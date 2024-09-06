Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года

GeForce RTX 2070 SUPER вышла в 2019 году, но даже сегодня она способна легко тянуть требовательные новинки в 1080р на максимальных настройках графики
[ ] для раздела Блоги
+
+

За последние годы NVIDIA стала одной из самых дорогостоящих компаний на планете и окончательно перестала зависеть от мнения геймеров. Ещё не так давно Дженсен Хуанг рассказывал о том, как он внимательно следит за сегментом настольной графики, но сегодня глава NVIDIA предпочитает тратить время только на то, что может приносить ему миллиарды долларов. Следующее поколение видеокарт выйдет с задержкой, но дядюшка Хуанг не волнуется, ведь самое главное заключается в том, чтобы вовремя вывести на рынок графические ускорители, маржа с которых на порядок выше, чем с обычных видеокарт. Ну а пока инструменты для обучения ИИ будут пользоваться большим спросом, ничего хорошего геймерам ждать не приходится. 

реклама



Прирост производительности между поколениями замедлился, ну а сегодня мы изучим результаты интересного тестирования. Автор канала NJ Tech сравнил некогда популярную GeForce RTX 2070 SUPER с более новой Radeon RX 6650 XT. Давайте разбираться. Напомним, GeForce RTX 2070 SUPER вышла в 2019 году и стоила 499 долларов. Спустя два поколения стоимость настольной графики в данном сегменте ощутимо выросла, ну а это был почти последний шанс запрыгнуть в уходящий поезд. Radeon RX 6650 XT стала доступна во втором квартале 2022 и предлагала некоторые улучшения, по сравнению с уже находящимся в продаже графическим чипом. На старте за неё просили 399 долларов, но цена быстро пошла вниз, поскольку конкуренция была слишком высокой. 

реклама



Если внимательно изучить тесты, то можно сделать вывод, что в играх между видеокартами наблюдается паритет. Есть несколько случаев, когда одна из видеокарт демонстрирует заметную разницу. Например, в Cyberpunk 2077 видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER оказывается на 10% быстрее, тогда как в Call of Duty: Modern Warfare III заметное преимущество уже на стороне Radeon RX 6650 XT. В тестовой версии Final Fantasy 16, а также в Ghost of Tsushima видеокарта AMD также оказывается впереди, ну а в Horizon Forbidden West те же 10% уже на стороне GeForce RTX 2070 SUPER. Что особенно важно, в разрешении 1080р видеокарта 2019 года чувствует себя прекрасно, ну а жизненный цикл её далёк от завершения. В большинстве случаев она выдаёт больше 60 кадров в секунду на максимальных настройках графики, ну а это самая хорошая информация, которую вы только могли услышать. 

реклама



А вот покупать ли вам сегодня находящуюся на вторичном рынке GeForce RTX 2070 SUPER или нет – это уже более сложный вопрос. Не слишком утруждая себя поиском идеальных предложений мы на ЯндексМаркете нашли такую видеокарту за 27 тысяч. Продавец уверяет, что видеокарта не ремонтировалась и принадлежала всего одному человеку. Она в хорошем состоянии и сможет ещё долго выполнять все поставленные перед ней задачи. Как показали тесты, владельцам GeForce RTX 2070 SUPER действительно переживать не приходится, ну а на других площадках можно такую видеокарту встретить и дешевле. Риски там выше, ведь никакого возврата нет. Лучший способ убедиться в том, что перед вами не мошенник – провести тестирование дома у продавца. Запишите на флешку популярные бенчмарки, ну а пытающийся вас обмануть человек предпочтёт отказаться от такого визита. Многие GeForce RTX 2070 SUPER успешно работали на фермах, но после майнеров видеокарты бывают даже в лучшем состоянии, чем после геймеров. Всё зависит от того, как за видеокартой ухаживали, но с новой из магазина таких проблем нет. 

Как видите, за новую Radeon RX 6650 XT просят всего на пару тысяч дороже, а это отличный повод сделать правильный выбор. Вы можете купить любую из видеокарт и даже отправиться на Авито, но всегда помните, что полноценная гарантия от магазина позволяет спокойно спать как минимум 3 года. Учитывая, что Radeon RX 6650 XT демонстрирует примерно такую же или даже более высокую скорость по сравнению с GeForce RTX 2070 SUPER в играх, то смысла покупать подержанную карту мы не видим. 

реклама



Добавим, что за последние годы видеокарты всё же стали быстрее, поэтому для того, чтобы поиграть в 2К вам потребуется что-то мощнее. Например, Radeon RX 7700 XT, которая будет тянуть все требовательные новинки в 2К на высоких настройках графики. Трассировка лучей вынудит снизить разрешение или включить технологию масштабирования, но сегодня выбора у геймеров всё равно нет. Аналогом GeForce RTX 2070 SUPER в продуктовой линейке AMD считается Radeon RX 7800 XT. Эта видеокарта предлагает 16 Гб памяти и очень солидный запас скорости. Она действительно быстрая, а эксперты считают её одной из самых интересных на рынке. За счёт большого запаса производительности Radeon RX 7800 XT сможет похвастать длительным жизненным циклом, а значит даже через 4 года останется актуальной. 

Ну а у NVIDIA есть GeForce RTX 4070 SUPER. К сожалению, видеокарты текущего поколения с потенциалом GeForce RTX 2070 SUPER стоят довольно дорого. За GeForce RTX 4070 SUPER просят почти 70 тысяч рублей, ну а это довольно значительная сумма для кармана любого геймера. Скорее всего, с такой видеокартой вы сможете позабыть о необходимости обновления компьютера на 4 года, но даже после этого в разрешении 1080р игры будут работать на высоких настройках графики. Многое зависит о того, как будет увеличиваться производительность видеокарт в следующих поколениях и расти требования к играм. Пока на эти вопросы ответов нет, а значит можно только оглядываться назад. GeForce RTX 2070 SUPER – это отличный пример долгожителя с прекрасным потенциалом, ну а мы полагаем, что дорогие видеокарты, которые мы перечислили выше, смогут похвастать такими же перспективами. 


Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 2070 super radeon rx 6650 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
1
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
3
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
12
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
5
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
+
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
"Искандер" атаковал склад и центр обслуживания MGM-140 ATACMS, устроив сильный пожар под Одессой
+
PCGH протестировали Star Wars Outlaws с 20 процессорами и 25 видеокартами
+
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
Хакеры, взломавшие WazirX на $230 млн, переводят средства в Tornado Cash, санкционированный США
+
В магазинах РФ дорожает электроника, PlayStation 5 Slim за месяц прибавила 12 000 рублей
1
MWM: Боевая эффективность Су-34 и бомбы-планеры, которые невозможно сбить, пугают Запад
+
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
3
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
13
Министр обороны Эстонии признался, что НАТО испытывает дефицит средств ПВО
1

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
3
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
1
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
27
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
30
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
52
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
2
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
7
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
+

Сейчас обсуждают

dmitry07
16:56
А где претензии от мажорных музыкальных лейблов, они удались? Почему только индивидуальные иски? Клибэйт какой-то получается, а не новость.
Иски об авторских правах против ИИ-компаний пока не принесли успеха
Мечта Шеншебека
16:56
у хохлов фетиш про 3 дня, который вы сами себе придумали
Новая архитектура безопасности в Евразии: в Кремле назвали цель СВО и не стали озвучивать сроки завершения операции
FelsheR-BANz
16:55
И то верно, гниющий бомж должен всегда бухать! И пенсия в казну возвращается и сам сдохнет быстрее. Удачи.)
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Мечта Шеншебека
16:54
А Зеленский отменил свой закон запрещающие переговоры с Москвой? Если нет, то это заявление ничего не стоит. Жиды и хохлы конченые пизд@болы, а Зеленский это два в одном.
Зеленский призвал завершить украинский кризис до конца осени
Денис Гладких
16:46
Их же ещё не построили, а самое главное что это будет очень дорого по заявленным ресурсам пд14. Аэрофлот уже подал иск на производителя
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
Блейд
16:45
Евгеша гамадрил прекращай уже завидовать . вроде бы взрослый мужик а ведёшь себя как ребёноk. Wd black на 2тб
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Такой то
16:44
человеки платят за обучение
Иски об авторских правах против ИИ-компаний пока не принесли успеха
Gerr_Lord87
16:43
Ты не понял. Я же сказал в предыдущем сообщение про топовые сборки. Взять, например Райзен 7950 и память 7400-7800-8000-8200. На такую сборку ты не поставишь дешманскую материнку. А вот для Интела, ка...
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
Блейд
16:38
Мне лечиться не надо, я здоров. Я бухаю лишь по одной причине, потому что моя жизнь полное дерьмо. И счастью я нахожу ответы на дне стакана, которые делают жизнь хоть и кратковременно, но немножко пов...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Валентин Дегтерёв
16:34
Точно!
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем