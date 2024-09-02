12-ядерный Ryzen 9 9900X продаётся с 12% скидкой

Несмотря на то, что процессоры AMD серии Ryzen 7000 оказались достаточно дорогими, продажи их даже в первые недели демонстрировали относительно неплохую динамику. Многие пользователи хотели перейти на платформу АМ5, надеясь на длительный жизненный цикл и возможность апгрейда без значительных инвестиций. Спустя два года после релиза Ryzen 7000 генерирует значительную часть доходов компании, а цены ушли вниз, сильно отличаясь от рекомендованных в 2022 году. В целом серия Ryzen 9000 оказалась даже дешевле, предлагая более выгодные позиции в каждом сегменте, но этого оказалось недостаточно для потенциальных покупателей. Процессоры сильно разочаровали рядовых пользователей и экспертов, предлагая незначительное улучшение производительности в рамках полноценного двухгодичного цикла. Разница в некоторых играх между поколениями оказалась близка к нулевой, но недавние изменения в Windows 11 позволили немного улучшить положение. По данным экспертов и независимых блогеров, Ryzen 9 9950X примерно на 11% в играх быстрее Ryzen 9 7950X, но предлагается всего за 649 долларов.

Рынок явно ожидал от Лизы Су чего-то более существенного, ну а это уже привело к вполне ожидаемым последствиям. По данным журналистов, не дожидаясь отмашки от руководства AMD, крупные торговые сети в США приступили к снижению цен на новую серию процессоров. Изучить весь список вы можете ниже, ну а мы коснёмся наиболее интересных предложений. Итак, купить флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X выгоднее всего можно в MicroCenter. В этом магазине за процессор просят 620 долларов, что позволяет потенциальным покупателям сэкономить 25 долларов. не самая весомая скидка, но нужно понимать, что с момента релиза прошло всего две недели, а значит через пару месяцев ценовая политика окажется ещё более щедрой. Эксперты отмечают, что у AMD изначально была возможность корректировать стоимость процессоров серии Ryzen 9000. Причина в том, что камни созданы на 4-нм техпроцессе, который ощутимо дешевле более современного 3-нм узла. Несомненно, маржа производителя станет ниже после такой коррекции, но в данном случае выбирать не приходится, ведь рынок уже вынес свой вердикт, а значит без скидок не обойтись.

12-ядерный Ryzen 9 9900X в том же MicroCenter стоит 440 долларов, что на целых 50 долларов меньше (12%), чем за камень просили на старте продаж. Причина в том, что именно этот процессор пользовался наименьшим спросом. Энтузиасты обращали внимание на флагманы, тогда как рядовым пользователям такая высокая производительность в рабочих задачах не интересовала. А вот 8-ядерный Ryzen 7 9700X подешевел незначительно, ведь в MicroCenter за него просят всего на 10 долларов меньше рекомендованной стоимости. На 20 долларов дешевле можно купить Ryzen 5 9600X, ну а 6-ядерник доступен в Antonline. Эксперты отмечают, что даже после таких скидок серия Ryzen 9000 не станет популярной. Делать апгрейд станут только владельцы первых поколений процессоров Ryzen, тогда как серия Ryzen 7000 остаётся более выгодной с точки зрения соотношения стоимости и производительности. Особенно популярен 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D, который до сих пор остаётся самым быстрым игровым решением на рынке. При этом камень стоит ощутимо дешевле Ryzen 9 9900X и тем более Ryzen 9 9950X, вызывая на некоторых рынках настоящий ажиотаж.

Ну а где наблюдается высокий спрос, там совсем скоро появятся мошенники. Любопытной историей поделился известный оверклокер Der8auer. Он купил Ryzen 7 7800X3D через платформу OLX в Румынии, заранее зная о том, что камень нерабочий. Оверклокер договорился с продавцом, который стал жертвой мошенников, пытаясь пояснить своим читателям, как отличить подделку от настоящего Ryzen 7 7800X3D. Первым делом эксперт обращает внимание на тот факт, что возле конденсаторов нет клея. Таким образом легко отличить серию Ryzen 7000, поскольку клей там появился впервые. Важно также учитывать, что процессоры на сокете АМ5 имеют зелёный цвет, ну а купленный экземпляр был синего оттенка. Опытный эксперт, который не раз держал Ryzen 7 7800X3D в руках, тут же заметил, что толщина корпуса сильно отличается от оригинала. Кроме того, гравировка нанесена неправильным шрифтом, а в целом допущено много ошибок, что позволяет без проблем обнаружить подделку. Der8auer признаёт, что сделать это рядовому пользователю бывает непросто, поэтому рекомендует покупать процессоры и другие комплектующие только через такие платформы, которые гарантируют возврат средств после проверки чипа в домашних условиях. Румынская OLX такой услуги не предоставляет, хотя мошенники есть абсолютно везде. Поддельные процессоры могут иметь повреждённые контакты и не содержать кристаллов внутри. Попытка сэкономить несколько десятков долларов может обойтись потерей всех средств, но это не остановит армии фанатов экономии, некоторые из которых всё же купят поддельный Ryzen 7 7800X3D.