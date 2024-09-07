Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
Вокруг настольной графики следующего поколения курсирует множество слухов, но только некоторые из них правдивы

Долгое время информации о настольной графике NVIDIA следующего поколения не было. Казалось, что даже Дженсен Хуанг забыл о важном анонсе, но в последние дни новости начали заваливать интернет. Вначале нам сообщали о том, что дела с графическими ускорителями на архитектуре Blackwell идут довольно паршиво. Ясное дело, представители разработчика попытались заверить инвесторов в обратном, но скрыть провал уже невозможно. Дядюшка Хуанг обещал начать продажи этим летом, но на календаре осень, а поставок всё ещё нет. Инсайдеры рассказывают о неких сложностях, с которыми пришлось столкнуться инженерам компании, ну а руководство уверяет, что первые клиенты уже совсем скоро получат графические ускорители. Ну а поскольку всё это требует значительных ресурсов, то тут же поползли слухи о переносе выпуска настольной графики серии GeForce RTX 50 на 2025 год.

Несмотря на все свидетельства, находятся люди, считающие релиз видеокарт следующего поколения в ноябре 2024 возможным. Такие новости вводят в заблуждение рядовых пользователей, многие из которых совершенно запутались. Сегодня мы попробуем во всём разобраться, основываясь на нескольких утечках и здравом смысле. Прежде всего нужно понимать, что для NVIDIA сегодня графические ускорители Blackwell на порядок важнее, чем релиз настольной графики следующего поколения. В 2024 компания получает больше 90% доходов от железа для центров обработки данных и обучения ИИ, ну а уже несколько месяцев инженеры не могут заставить прибыльную технологию приносить деньги. На высокопроизводительные решения брошены все силы, ну а сами представители разработчика уверяют, что продажи начнутся только в 4 квартале. Якобы, удастся отгрузить продукции на 2 миллиарда долларов, но речь о внутренних документах, а значит для создания красивой картинки можно немного приукрасить реальные цифры. Какая именно проблема не позволила Дженсену Хуангу заработать лишние 10 миллиардов долларов, пока неясно, но сам он не унывает, надеясь на успешный 2025 год. 

Ну а пока эксперты спорили о том, повлияет ли задержка графических ускорителей на настольный сегмент, появились ещё более удручающие слухи. Отмечалось, что архитектура Blackwell оказалась горячей, а в результате инженерам пришлось изменить систему охлаждения, сделав её более эффективной. Одновременно с этим инсайдеры уверяли, что GeForce RTX 5090 будет потреблять 600 Вт и потребует блок питания мощность от 1 кВт. Для тех, кто инвестировал в дорогостоящие устройства до 1000 Вт, эта информация стала крайне удручающей, но слухи также вещали о том, что перенос серии GeForce RTX 50 неизбежен. Немного позднее появились любопытные уточнения. Оказывается, в настоящее время инженеры NVIDIA одновременно работают над шестью различными системами охлаждения. Ранее перспективная на 400 Вт для флагмана находится на стадии отмены, а вместо неё тестируется более эффективная на 600 Вт. Именно она станет основой для референсной версии GeForce RTX 5090. Инсайдеры полагают, что сама видеокарта будет потреблять до 550 ВТ, но может быть и меньше, ведь это пиковые показатели, на которые стоит ориентироваться энтузиастам. В то же время указанные выше 600 Вт нужны для экстремальных случаев. Например, для разгона, а речь идёт об эффективности отвода тепла, а не о тепловыделении графического чипа. По сравнению с GeForce RTX 4090 ожидается прибавка до 100 Вт, но всё это актуально только для флагмана, тогда как TGP GeForce RTX 5080 составит 350 Вт. 

Таким образом вторая по производительности видеокарта не потребует слишком дорогого блока питания и будет обходиться моделями с мощностью до 750 Вт. И вот здесь самое время опровергнуть волну слухов о скором релизе настольной графики нового поколения. Согласно достоверным данным, инженеры компании в этом месяце завершат разработку и внутренние тесты эталонного графического чипа и системы охлаждения. Это значит, что в руках у Дженсена Хуанга будет первый инженерный вариант. Всё это несовместимо со слухами о скором релизе, ведь вначале тестовый экземпляр отправят доверенным лицам, которые изучат его потенциал и будут искать возможные проблемы. После этого появится более зрелая версия. Ну а как только разработчики добьются стабильной работы, финальные технические характеристики будут официально озвучены. Можно предположить, что сегодня даже дядюшка Хуанг владеет только предварительными данными. Например, шириной шины и скоростью видеопамяти. К слову, внутри графических чипов следующего поколения впервые появится память стандарта GDDR7, скорость которой стартует с 28 Гбит/с.  

Всё это объясняет полное отсутствие утечек с точными характеристиками и тестами в сети. Обычно видеокарты следующего поколения поступают в продажу в ноябре каждые два года, а утечки и первые тесты прорываются в сеть ещё весной. К концу лета инсайдеры получают сведения о всей линейке, тогда как сегодня мы знаем только о том, что к выходу готовится GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. О судьбе GeForce RTX 5060 вообще ничего неизвестно, а назвать даже предварительные сроки релиза крайне сложно. Предполагается, что анонс состоится в рамках выставки CES в январе. Похоже, вначале нужно убедиться в том, что инженеры NVIDIA решили все проблемы с ускорителями Blackwell, а только после этого можно рассчитывать на полноценный анонс настольной графики следующего поколения. Скорее всего, больше информации станет доступно только в 4 квартале 2024, когда высокопроизводительные решения действительно окажутся на прилавках магазинов. Ну а ждать скорого выхода GeForce RTX 5060 мы вам и вовсе не рекомендуем, ведь даже при более благоприятных условиях Дженсен Хуанг вначале выводил на рынок флагманы, а только после этого разрешал геймерам купить относительно недорогие видеокарты. Ну а поскольку финальные характеристики видеокарт следующего поколения пока не определены, то нет даже предварительных предположений о том, сколько всё это будет стоить. Точно не дешевле, чем сегодня, но может и дороже. Философствовать на эту тему слишком рано. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
6
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
3
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
+
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
2
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
1
Первая полупогружная плавучая ветряная электростанция: обеспечит на год электроэнергией 25 000 домов
+
Новые санкции США коснутся технологии изготовления транзисторов с окружающим затвором
1
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
3
Intel подтверждает, что процессоры Arrow Lake будут производиться сторонней компанией
+
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
14
Ryzen 7 9700X протестировали в 23 играх под Windows 10, Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2
1
Фотограф назвал две основные причины взять iPhone 16 Pro вместо iPhone 16 Pro Max
1

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
5
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
86
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
19
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
6
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
16
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
4
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
8
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
15

Сейчас обсуждают

si-cat
14:09
Да укродятлам пофигу, чего оно на самом деле (как и минимум половине наших диванных анал-итегов :))) - главное первыми прокукарекать. Счас вон какое-то недоразумение у Рады брякнулось (если сами не пр...
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
LastAtlant
14:08
Причина в том что большинство людей приняли культуру потребления как образ жизни. Как много оправданий для себя ты найдешь для покупки подобного аппарата, зачем он тебе? Хочу? Статусно? Гендерно-разно...
Почему iPhone 16 станет роскошью в России: причины астрономических цен
Лулу Шелони
14:07
По такой же логике жолжны и синьору выпустить
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
Владимир Ян
14:03
Апле где свои сотовые делает, на чем оборудовании? Нечем)))
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
Алексей Кузнецов
13:56
Причина в том, что больше не можем в электронику. Опапуасились. Гаджетики-бусики и заркальца-планшетики папуасам должны стоить дорого.
Почему iPhone 16 станет роскошью в России: причины астрономических цен
SkyMaXX
13:55
Ну очередная номерная ГТА это 100% не та игра, где бы я стал экономить. Стопудняк покупается и неважно сколько она будет стоить. Это каждый раз хит. И это тот случай когда не жалко даже предзаказ сд...
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
SlyBiBi
13:52
- P.S Как же автора тут любят. Ещё как любят! До такой степени, что готовы сильно и долго любить его физически во все отверстия! Это ж легендарный рекламный контрацептив, без мозгов, но дюже жадный до...
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
star5
13:52
А по мне всё просто! У AMD ни чего нет, а на складах и в магазинах ещё много чипов и видеокарт 40й серии от Nvidia. Смысл выпускать в этом году? Скоро новогодние праздники, точно какую-то часть распро...
Представлены новые рендеры смартфона Samsung Galaxy S24 FE
Михаил Ларченко
13:48
А себестоимость тоже достигла? )) Построить и выпустить мало, надо потом продать!
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
beltar
13:39
Расскажи мне еще за качество Palit. 3-хкулерные Jet Stream хотя бы охлаждают, а вот на моей 1060 в свое время даже термопрокладок на память не положили.
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем