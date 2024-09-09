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Bublik1
В России наблюдается рост продаж продукции Apple – спрос на iPhone 15 увеличился на 66%
На носу презентация iPhone 16, а инсайдеры не ожидают от новинки никаких сюрпризов

Сегодня состоится презентация смартфонов Apple нового поколения. iPhone 16 станет быстрее, получит больше умных технологий и принесёт улучшенный опыт фотографирования. Всё это ожидаемо, ну а каждый раз, когда в продажу поступают яблочные смартфоны нового поколения, заметно увеличивается спрос на уже находящиеся в рознице аппараты. Что примечательно, происходит это не только на американском или европейском рынках, но и в России. Apple официально ушла с рынка РФ ещё в 2022 году, продолжая уже два года ставить владельцам iPhone палки в колёса. Казалось, это отличный повод отказаться от яблочной продукции и перейти на менее агрессивный Android, но армии фанатов продолжают инвестировать деньги в американского производителя. Долгое время эти фанаты рассказывали о том, как удобно использовать телефон для беспроводных платежей, но уже два года успешно выживают без этой функции. 

По данным представителей МТС, начиная с 26 августа наблюдается повышенный всплеск активности фанатов яблочной продукции в стране. За последние две недели продажи всех моделей прибавили 50% если сравнивать с августом и на 9%, если обращать внимание на тот же период 2023 года. Лучше всего продаются аппараты серии iPhone 15, спрос на которые увеличился на целых 66% по сравнению с началом последнего месяца лета. Даже не самый свежий iPhone 13 было реализовано на 42% больше, тогда как количество проданных единицы iPhone 14 стало выше на 24%. Не сдаёт позиции древний iPhone 12, спрос на который стал выше на 23%. Представители МТС замечают, что даже действительно старый iPhone 11 прибавил 14%, ну а это настоящий рекорд. Продажи превосходят ожидания, а особенно интересна схема, в рамках которой будет реализовываться в России представители новой линейки iPhone 16. 

Идея заключается в продаже сертификатов. Стоит такой сертификат 25 тысяч рублей и позволяет менеджерам МТС сделать правильные выводы. Так, на основании предпродажи сертификатов будут сделаны выводы о спросе на российском рынке. Продавец завезёт нужное количество аппаратов исходя из формирующегося спроса, ну а все владельцы сертификатов гарантированно получат свой мобильный телефон в первых рядах. Поскольку точной стоимости iPhone 16 в России не знает никто, то предполагается более простая схема. Так, из конечной стоимости будут вычитаться 25 тысяч, которые владелец сертификата уже заплатил ранее. Идея уже показала свою эффективность в 2023, поэтому реализация её в 2024 продолжится. Добавим, что от iPhone 16 ожидать значительных перемен всё же не стоит. Базовая модель получит всё тот же дисплей размером 6.1 дюйма. Это будет качественный OLED с частотой обновления 60 кадров в секунду. Увы, но по этому показателю аппарат останется в прошлом, тогда как в 2024 даже аппараты за $300 других производителей могут похвастать наличием 120-Гц дисплея. 

Не изменится и зарядка мощностью 20 Вт, которая также свидетельствует о попытках сэкономить на мелочах. Более продвинутая версия с приставкой «Pro» предложит зарядку на 40 Вт, но даже это смотрится несерьёзно на фоне китайских смартфонов с мощностью зарядки от 120 Вт. Количество оперативной памяти увеличится до 8 Гб и достигнет всё тех же китайских середняков. Основной сенсор останется 48-Мп, ну а процессор получит массу умных функций. Ёмкость аккумулятора увеличится на 200 мАч. 

#apple #iphone #iphone 15 #iphone 16
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