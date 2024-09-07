Вокруг настольной графики следующего поколения курсирует множество слухов, но только некоторые из них правдивы

Долгое время информации о настольной графике NVIDIA следующего поколения не было. Казалось, что даже Дженсен Хуанг забыл о важном анонсе, но в последние дни новости начали заваливать интернет. Вначале нам сообщали о том, что дела с графическими ускорителями на архитектуре Blackwell идут довольно паршиво. Ясное дело, представители разработчика попытались заверить инвесторов в обратном, но скрыть провал уже невозможно. Дядюшка Хуанг обещал начать продажи этим летом, но на календаре осень, а поставок всё ещё нет. Инсайдеры рассказывают о неких сложностях, с которыми пришлось столкнуться инженерам компании, ну а руководство уверяет, что первые клиенты уже совсем скоро получат графические ускорители. Ну а поскольку всё это требует значительных ресурсов, то тут же поползли слухи о переносе выпуска настольной графики серии GeForce RTX 50 на 2025 год.

Несмотря на все свидетельства, находятся люди, считающие релиз видеокарт следующего поколения в ноябре 2024 возможным. Такие новости вводят в заблуждение рядовых пользователей, многие из которых совершенно запутались. Сегодня мы попробуем во всём разобраться, основываясь на нескольких утечках и здравом смысле. Прежде всего нужно понимать, что для NVIDIA сегодня графические ускорители Blackwell на порядок важнее, чем релиз настольной графики следующего поколения. В 2024 компания получает больше 90% доходов от железа для центров обработки данных и обучения ИИ, ну а уже несколько месяцев инженеры не могут заставить прибыльную технологию приносить деньги. На высокопроизводительные решения брошены все силы, ну а сами представители разработчика уверяют, что продажи начнутся только в 4 квартале. Якобы, удастся отгрузить продукции на 2 миллиарда долларов, но речь о внутренних документах, а значит для создания красивой картинки можно немного приукрасить реальные цифры. Какая именно проблема не позволила Дженсену Хуангу заработать лишние 10 миллиардов долларов, пока неясно, но сам он не унывает, надеясь на успешный 2025 год.

Ну а пока эксперты спорили о том, повлияет ли задержка графических ускорителей на настольный сегмент, появились ещё более удручающие слухи. Отмечалось, что архитектура Blackwell оказалась горячей, а в результате инженерам пришлось изменить систему охлаждения, сделав её более эффективной. Одновременно с этим инсайдеры уверяли, что GeForce RTX 5090 будет потреблять 600 Вт и потребует блок питания мощность от 1 кВт. Для тех, кто инвестировал в дорогостоящие устройства до 1000 Вт, эта информация стала крайне удручающей, но слухи также вещали о том, что перенос серии GeForce RTX 50 неизбежен. Немного позднее появились любопытные уточнения. Оказывается, в настоящее время инженеры NVIDIA одновременно работают над шестью различными системами охлаждения. Ранее перспективная на 400 Вт для флагмана находится на стадии отмены, а вместо неё тестируется более эффективная на 600 Вт. Именно она станет основой для референсной версии GeForce RTX 5090. Инсайдеры полагают, что сама видеокарта будет потреблять до 550 ВТ, но может быть и меньше, ведь это пиковые показатели, на которые стоит ориентироваться энтузиастам. В то же время указанные выше 600 Вт нужны для экстремальных случаев. Например, для разгона, а речь идёт об эффективности отвода тепла, а не о тепловыделении графического чипа. По сравнению с GeForce RTX 4090 ожидается прибавка до 100 Вт, но всё это актуально только для флагмана, тогда как TGP GeForce RTX 5080 составит 350 Вт.

Таким образом вторая по производительности видеокарта не потребует слишком дорогого блока питания и будет обходиться моделями с мощностью до 750 Вт. И вот здесь самое время опровергнуть волну слухов о скором релизе настольной графики нового поколения. Согласно достоверным данным, инженеры компании в этом месяце завершат разработку и внутренние тесты эталонного графического чипа и системы охлаждения. Это значит, что в руках у Дженсена Хуанга будет первый инженерный вариант. Всё это несовместимо со слухами о скором релизе, ведь вначале тестовый экземпляр отправят доверенным лицам, которые изучат его потенциал и будут искать возможные проблемы. После этого появится более зрелая версия. Ну а как только разработчики добьются стабильной работы, финальные технические характеристики будут официально озвучены. Можно предположить, что сегодня даже дядюшка Хуанг владеет только предварительными данными. Например, шириной шины и скоростью видеопамяти. К слову, внутри графических чипов следующего поколения впервые появится память стандарта GDDR7, скорость которой стартует с 28 Гбит/с.

Всё это объясняет полное отсутствие утечек с точными характеристиками и тестами в сети. Обычно видеокарты следующего поколения поступают в продажу в ноябре каждые два года, а утечки и первые тесты прорываются в сеть ещё весной. К концу лета инсайдеры получают сведения о всей линейке, тогда как сегодня мы знаем только о том, что к выходу готовится GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. О судьбе GeForce RTX 5060 вообще ничего неизвестно, а назвать даже предварительные сроки релиза крайне сложно. Предполагается, что анонс состоится в рамках выставки CES в январе. Похоже, вначале нужно убедиться в том, что инженеры NVIDIA решили все проблемы с ускорителями Blackwell, а только после этого можно рассчитывать на полноценный анонс настольной графики следующего поколения. Скорее всего, больше информации станет доступно только в 4 квартале 2024, когда высокопроизводительные решения действительно окажутся на прилавках магазинов. Ну а ждать скорого выхода GeForce RTX 5060 мы вам и вовсе не рекомендуем, ведь даже при более благоприятных условиях Дженсен Хуанг вначале выводил на рынок флагманы, а только после этого разрешал геймерам купить относительно недорогие видеокарты. Ну а поскольку финальные характеристики видеокарт следующего поколения пока не определены, то нет даже предварительных предположений о том, сколько всё это будет стоить. Точно не дешевле, чем сегодня, но может и дороже. Философствовать на эту тему слишком рано.