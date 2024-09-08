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5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps

Если запастись терпением, то можно встретить каждую из этих видеокарт по очень привлекательной стоимости
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Видеокарты последних поколений стоят довольно дорого, а многие игровые решения стали недоступны рядовым геймерам. Энтузиасты стараются покупать наиболее выгодные графические чипы, хотя некоторые тратят значительные суммы на развлечения. Но если в американской рознице вы уже в первые дни после начала продаж настольной графики нового поколения можете встретить модели по рекомендованной стоимости, то в России даже спустя два года после релиза той или иной видеокарты цены поражают воображение. Например, уже довольно долго в американской рознице наблюдаются огромные скидки на продукцию AMD. Если присмотреться к аналогам в российских магазинах, то можно прийти к удручающим выводам, ведь здесь нет даже намёка на скидки. 

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Незадолго до 1 сентября несколько федеральных сетей зафиксировали цены на некоторые видеокарты, но уже завтра акция может завершиться. Такой шаг немного удержал рынок от роста, но слишком долго эффект длиться не будет. В обычное время можно было бы рассчитывать на скорый релиз настольной графики следующего поколения, но не в этот раз, ведь дядюшка Хуанг не готов порадовать геймеров серией GeForce RTX 50. Ну а поскольку играть всё равно хочется, то многие геймеры отправляются на вторичный рынок. Сегодня мы назовём лучшие подержанные видеокарты, которые вы только можете купить. Идеальных решений нет, ведь даже здесь продавцы корректируют цены исходя из общей рыночной ситуации, но иногда найти что-то интересное всё же удаётся. 

Начнём с Radeon RX 580. Видеокарта вышла достаточно давно и уже не может удовлетворять запросы требовательных геймеров. Она не тянет новые игры в 1080р на высоких настройках графики, но неплохо справляется с популярными шутерами и даже ГТА5. Если вы предпочитаете Майнкрафт и Контр Страйк, то уже сегодня можете купить Radeon RX 580, стоимость которой по сравнению с новыми моделями последних лет кажется довольно выгодной. Видеокарта включает 8 Гб памяти, но ожидать слишком многого от неё мы вам всё же не советуем. Старушка имеет свой предел и продолжит медленно устаревать. 

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Примерно такой же производительностью обладает и GeForce GTX 1060. К сожалению, мы не смогли найти такую видеокарту по выгодной стоимости. По логике, GeForce GTX 1060 должна продаваться за 10 тысяч рублей, но в данном случае всё обстоит немного иначе. Видеокарта также неплохо подходит для запуска классики и самых разнообразных стрелялок, но пасует перед новинками, требующими более серьёзное железо. В качестве альтернативы стоит обратить внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. Если ориентироваться именно на ЯндексМаркет, то эта видеокарта будет намного выгоднее предыдущей, предлагая довольно высокий уровень графики. Тянуть новинки в 1080р на максималках она уже не может, но уровень графики близкий к высокому всё ещё предлагает. Выбор нельзя назвать идеальным, но покупка на вторичном рынке – это всегда компромисс. GeForce GTX 1660 SUPER получила 6 Гб памяти, но пока этого количества для народного разрешения достаточно. 

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Стоит учитывать, что очень многое зависит от вашего везения. Например, в продаже можно встретить GeForce GTX 1070 Ti, которая не только быстрее GeForce GTX 1660 SUPER, но и имеет 8 Гб памяти. При этом цены на такую видеокарту может быть даже ниже. В данном случае видеокарту продаёт магазин, ну а здесь действуют немного другие правила. Обычный пользователь стремится реализовать товар как можно быстрее. Часто от этого зависит покупка новой видеокарты, а значит на том же Авито подержанные модели могут быть немного дешевле. Важно учитывать, что часто выгода сопряжена с повышенными рисками. На том же ЯндексМаркете магазин держится за свою репутацию, тогда как на других площадках вам может встретиться мошенник. Пытающиеся зарабатывать на чужой неграмотности и наивности люди есть везде, поэтому обращайте внимания не мелочи. Не покупайте видеокарту с рук по почте, ведь в посылке может прийти подгорелая плата без графического чипа. Тщательно протестируйте её перед покупкой, а также расспросите об истории использования. GeForce GTX 1070 Ti определённо интереснее GeForce GTX 1660 SUPER, но если такая видеокарта пахала на ферме, то её лучше обходить стороной. Не все майнеры откровенны, но в этом случае вам остаётся только смотреть в оба. 

Одной из наиболее популярных видеокарт на вторичном рынке остаётся Radeon RX 5700 XT. Как видите, она не отличается демократичной ценой, но мы вам и не предлагаем покупать первую попавшуюся. Если вы твёрдо решили приобрести одну из вышеперечисленных видеокарт, то просто запаситесь терпением. Иногда случаются распродажи, а бывает так, что магазину просто нужно избавиться от давно находящихся на балансе комплектующих. Следите за скидками, а при удачном стечении обстоятельств вы получите точно такую же Radeon RX 5700 XT на 5-7 тысяч дешевле. Сама видеокарта даже сегодня способна запускать все требовательные новинки в 1080р, хотя в 2К настройки графики лучше сбросить на средние. Помните, что Radeon RX 5700 XT стала жертвой бума майнинга. С высокой долей вероятности лежащая на прилавке видеокарта добывала криптовалюту, где могла растерять большую часть своего ресурса. Иногда продавцы вводят покупателей в заблуждение, предлагая начинающую деградировать модель. При тестировании обращайте внимание на тактовые частоты. Ваша видеокарта должна держать рекомендованные тактовые частоты при заданных температурах. Если этого не происходит – лучше такую Radeon RX 5700 XT обходить стороной. 

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Ну и обойти вниманием GeForce GTX 1080 Ti мы просто не можем. Это самая быстрая подержанная видеокарта в нашем списке. Флагман NVIDIA продолжает интересовать геймеров, ну а многие просто не осознают, что время не щадит даже самые скоростные решения. Именно поэтому к покупке GeForce GTX 1080 Ti следует относиться осторожно. Жизненный цикл флагманов намного ниже, чем у других видеокарт, а значит и риски купить уже выжатый до суха лимон здесь выше. В играх GeForce GTX 1080 Ti чувствует себя довольно неплохо, но не имеет доступа к популярным технологиям трассировки лучей и масштабирования. Для понимания происходящего давайте рассмотрим ещё одну видеокарту NVIDIA. В магазинах продаётся GeForce RTX 3060, у которой есть не только волшебные лучики, но и DLSS. Первая технология позволяет расширить визуальную составляющую на экране монитора, тогда как вторая повышает количество кадров в секунду на 50% и выше. В первом случае красивая картинка отражается на фрамрейте, тогда как во втором изображение становится немного мутным. Не идеально, но у GeForce GTX 1080 Ti ничего этого нет. В результате GeForce RTX 3060 будет на пару лет дольше тянуть новые игры, тогда как у старого флагмана такой перспективы нет. 

На самом деле список неполный. Вы можете присмотреться к графическим чипам прошлого и позапрошлого поколений NVIDIA. Иногда цены на подобную продукцию радуют, но всегда следует смотреть тесты в интернете и тщательно проверять видеокарту перед покупкой. Довольно неплохо себя показывает серия Radeon RX 6000, но такие видеокарты были малочисленны и попали под каток майнинга, поэтому на вторичном рынке их немного. Если не хотите переплачивать, запаситесь терпением. Как уже было сказано выше, иногда геймерам везёт, но случается такое точно не каждый день. Давайте ещё раз перечислим 5 самых лучших видеокарт, которые вы можете встретить на вторичном рынке, соотношение между стоимостью и производительностью у которых максимально выгодное. Это: Radeon RX 580, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070 Ti, Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti. 

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