Бытует мнение, что в продаже нет хороших и плохих видеокарт. Якобы, всё зависит от цены, а значит только от производителя зависит, будет ли тот или иной продукт успешным. Отчасти, подобные заявления имеют под собой вполне реальные основания. Например, несколько лет назад AMD выпустила графический чип Radeon RX 5600 XT. Видеокарта отлично справлялась с играми, но столкнулась с конкуренцией со стороны NVIDIA. Как выяснилось, руководство AMD имело на этот случай хитрый план, предполагающий повышение тактовых частоты видеокарты. Вот только многие партнёры AMD ничего не знали о тайном плане, поэтому разработали такие системы охлаждения, которые не позволили повысить тактовые частоты уже реализованных Radeon RX 5600 XT.

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Осадок от такой странной конкуренции ещё долго витал в воздухе, а видеокарта очень быстро покинула рынок. Есть и другие примеры, но сегодня мы рассмотрим 5 видеокарт, которые строго не рекомендуются для покупки. Они относятся к самым различным ценовым сегментам, но всех их объединяет только одно: ужасное соотношение между стоимостью и конечной производительностью. Давайте разберём несколько предложений, которые ещё можно найти в российской рознице, тогда как провалы прошлых лет оставим до следующего материала.

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Первым делом мы просим вас обходить стороной Radeon RX 6500 XT. Видеокарта должна была стать оптимальным решением для бюджетного сектора. В последнее время здесь вообще ничего не выпускается, но руководство AMD решило экономить с максимальным усердием. Например, вместо 128-битной шины, поставили узкую 64-битную, что снизило пропускную способность памяти до минимума. На этом решено было не останавливаться, ведь памяти здесь всего 4 Гб, хотя годом ранее Лиза Су критиковала NVIDIA и уверяла, что современным игровым видеокартам нужно 8 Гб видеопамяти. Ну и чтобы окончательно добить собственный продукт решено было сделать его совместимым только с интерфейсом PCIe 4.0. Ну а поскольку нужно было купить новую материнскую плату, то Radeon RX 6500 XT на старых компьютерах теряла ещё 10-15% производительности. Начальная скорость и без того была низкой, но всё вместе делает видеокарту ужасной. Сегодня за неё просят 21 тысячу рублей, ну а мы советуем вам присмотреться к GeForce GTX 1660 SUPER. Здесь 6 Гб памяти, 192-битная шина и выше производительность. Radeon RX 6500 XT можно смело назвать провалом AMD, но видеокарта продолжает продаваться, хотя более успешные решения по непонятной причине рынок покинули.

Было время, когда Radeon RX 6750 XT предлагала отличное соотношение между ценой и производительностью, но всё это осталось в прошлом. В Российской рознице действует простое правило: ни при каких условиях не снижать цены на видеокарты прошлых поколений. Помните это, ведь именно так работает розница. Сегодня Radeon RX 6750 XT вы можете встретить за 55 тысяч рублей и дороже, но рядом на полке лежит более новая Radeon RX 7700 XT. Мало того, что иногда попадаются удачные предложения дешевле 50 тысяч рублей, так сама Radeon RX 7700 XT ещё и ощутимо быстрее Radeon RX 6750 XT. Выбор очевиден. Если вы в следующий раз захотите купить видеокарту прошлого поколения, обязательно поищите её аналог. Не исключено, что новинка окажется дешевле и быстрее, как это произошло в данном случае.

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Если вы полагали, что такое правило действует только для продукции AMD, то сильно ошибались. Простой пример, старенькая GeForce RTX 3070 Ti стоит 57 тысяч рублей, предлагая всего 8 Гб памяти и не самую высокую производительность. GeForce RTX 4070 SUPER на целых 10 тысяч дороже, но она немного быстрее и получила 12 Гб памяти. Ну а это ключевая переменная, которая определяет, насколько долго видеокарта будет оставаться актуальной. GeForce RTX 3070 Ti в требовательных играх уже не хватает памяти, ну а в будущем 8 Гб будут тянуть её вниз. Покупать такую видеокарту мы вам не рекомендуем, ведь GeForce RTX 4070 SUPER ненамного дороже, но лучше буквально во всём. Кстати, она отлично справляется с трассировкой лучей, что обязательно понравится любителям технологий.

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Было бы неправильно, если бы мы обошли стороной GeForce GTX 1050 Ti. К большому сожалению, NVIDIA отказалась от выпуска бюджетных графических чипов нового поколения, тогда как Radeon RX 6500 XT сложно назвать полноценной видеокартой. И всё же, есть нечто и похуже, ведь GeForce GTX 1050 Ti до сих пор успешно продаётся. Видеокарте слишком много лет, а на момент своего выхода она уже не тянула все игры в 1080р на максимальных настройках графики. С тех пор утекло много воды, ну а GeForce GTX 1050 Ti стоит оставить на милость истории. Было время, когда такую видеокарту можно было рекомендовать для бюджетной игровой сборки, но сегодня она не тянет актуальные игры даже в 900р. Как уже отмечалось выше, аналогов по выгодной стоимости NVIDIA не выпустила, ну а Radeon RX 6500 XT лучше обходить стороной. Видеокарта AMD быстрее, но дороже и не может считаться нормальной альтернативой. Кстати, производство GeForce GTX 1660 SUPER остановлено, а значит совсем скоро в сегменте до 25 тысяч игровых видеокарт совсем не останется.

Ну и завершим наш материал на GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA предлагает 24 Гб памяти и остаётся самым быстрым уже два года. Конкурентов нет и не предвидится, чем активно пользуется Дженсен Хуанг. Видеокарта хорошо себя показывает не только в играх, но и в центрах обработки данных, ну а высокий спрос на инструменты для обучения ИИ привёл к дефициту GeForce RTX 4090 на мировом рынке. Видеокарты в продаже есть, но высокий спрос приводит к тому, что цены не снижаются. Как видите, в российской рознице за флагман NVIDIA просят почти 300 тысяч рублей, ну а это сумма, которую могут себе позволить только сумасшедшие миллионеры. Если вы хотите прикоснуться к графике ультимативного уровня, то самое время задуматься об экономии. Ну а здесь вас поджидает Radeon RX 7900 XTX. Флагман AMD примерно на 10-15% медленнее, но и стоит он в 2 раза дешевле. Если прикинуть все за и против, то за цену GeForce RTX 4090 вы можете собрать один из самых скоростных системных блоков на планете, а после укомплектовать его новенькой Radeon RX 7900 XTX. Возможно, если запустить тесты, то разницу с GeForce RTX 4090 вы всё же заметите, но для этого нужно задаться целью. Быстродействия Radeon RX 7900 XTX достаточно для любых сценариев, а сама она ещё долго будет тянуть все игры в 4К на самых высоких графических настройках.