Выбор между ноутбуком и компьютером обусловлен способом применения и потребностями владельца. Если вам требуется мощный инструмент, который будет тянуть все требовательные игры даже в разрешении 2К на высоких настройках графики, то оптимальным решением станет персональный компьютер. Некоторые ноутбуки с такими задачами справляются неплохо, но разница в стоимости окажется критической. Часто вам придётся заплатить в два раза больше за компактный лэптоп, получив при этом менее впечатляющую производительность. Многих геймеров такая перспектива отталкивает, вынуждая покупать громоздкие системные блоки. На самом деле, если ноутбук будет стоять на столе и выполнять функции домашнего ПК, то логики в переплате нет никакой, ну а сегодня мы подумаем о том, стоить ли покупать недорогой лэптоп, и можно ли сэкономить на вторичном рынке.

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Предположим, что ваша работа связана с частыми поездками. Вариант не самый распространённый, но такие люди есть. По счастливой случайности вы ещё и любите видеоигры, а значит без мощной видеокарты не обойтись. Всё это тянет за собой качественный геймерский дисплей, а в итоге стоить ноутбук дёшево просто не может. На самом деле идея играть в поезде или в номере отеля, о которой так много пишут в рекламе компактных игровых ноутбуков, кажется нам довольно странной. Обычно, если вы приехали по работе, то времени на игры уже не будет. В случае же, если вы турист, который хочет поиграть во время перерывов между походами по новым городам, то всё становится ещё более странно. Представьте себе, что у вас есть все пару дней, во время которых нужно посетить самые интересные места. Кто-то идёт в музей, тогда как другие направляются в парки, пытаясь увидеть как можно больше достопримечательностей. Когда вы приходите в номер отеля, то единственное желание, которое у вас остаётся – это поесть и поспать. В теории вы можете взять с собой игровой ноутбук на дачу, но и эта мысль кажется притянутой за уши. На природе нужно жарить шашлык, копать картошку или же просто наслаждаться умиротворением. Лишать себя просмотра фильма или чтения новостей в интернете было бы глупо, но для этого достаточно планшета или смартфона.

Всё это говорит о том, что сценариев использования игрового ноутбука в реальной жизни почти нет. Смартфоны и планшеты обладают большей компактностью, неплохо держат заряд и способны удовлетворить большую часть запросов рядовых пользователей. А вот с задачей полноценной замены домашнего компьютера для просмотра фильмов перед сном ноутбук справляется лучше. Но в этом случае игровой ПК вам без надобности, а самое главное выбрать модель с нормальным дисплеем. Компактность здесь уже не играет важной роли, поэтому обращаем внимание на размер дисплея и технологию его производства. Берите модели с экраном IPS и размером 17 дюймов. В этом случае качественная картинка и масса удовольствия от просмотра вам гарантирована. У офисного ноутбука должна быть удобная клавиатура, тогда как рабочий лэптоп просто обязан хорошо держать заряд. Сценариев использования может быть много, но мы вам рекомендуем покупать модели ноутбуков, способные заряжаться через слот USB Type-C. Например, вы действительно хотите взять в путешествие ноутбук. Затея глупая, но иногда мы совершаем не самые умные вещи. Без смартфона в поездку никто не отправляется, ну а современные мобильные телефоны предлагают зарядные устройства мощностью 67 Вт и выше. Этого будет достаточно для вашего ноутбука, а значит не придётся носить с собой громоздкий блок питания.

Даже если вы покупаете недорогой лептоп, убедитесь в том, чтобы внутри находился твердотельный накопитель. Жёсткий диск в качестве системного отправит вас в далёкое прошлое, ну а в большинстве случаев достаточно SSD ёмкостью 512 Гб. Этого хватит для работы системы, установки программ и даже хранения важного контента. Геймеры предпочитают больше, ну а мы рекомендуем изучить все характеристики перед покупкой. Проблема в том, что производитель, как правило, не указывает бренд установленного твердотельного накопителя. Это значит, что о скоростных показателях SSD можно только догадываться. Если вы действительно испытываете нехватку свободного места, просто замените штатный накопитель на более ёмкий. Учитывайте характеристики материнской платы, ведь если она поддерживает только PCIe 3.0, то покупать дорогостоящий SSD нет никакого смысла. Не забывайте, что производители подобной техники экономят на мелочах. Например, многие лэптопы идут в комплекте с самой бюджетной оперативной памятью. Новые предлагают DDR5-4800. Выбирайте модели с более скоростной ОЗУ, но обязательно смотрите спецификации материнской платы, ведь иногда выше уже ничего установить нельзя. Если вам нужна недорогая рабочая станция, то всё это не имеет значения, хотя программистам следует сразу же расширить количество оперативной памяти до 32 Гб.

А вот покупать ноутбук на вторичном рынке следует осторожно. Помните, что подобные устройства плохо поддаются замене компонентов. В лучшем случае вы сможете добавить оперативной памяти и сменить жёсткий диск, хотя некоторые производители распаивают эти комплектующие на системной плате. Настоящая проблема возникает, когда вам приходится думать о замене аккумулятора. По странному стечению обстоятельств производители ноутбуков регулярно меняют форму элементов питания, поэтому приходится искать именно тот, что подходит под вашу модель. Если лэптоп старый, то придётся сидеть без аккумулятора. Все ранее выпущенные уже пришли в негодность, но ничего нового не производится. С годами ноутбуки страдают от перегрева. Компактный корпус имеет свои недостатки, а эксперты рекомендуют проводить профилактическую очистку регулярно. Если не получается самостоятельно, пригласите специалиста, но допускать перегрева процессора всё же не стоит. Обращайте внимание на стандарт оперативной памяти. В старом ноутбуке может быть DDR3, которую не так просто купить. Также важно знать интерфейс подключения накопителя. Сегодня SSD стоят недорого, поэтому есть смысл ускорить лэптоп за счёт замены жёсткого диска. Как уже было сказано выше, подумайте хорошо, ведь иногда для дома больше подходит обычный системный блок с монитором. Если хочется компактности и удобства, купите планшет, который идеально заточен под просмотр фильмов и сёрфинг в интернете.