и пришли к выводу, что AMD пока слишком рано тягаться с Intel. Сегодня вы снова хотите собрать компьютер, но даже не представляете, насколько всё круто изменилось. AMD выпускает самые лучшие игровые камни, ну а Intel устраивает владельцам процессоров шоковую терапию. Флагманы горят с завидной регулярностью, ну а нормального решения проблемы не было больше года.

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Вот только обычные пользователи так глубоко не копают, поэтому купят первый понравившийся им камень. Ну а делать этого мы не советуем. Сегодня разберёмся с наиболее выгодными решениями, которые можно и нужно обходить стороной. Назовём основные причины происходящего и определимся с тем, что же нужно купить в качестве альтернативы.

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Начнём с Ryzen 5 3600. Так бывает, что время даже хороших и популярных продуктов подходит к концу. Увы, но время Ryzen 5 3600 ушло, а сегодня покупать такой процессор в рознице мы вам не советуем. Камень медленный, старый и уже не способен тягаться с новинками, которые выходили в последние несколько лет. Если вам казалось, что прогресс на рынке процессоров остановился, то изучите тесты решений AMD последних поколений. Ну а мы предлагаем купить Ryzen 5 5600. Стоит он столько же, как и указанный выше Ryzen 5 3600, но в играх покажет себя намного лучше. Вообще, даже этот процессор не идеален для сборки игрового компьютера, но в качестве офисного ПК или рушения для начинающего школьника вполне сойдёт.

А вот Core i5-14400F покупать крайне не советуем. Здесь главная причина в высокой стоимости. Сравните, в продаже есть Core i5-12400F, за который просят ровно в 2 раза дешевле. Так вот, если запустить оба камня в игровом тестировании с видеокартой до 40 тысяч рублей, то разница в быстродействии окажется близкой к нулевой. В идеальных сценариях Core i5-14400F определённо быстрее, но увидеть преимущество более нового камня вам никогда не удастся. Именно поэтому переплачивать за принадлежность к самому последнему поколению нет никакого смысла. Core i5-12400F неплохо справляется с играми и в целом может рекомендоваться как более скоростная замена указанному выше Ryzen 5 5600. Материнские платы под процессор Intel стоят недорого, а возможность купить оперативную память стандарта DDR4 позволяет сэкономить ещё несколько тысяч рублей.

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Не так давно Intel выпустила патч, который позволил закрыть тему с выходящими из строя флагманами компании. Эксперты подтвердили, что программная заплатка действительно решает все проблемы, но даже после этого мы не рекомендуем вам обращать внимание на Core i7-14700KF и Core i9-14900K. Кто знает, может протестированы не все сценарии. Но даже если процессоры и безопасны, неприятный осадок будет долго преследовать руководство Intel, а тратить значительные деньги за некогда считавшийся лучшим бренд сегодня глупо. Мы бы посоветовали вам обратить внимание на Ryzen 7 7800X3D. Это самый быстрый игровой камень на планете. Ещё недавно купить его в России можно было за 45 тысяч рублей, но сегодня по непонятным причинам все Ryzen 7 7800X3D ЯндексМаркете разобрали. Возможно, камень появится через несколько дней или недель. В любом случае, если вам нужен игровой компьютер с ультимативной производительностью, то обращать внимание на дорогие и горячие Core i7-14700KF и Core i9-14900K мы не советуем, ведь в продаже почти всегда есть Ryzen 7 7800X3D.

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На самом деле вопросы есть не только к продукции Intel. Смотрите: сегодня за Ryzen 7 5800X3D просят 35 тысяч рублей. Но это мы ещё нашли выгодное предложение, тогда как большая часть таких камней стартует с 40 тысяч. Ryzen 7 5800X3D предлагает очень впечатляющую скорость в играх и способен раскрыть даже самую дорогую видеокарту. И всё же, он слишком дорогой, ведь рядом на полке лежит Ryzen 7 5700X3D. Если вы купите видеокарту за 300 000 рублей, то разница между процессорами будет заметной, хотя и не критичной. А вот с видеокартой до 50 тысяч оба камня покажут аналогичную производительность. Ну а вы можете заметить, что Ryzen 7 5700X3D на целых 14 тысяч дешевле. В данном случае причин переплачивать нет никаких, поэтому ориентироваться на Ryzen 7 5800X3D мы вам не советуем.

Ну и завершим наш материал на новой серии AMD Ryzen 9000. Если вы встретите такой камень в продаже, то лучше купите что-то другое. Спрос на подобные решения на мировом рынке крайне незначительный, а причина в том, что прирост между поколениями оказался слишком низким. Ну а поскольку AMD уже на старте продаж установили не самые высокие цены, то делать скидки пока нет никакой возможности. Теоретически, когда в продажу поступит новая серия Intel, то тётушка Су начнёт что-то предпринимать, а пока 8-ядерный Ryzen 7 9700X смотрится неубедительно. С видеокартой до 60 тысяч он покажет минимальный прирост быстродействия по сравнению с Ryzen 7 7700X, тогда как разница в стоимости превышает 17 тысяч рублей. За эти деньги вы к Ryzen 7 7700X можете купить хорошую материнскую плату или 32 Гб скоростной оперативной памяти DDR5-6400. Поскольку Ryzen 7 9700X не даёт никаких преимуществ, то переплачиваете вы исключительно за новизну. Камень почти месяц ехал в Россию, ну а спрос на него оказался таким же низким, как и в других странах.

Как вы уже поняли, обращать внимание нужно не на бренд, а на соотношение между ценой и производительностью. Для этого смотрите тесты, читайте обзоры или следуйте нашим советам. Иногда времени на выбор процессора не так много, ну а мы не только назвали не самые выгодные предложения на рынке, но и предложили хорошие альтернативы почти во всех ценовых категориях. К сожалению, выгодных цен на Ryzen 7 7800X3D пока найти не удалось, но данная проблема быстро решается, ведь спрос рождает предложение.