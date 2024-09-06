За последние годы NVIDIA стала одной из самых дорогостоящих компаний на планете и окончательно перестала зависеть от мнения геймеров. Ещё не так давно Дженсен Хуанг рассказывал о том, как он внимательно следит за сегментом настольной графики, но сегодня глава NVIDIA предпочитает тратить время только на то, что может приносить ему миллиарды долларов. Следующее поколение видеокарт выйдет с задержкой, но дядюшка Хуанг не волнуется, ведь самое главное заключается в том, чтобы вовремя вывести на рынок графические ускорители, маржа с которых на порядок выше, чем с обычных видеокарт. Ну а пока инструменты для обучения ИИ будут пользоваться большим спросом, ничего хорошего геймерам ждать не приходится.

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Прирост производительности между поколениями замедлился, ну а сегодня мы изучим результаты интересного тестирования. Автор канала NJ Tech сравнил некогда популярную GeForce RTX 2070 SUPER с более новой Radeon RX 6650 XT. Давайте разбираться. Напомним, GeForce RTX 2070 SUPER вышла в 2019 году и стоила 499 долларов. Спустя два поколения стоимость настольной графики в данном сегменте ощутимо выросла, ну а это был почти последний шанс запрыгнуть в уходящий поезд. Radeon RX 6650 XT стала доступна во втором квартале 2022 и предлагала некоторые улучшения, по сравнению с уже находящимся в продаже графическим чипом. На старте за неё просили 399 долларов, но цена быстро пошла вниз, поскольку конкуренция была слишком высокой.

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Если внимательно изучить тесты, то можно сделать вывод, что в играх между видеокартами наблюдается паритет. Есть несколько случаев, когда одна из видеокарт демонстрирует заметную разницу. Например, в Cyberpunk 2077 видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER оказывается на 10% быстрее, тогда как в Call of Duty: Modern Warfare III заметное преимущество уже на стороне Radeon RX 6650 XT. В тестовой версии Final Fantasy 16, а также в Ghost of Tsushima видеокарта AMD также оказывается впереди, ну а в Horizon Forbidden West те же 10% уже на стороне GeForce RTX 2070 SUPER. Что особенно важно, в разрешении 1080р видеокарта 2019 года чувствует себя прекрасно, ну а жизненный цикл её далёк от завершения. В большинстве случаев она выдаёт больше 60 кадров в секунду на максимальных настройках графики, ну а это самая хорошая информация, которую вы только могли услышать.

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А вот покупать ли вам сегодня находящуюся на вторичном рынке GeForce RTX 2070 SUPER или нет – это уже более сложный вопрос. Не слишком утруждая себя поиском идеальных предложений мы на ЯндексМаркете нашли такую видеокарту за 27 тысяч. Продавец уверяет, что видеокарта не ремонтировалась и принадлежала всего одному человеку. Она в хорошем состоянии и сможет ещё долго выполнять все поставленные перед ней задачи. Как показали тесты, владельцам GeForce RTX 2070 SUPER действительно переживать не приходится, ну а на других площадках можно такую видеокарту встретить и дешевле. Риски там выше, ведь никакого возврата нет. Лучший способ убедиться в том, что перед вами не мошенник – провести тестирование дома у продавца. Запишите на флешку популярные бенчмарки, ну а пытающийся вас обмануть человек предпочтёт отказаться от такого визита. Многие GeForce RTX 2070 SUPER успешно работали на фермах, но после майнеров видеокарты бывают даже в лучшем состоянии, чем после геймеров. Всё зависит от того, как за видеокартой ухаживали, но с новой из магазина таких проблем нет.

Как видите, за новую Radeon RX 6650 XT просят всего на пару тысяч дороже, а это отличный повод сделать правильный выбор. Вы можете купить любую из видеокарт и даже отправиться на Авито, но всегда помните, что полноценная гарантия от магазина позволяет спокойно спать как минимум 3 года. Учитывая, что Radeon RX 6650 XT демонстрирует примерно такую же или даже более высокую скорость по сравнению с GeForce RTX 2070 SUPER в играх, то смысла покупать подержанную карту мы не видим.

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Добавим, что за последние годы видеокарты всё же стали быстрее, поэтому для того, чтобы поиграть в 2К вам потребуется что-то мощнее. Например, Radeon RX 7700 XT, которая будет тянуть все требовательные новинки в 2К на высоких настройках графики. Трассировка лучей вынудит снизить разрешение или включить технологию масштабирования, но сегодня выбора у геймеров всё равно нет. Аналогом GeForce RTX 2070 SUPER в продуктовой линейке AMD считается Radeon RX 7800 XT. Эта видеокарта предлагает 16 Гб памяти и очень солидный запас скорости. Она действительно быстрая, а эксперты считают её одной из самых интересных на рынке. За счёт большого запаса производительности Radeon RX 7800 XT сможет похвастать длительным жизненным циклом, а значит даже через 4 года останется актуальной.

Ну а у NVIDIA есть GeForce RTX 4070 SUPER. К сожалению, видеокарты текущего поколения с потенциалом GeForce RTX 2070 SUPER стоят довольно дорого. За GeForce RTX 4070 SUPER просят почти 70 тысяч рублей, ну а это довольно значительная сумма для кармана любого геймера. Скорее всего, с такой видеокартой вы сможете позабыть о необходимости обновления компьютера на 4 года, но даже после этого в разрешении 1080р игры будут работать на высоких настройках графики. Многое зависит о того, как будет увеличиваться производительность видеокарт в следующих поколениях и расти требования к играм. Пока на эти вопросы ответов нет, а значит можно только оглядываться назад. GeForce RTX 2070 SUPER – это отличный пример долгожителя с прекрасным потенциалом, ну а мы полагаем, что дорогие видеокарты, которые мы перечислили выше, смогут похвастать такими же перспективами.



