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Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%

Если внимательно изучить тесты, то можно прийти к забавным выводам, ведь очень часто переплата значительных сумм не влияет на конечное быстродействие игрового компьютера
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Релиз процессоров AMD серии Ryzen 9000 поставил перед пользователями целый ряд сложных вопросов. Эксперты и обычные блогеры выяснили, что новый 8-ядерный Ryzen 7 9700Х всего на 10% быстрее Ryzen 7 7700Х, но добиться таких показателей удалось совсем недавно после выхода нового патча с исправлениями для Windows 11. Ryzen 7 7800X3D каким-то образом остался самым быстрым игровым процессором на рынке, ну а Ryzen 9 9950Х с трудом справляется с Core i9-14900K в рабочих задачах. 

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Если копнуть немного глубже, то выяснятся и другие детали, но в целом становится очевидно, что новая серия настольных процессоров кажется потенциальным покупателям бесперспективной. Дошло до того, что американские розничные сети самостоятельно начали снижать на Ryzen 9000 цены, пытаясь привлечь хотя бы немного геймеров. Если взглянуть на проблему шире, то можно выяснить, что незначительная разница наблюдается и между другими процессорами, стоимость которых сильно отличается друг от друга. Сегодня мы рассмотрим тесты, проведённые командой TheSpyHood. Идея заключалась в сравнении Ryzen 7 5800XT и Ryzen 7 5800X3D, ну а мы обратим внимание на результаты. 

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Как видите, Ryzen 7 5800X3D оказывается всего на 5-7% быстрее, ну а это довольно любопытно, ведь этот камень позиционируется как один из самых быстрых процессоров на рынке. Оба камня имеют по 8 ядер и могут работать на не самых дорогих материнских платах. В некоторых играх Ryzen 7 5800XT оказывается всего на несколько процентов медленнее, ну а в данном случае речь о новом процессоре, поступившем в продажу в начале августа. Камень отличается от обычного Ryzen 7 5800X повышенной тактовой частотой на 100 МГц, ну а в сети есть тесты, доказывающие минимальные отличия между процессорами. 

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Отыскать Ryzen 7 5800XT в российской рознице нам не удалось, а вот Ryzen 7 5800X доступен за 21 тысячу рублей. Много это или мало, мы оценим чуть позднее, а пока стоит взглянуть на Ryzen 7 5800X3D. Как видите, 8-ядерный процессор продаётся за 39 тысяч рублей и оказывается почти в 2 раза дороже Ryzen 7 5800X. Если учитывать, что в играх разница между ними оказывается несущественной, то логики в переплате за технологию 3D V-Cache нет никакой. Учитывая, что всё остальные комплектующие будут стоить одинаково, оба процессора покажут сходные результаты, а особенно важно обратить внимание на используемую видеокарту. 

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Если представить себе, что вы купили сверхмощную GeForce RTX 4080 SUPER, то разницу между Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800X3D вам удастся заметить. Видеокарта имеет 16 Гб памяти и считается одной из самых мощных на рынке. Вот только позволить себе позволить себе видеокарту за 110 тысяч рублей могут единицы наших читателей. Ну а тесты доказывают, что менее скоростные видеокарты не способны выжать из процессоров весь потенциал. Например, если вы купите довольно мощную GeForce RTX 4070 SUPER, то разница между Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800X3D окажется на уровне математической погрешности. GeForce RTX 4070 SUPER легко тянет даже требовательные игры в 2К, демонстрируя отличную производительность с актуальными процессорами. Но в реальности даже такую видеокарту покупают всего несколько процентов геймеров, тогда как большая часть себе может позволить GeForce RTX 4060 Ti или что-то более дешёвое. С такой видеокартой Ryzen 7 5800X3D покажет столько же fps в играх, как и менее дорогой Ryzen 7 5800X. Возникает вопрос: зачем платить больше, если различия существуют только в эталонных тестах и не будут заметны на обычных игровых компьютерах.

На самом деле оба участвующих в тестах процессора не самые выгодные для покупки, в чём мы с вами и убедимся. Например, Ryzen 7 5700X3D почти такой же быстрый, как и Ryzen 7 5800X3D, но стоит 22 540 рублей. Как вы уже поняли, с видеокартой уровня GeForce RTX 4070 SUPER даже в синтетических тестах найти отличия окажется сложно, но и это далеко не все выводы. Проблема в том, что все перечисленные выше процессоры хорошо подходят для апгрейда. Например, у вас уже есть старый системник на АМ4, который можно легко ускорить за счёт замены камня. В таком случае берите любой из вариантов, ну а для новой сборки хорошо бы обратить внимание на Ryzen 7 7700. Здесь вас ждёт 8 ядер и уровень быстродействия, равный Ryzen 7 5800X3D, но просят за такой камень ровно те же 22 тысячи рублей. 

Пожалуй, главный аргумент в пользу покупки системного блока на базе Ryzen 7 7700 заключается в том, что вы получаете компьютер на новой платформе. АМ5 останется актуальной ещё несколько лет, тогда как жизненный цикл АМ4 подошёл к концу. Ryzen 7 7700 лучше работает с оперативной памятью, ну а его низкая стоимость позволяет не переплачивать за ядра или тактовые частоты. Такой камень будет идеально себя раскрывать с видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER, тогда как для GeForce RTX 4080 SUPER вам может понадобиться Ryzen 7 7800X3D. Тесты в интернете доказывают, что самый быстрый игровой процессор AMD оказывается быстрее Ryzen 7 7700 всего на 15%, ну а увидеть различия вы можете в случае выбора наиболее мощных комплектующих. 

Можно сделать вывод, что предпочтительнее купить Ryzen 7 5800X, тогда как Ryzen 7 5800X3D слишком дорогой и разрекламированный. Очень неплохо себя показывает Ryzen 7 5700X3D, ну а даже с мощной видеокартой вы получите разницу до 10%. Если ли смысл переплачивать 20 тысяч рублей за такие мелочи, вы решайте самостоятельно, ну а все ответы можно найти в тестах, чем несомненно воспользуются разумные геймеры. 


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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 7 5800x ryzen 7 5800x3d
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