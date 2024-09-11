Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г

Список не очень большой, но многие геймеры плохо разбираются в процессорах, покупая далеко не самые выгодные решения на рынке
[ ] для раздела Блоги
+
+

Обычные пользователи покупают компьютеры крайне редко. Чаще всего это происходит каждые 4-5 лет, а в результате даже те знания, что были получены ранее, забываются. Представьте, что 5 лет назад вы как следует разобрались в том, каким должен быть процессор. Изучили наиболее оптимальные предложения и пришли к выводу, что AMD пока слишком рано тягаться с Intel. Сегодня вы снова хотите собрать компьютер, но даже не представляете, насколько всё круто изменилось. AMD выпускает самые лучшие игровые камни, ну а Intel устраивает владельцам процессоров шоковую терапию. Флагманы горят с завидной регулярностью, ну а нормального решения проблемы не было больше года. 

реклама



Вот только обычные пользователи так глубоко не копают, поэтому купят первый понравившийся им камень. Ну а делать этого мы не советуем. Сегодня разберёмся с наиболее выгодными решениями, которые можно и нужно обходить стороной. Назовём основные причины происходящего и определимся с тем, что же нужно купить в качестве альтернативы. 

реклама



Начнём с Ryzen 5 3600. Так бывает, что время даже хороших и популярных продуктов подходит к концу. Увы, но время Ryzen 5 3600 ушло, а сегодня покупать такой процессор в рознице мы вам не советуем. Камень медленный, старый и уже не способен тягаться с новинками, которые выходили в последние несколько лет. Если вам казалось, что прогресс на рынке процессоров остановился, то изучите тесты решений AMD последних поколений. Ну а мы предлагаем купить Ryzen 5 5600. Стоит он столько же, как и указанный выше Ryzen 5 3600, но в играх покажет себя намного лучше. Вообще, даже этот процессор не идеален для сборки игрового компьютера, но в качестве офисного ПК или рушения для начинающего школьника вполне сойдёт. 

А вот Core i5-14400F покупать крайне не советуем. Здесь главная причина в высокой стоимости. Сравните, в продаже есть Core i5-12400F, за который просят ровно в 2 раза дешевле. Так вот, если запустить оба камня в игровом тестировании с видеокартой до 40 тысяч рублей, то разница в быстродействии окажется близкой к нулевой. В идеальных сценариях Core i5-14400F определённо быстрее, но увидеть преимущество более нового камня вам никогда не удастся. Именно поэтому переплачивать за принадлежность к самому последнему поколению нет никакого смысла. Core i5-12400F неплохо справляется с играми и в целом может рекомендоваться как более скоростная замена указанному выше Ryzen 5 5600. Материнские платы под процессор Intel стоят недорого, а возможность купить оперативную память стандарта DDR4 позволяет сэкономить ещё несколько тысяч рублей. 

реклама



Не так давно Intel выпустила патч, который позволил закрыть тему с выходящими из строя флагманами компании. Эксперты подтвердили, что программная заплатка действительно решает все проблемы, но даже после этого мы не рекомендуем вам обращать внимание на Core i7-14700KF и Core i9-14900K. Кто знает, может протестированы не все сценарии. Но даже если процессоры и безопасны, неприятный осадок будет долго преследовать руководство Intel, а тратить значительные деньги за некогда считавшийся лучшим бренд сегодня глупо. Мы бы посоветовали вам обратить внимание на Ryzen 7 7800X3D. Это самый быстрый игровой камень на планете. Ещё недавно купить его в России можно было за 45 тысяч рублей, но сегодня по непонятным причинам все Ryzen 7 7800X3D ЯндексМаркете разобрали. Возможно, камень появится через несколько дней или недель. В любом случае, если вам нужен игровой компьютер с ультимативной производительностью, то обращать внимание на дорогие и горячие Core i7-14700KF и Core i9-14900K мы не советуем, ведь в продаже почти всегда есть Ryzen 7 7800X3D.

реклама



На самом деле вопросы есть не только к продукции Intel. Смотрите: сегодня за Ryzen 7 5800X3D просят 35 тысяч рублей. Но это мы ещё нашли выгодное предложение, тогда как большая часть таких камней стартует с 40 тысяч. Ryzen 7 5800X3D предлагает очень впечатляющую скорость в играх и способен раскрыть даже самую дорогую видеокарту. И всё же, он слишком дорогой, ведь рядом на полке лежит Ryzen 7 5700X3D. Если вы купите видеокарту за 300 000 рублей, то разница между процессорами будет заметной, хотя и не критичной. А вот с видеокартой до 50 тысяч оба камня покажут аналогичную производительность. Ну а вы можете заметить, что Ryzen 7 5700X3D на целых 14 тысяч дешевле. В данном случае причин переплачивать нет никаких, поэтому ориентироваться на Ryzen 7 5800X3D мы вам не советуем. 

Ну и завершим наш материал на новой серии AMD Ryzen 9000. Если вы встретите такой камень в продаже, то лучше купите что-то другое. Спрос на подобные решения на мировом рынке крайне незначительный, а причина в том, что прирост между поколениями оказался слишком низким. Ну а поскольку AMD уже на старте продаж установили не самые высокие цены, то делать скидки пока нет никакой возможности. Теоретически, когда в продажу поступит новая серия Intel, то тётушка Су начнёт что-то предпринимать, а пока 8-ядерный Ryzen 7 9700X смотрится неубедительно. С видеокартой до 60 тысяч он покажет минимальный прирост быстродействия по сравнению с Ryzen 7 7700X, тогда как разница в стоимости превышает 17 тысяч рублей. За эти деньги вы к Ryzen 7 7700X можете купить хорошую материнскую плату или 32 Гб скоростной оперативной памяти DDR5-6400. Поскольку Ryzen 7 9700X не даёт никаких преимуществ, то переплачиваете вы исключительно за новизну. Камень почти месяц ехал в Россию, ну а спрос на него оказался таким же низким, как и в других странах.

Как вы уже поняли, обращать внимание нужно не на бренд, а на соотношение между ценой и производительностью. Для этого смотрите тесты, читайте обзоры или следуйте нашим советам. Иногда времени на выбор процессора не так много, ну а мы не только назвали не самые выгодные предложения на рынке, но и предложили хорошие альтернативы почти во всех ценовых категориях. К сожалению, выгодных цен на Ryzen 7 7800X3D пока найти не удалось, но данная проблема быстро решается, ведь спрос рождает предложение. 

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel процессоры оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
21
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
1
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
4
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
2
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
25
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
2
Warhammer 40,000: Space Marine 2 протестировали на 43 актуальных видеокартах
2
Нацбанк Украины меняет копейку на новую монету с польским уклоном
3
Tecno раскрыла больше информации о своём роботе Dynamic 1 на IFA 2024
+
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
В России запустили горно-обогатительный комбинат, который войдет в пятерку ведущих комбинатов мира
1
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
8
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
1
Швеция так и не собирается передавать Украине истребители JAS Gripen
+
macOS Sequoia выйдет 16 сентября: официально утверждён список поддерживаемых устройств
+
В Великом Новгороде восстановлено оборонное предприятие
+
Смартфон Xiaomi 14T Pro в чёрном цвете появился на первом изображении и раскрыл свой дизайн
+
NVIDIA повысила производительность Llama 3.1 в 1,9 раза благодаря алгоритму декодирования Medusa
+
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
1
Читеры взломали новую игру Valve «Deadlock» еще до релиза
+
Новый фильм рассказывающий о ZX Spectrum планируется к показу 3 октября
3

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
1
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
5
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
18
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
17
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
26
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
21
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
19
Когда обгон запрещён - даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
8

Сейчас обсуждают

VladTag
17:40
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив, i зайди до каси, отримай 5 гривень.
Reuters: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине
VladTag
17:39
Reuters: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине
Игорь Быков
17:34
У меня был 24 fhd, сменил на 27 2к, по сути размер пикселя не поменялся, но мне было бы идеально 4к на 27", тогда картинка была бы идеально плавной. Но моя карта не потянет игрушки даже с fsr)))
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
World Trailer
17:33
Ахметов уже все починил. Не тушат давно :D
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
Нивхурил
17:32
Им выдают для утилизации морской свиноты.
Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море
Павел Хамлов
17:31
Дело в том, что Bugatti Veyron не ездит без обученной команды техников и по нашим дорогам тоже. Ну вот не видел я этих машин живыми на дорогах общего пользования на пост-советском пространстве. А порш...
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Нивхурил
17:30
Никто никуда ломится не будет,тем более на эту твою иос, ибо на каждую хитрую жопу всегда найдется свой винт с резьбой
Разработчики Android-приложений для Google Play смогут блокировать установку из сторонних источников
Байден
17:29
У меня на MSI уже 2 месяца периодически BSOD при загрузке, уже все биосы и драйвера прошил и обновил
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
Za9c
17:23
По 7500 на рыло и вченую славу. Ребята зажрались, послали их и правильно сделали. На битпорте можно свободно трек купить за полтора бакса. Музыкантам с них достаётся центов 30 от силы. Тут напрямую вы...
За "вечное" использование в GTA 6 хита 80-х Temptation Rockstar предложила авторам всего $7 500
Сергей Анатолич
17:22
Нет, ну мне положительно нравится это выражение: "Расположенной к югу от Сатурна". Осталось определить где у Сатурна юг, с его точки зрения.🤣👍🏻 Тем более, что Сатурн планета и через год TOI-6651 b ...
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем