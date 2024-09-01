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Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD

В некоторых играх Ryzen 9 9950X вообще не демонстрирует прироста производительности с новым патчем
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За несколько недель до анонса процессоров AMD нового поколения представители компании вдруг заявили, что Ryzen 7 7800X3D останется самым быстрым игровым камнем на рынке. Информация вызвала сильное удивление среди фанатов и экспертов, но многие надеялись, что серия Ryzen 9000 порадует хотя бы в рабочих задачах. Как выяснилось, новинки действительно демонстрируют крайне незначительный прирост быстродействия в игровых сценариях и смогли догнать флагманы Intel текущего поколения. В качестве бонуса предлагается не самая высокая стоимость, но даже это не смогло убедить рядовых покупателей. Серия Ryzen 7000 продолжает лидировать по продажам, тогда как новинки пока не способны никого заинтересовать. 

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Что любопытно, представители AMD уже скорректировали собственный прогноз относительно прибавки скоростных показателей в играх, рассказывая какие-то глупости об особенностях тестирования в лабораторных условиях. Казалось, что нас просто водят за нос, но на этой неделе начал распространяться новый патч для Windows 11, который заметно прибавил к скоростным показателям новых процессоров в играх. Эксперты констатировали, что теперь между поколениями наблюдается разница в пределах 11%, ну а это пусть и не рекорд, но вполне неплохо. Первоначально патч появился в тестовой версии ещё не вышедшей официально Windows 11 24H2, но уже к пятнице стал доступен на обычной Windows 11 23H2. 

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В Россию камни нового поколения ещё не прибыли, но уже скоро они появятся на прилавках отечественных магазинов, а значит нужно понять, если вообще смысл в покупке чипа нового поколения. Кроме того, прибавка в патче также оказывает заметное влияние на производительность процессоров серии Ryzen 7000, а сегодня мы изучим тестирование, проведённое командой Testing Games. Авторы канала взяли Ryzen 9 9950X и прогнали его через популярные игры, выяснив прирост скоростных показателей в ходе обновления до финальной версии патча. Тесты проводились в разрешении 1080р, ну а в результате можно сделать некоторые выводы. Прежде всего выяснилось, что патч действительно оказывает влияние на количество кадров в секунду в играх. Проблема лишь в том, что происходит это нелинейно. Проще говоря, в некоторых играх различия достигают 10% (например, в Horizon Forbidden West), тогда как есть случаи, когда разницы вообще нет. В Starfield процессор демонстрирует идентичные показатели, ну а всё это говорит о том, что работа специалистов AMD не завершена. Можно предположить, что в будущих патчах камни смогут получить более стабильные прибавки к скоростным показателям, тогда как сегодня результаты нельзя назвать предсказуемыми. В среднем в ходе патча серия Ryzen 9000 прибавила около 5%, ну а благодаря этому Ryzen 9 9950X теперь действительно на 10-11% быстрее флагмана прошлого поколения. 

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Таким образом процессоры серии Ryzen 9000 можно было бы рекомендовать для покупки, если бы ни один важный момент. Всё дело в цене, ну а Ryzen 9 9950X ощутимо дороже Ryzen 7 7800X3D. Ясно, что процессоры покупают не только для игр, но от камня нового поколения ожидаешь чего-то более серьёзного. Стоит учитывать, что Ryzen 7 7800X3D отлично справляется со всеми привычными задачами, ну а для большей части пользователей ничего больше и не требуется. Таким образом, если вы не собираетесь превращать свой компьютер в вычислительный центр, то Ryzen 7 7800X3D выглядит более предпочтительно, чем Ryzen 9 9950X. За флагман в США просят 649 долларов, ну а в переводе на рубли – это 60 тысяч рублей. Прибавьте к этому таможенные сборы, налоги и наценку магазина, а значит ожидать появления Ryzen 9 9950X в российской рознице дешевле 80 тысяч не приходится. Ryzen 7 7800X3D ощутимо дешевле и справляется с играми ничуть не хуже. При этом 8-ядерный камень менее требовательный к материнской плате, а значит конечная стоимость системы окажется ниже. 

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Тесты проводились с видеокартой GeForce RTX 4090, но флагман NVIDIA слишком дорогой, поэтому отчасти результаты у большинства владельцев процессоров нового поколения будут отличаться от эталонных. Причина в том, что с менее мощными видеокартами процессоры демонстрируют менее значительные показатели. Если у вас нет денег на видеокарту уровня GeForce RTX 4090, то можно не тратить деньги на Ryzen 9 9950X, выбрав не самый дорогой Ryzen 7 7700. Здесь вы также получите 8 ядер, но количество кадров в секунду окажется ниже, чем с Ryzen 7 7800X3D. Как видите, Ryzen 7 7700 стоит в 2 раза дешевле, ну а это отличный повод сэкономить. Если в качестве видеокарты вы можете себе позволить не больше, чем GeForce RTX 4070 SUPER, то в тестах Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 7700 будут демонстрировать аналогичные показатели. Зачем тратиться на дорогой процессор и материнскую плату, если у вас нет денег на видеокарту за 260 тысяч рублей?

Иногда геймерам и вовсе не требуется новый системный блок. Например, если у вас уже есть компьютер на базе платформы АМ4, но процессор там старый и медленный, то железо можно ускорить за счёт покупки Ryzen 7 5700X3D. Это один из самых быстрых игровых камней под сокет АМ4, который демонстрирует результаты, сходные с Ryzen 7 7700. Ну а поскольку под Ryzen 7 5700X3D вам потребуется недорогая материнская плата и оперативная память DDR4, то конечная стоимость ПК окажется ниже. С таким процессором можно присмотреться к действительно мощным видеокартам. Например, если вам достаточно игр в разрешении 2К, то можно обойтись Radeon RX 7700 XT. Здесь вы получите 12 Гб памяти и очень приличную производительность в играх. Стоит такая видеокарта до 50 тысяч рублей, предлагая картинку максимального качества без значительных инвестиций. Энтузиастам можно посоветовать Radeon RX 7900 XT. Такая видеокарта включает 20 Гб памяти и может тянуть даже самые требовательные игры в разрешении 4К. Она заметно уступает GeForce RTX 4090, но стоит в 3 раза дешевле. С такой видеокартой можно купить даже Ryzen 7 7800X3D, получая почти максимальную производительность за свои деньги. 


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видеокарты процессоры windows 11 оптимальные ценовые предложения ryzen 9 9950x
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