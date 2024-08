В последнее время эксперты всё чаще пишут о скором подорожании электроники в России. Похоже, конец 2024 года не будет простым, ведь цены взлетят на автомобили, компьютеры и вообще на всё, что интересует современного человека. Отчасти вина лежит на санкциях. Например, из-за осторожности китайских банков оплата за электронику может идти несколько месяцев. Иногда сумма и вовсе возвращается, что снижает интерес китайских поставщиков, не вызывая энтузиазма в будущем сотрудничать с российскими импортёрами. К делу подключились и банки ОАЭ, оплата через которые встречает на своём пути трудности. Неясно, каким образом всё это будет урегулировано, но эксперты рисуют самые неприятные сценарии.

Так, если сегодня товар поступает напрямую из Китая, а оплачивается через ОАЭ, то в ближайшее время придётся завозить электронику в Эмираты, а после этого доставлять в Россию. Это дополнительные и довольно неприятные издержки, которые лягут на плечи рядовых покупателей. Поговаривают о том, что цены пойдут вверх уже через несколько месяцев, ну а на этом фоне у многих геймеров возникает желание купить новый компьютер. Если вы давно думали об удачной инвестиции своих средств, то сегодня наступило лучшее время. Пока компьютерные комплектующие ещё не подорожали, ну а в результате можно сделать себе хороший подарок, приурочив его к 1 сентября.

Без лишних слов приступим к выбору оптимальной комплектации, ведь нам нужно сделать так, чтобы ПК тянул все игры в разрешении 2К и стоил не очень дорого. Ну а поскольку сделать это очень сложно, то придётся прибегнуть к использованию старой доброй платформы АМ4. Эксперты скажут, что АМ5 выглядит более перспективно, и будут правы. И всё же, если вы не готовы тратить на новый ПК слишком много денег, но хотите получить максимальную производительность здесь и сейчас, то более оптимальным вариантом будет выбор процессора на сокете АМ4. Покупаем Ryzen 7 5700X3D, предлагающий лучшее соотношение между ценой и быстродействием на рынке. Камень получил 8 ядер и легко справляется с запуском даже самых требовательных приложений. В играх он чувствует себя прекрасно, но стоит немногим больше 22 тысяч рублей. Не беда, ведь мы постараемся сэкономить на других комплектующих.

Покупать слишком дешёвую материнскую плату мы вам не советуем. Выбранный процессор не подлежит разгону, а со временем вам может захотеться повысить потенциал своего компьютера за счёт настройки таймингов на оперативной памяти, но скромные настройки сделать этого не позволят. Берём Gigabyte B550M K, имеющую всё необходимое для простого старта. Материнская плата построена на чипсете В550, а значит из коробки включает интерфейс PCIe 4.0. Для большинства пользователей будет достаточно технологии прошлого поколения, но позднее мы укажем, как вы можете использовать PCIe 4.0, и есть ли от него вообще польза. Пока же добавим, что Gigabyte B550M K имеет массу настроек и смотрится современно даже на фоне более дорогих решений. Она компактная и поместится в самый небольшой корпус, сохранив свободное пространство на рабочем месте.

Покупать дорогую оперативную память не стоит, но и смотреть в сторону оверклокерских линеек довольно глупо. Данная система не заточена под разгон, но поиграть с таймингами вы всё же можете. Именно поэтому берём Kingston Fury Beast, которая предлагает отличный потенциал и подходит не только для рядовых геймеров, но и для энтузиастов. Остановимся на двух линейках по 16 Гб. Тесты доказывают, что в играх 32 Гб – это слишком много, но требования то и дело растут. Кроме того, вам может понадобиться запуск нестандартных приложений, ну или вы захотите стать блогером, а значит компьютеру придётся несладко. Потребуется достаточное количество оперативной памяти, а всё это уже у вас будет благодаря наличию сразу двух линеек по 16 Гб.

Поскольку мы изначально решили инвестировать деньги в достаточно мощный игровой компьютер, то было бы глупо экономить на видеокарте. Графический чип должен быть мощным, но не сильно дорогим, а значит переплачивать за NVIDIA мы не станем. Именно поэтому берём Radeon RX 7700 XT, которая предлагает достаточно высокую производительность по разумной цене. Видеокарта включает 12 Гб видеопамяти, что точно хватит для запуска любых игр в 2К. Не разочарует и сам графический чип, а в результате можно рассчитывать на длительный жизненный цикл выбранной видеокарты. С Radeon RX 7700 XT вы можете испытать опыт трассировки лучей, ну а в будущем, когда видеокарта перестанет справляться с требовательными играми, просто активируйте технологию масштабирования. Благодаря этому можно будет повысить количество кадров в секунду на 50% и более, хотя без снижения качества картинки не обойдётся. Пока же можно ожидать, что Radeon RX 7700 XT останется актуальна ещё 4 года, после чего придётся задуматься об усилении мощности игрового компьютера.

Многочисленные тесты доказывают, что скоростные твердотельные накопители не дают никаких преимуществ в играх по сравнению с наиболее популярными моделями. Причина в том, что SSD последнего поколения набирают скорость в отрыве от реальности. В некоторых моделях с интерфейсом PCIe 5.0 скорость чтения превышает 12 ГБ/с, ну а это слишком много даже для энтузиастов. В теории, копировать большие файлы на таком накопителе можно довольно шустро, но игровые движки пока не научились работать с подобными технологиями. Точно такая же ситуация и с большей частью других программ, а значит можно не тратить деньги на бренды, купив Kingston NV2. Сам SSD имеет объём 2 Тб, что позволит не считать свободное место на диске, скачивая и удаляя игры по мере прохождения. В целом, если вы хотите получить опыт работы с современным твердотельным накопителем, то можете добавить 5 тысяч рублей, купив Samsung 980 PRO. Скорость чтения здесь достигает 7 ГБ/с, ну а это почти максимальный показатель для интерфейса PCIe 4.0. Как уже было сказано выше, именно такую технологию поддерживает наша материнская плата и выбранный процессор, а значит при покупке Samsung 980 PRO вы получите максимальный уровень производительности, который только предполагают технологии прошлого поколения. PCIe 5.0 определённо быстрее, но стоят такие накопители в несколько раз дороже, требуют флагманскую материнскую плату, но не демонстрируют заметной разницы в запуске игр по сравнению с указанными выше моделями.

Мы собрали энергоэффективную систему, в которой нет ни одного слишком прожорливого компонента. Это хорошая новость, а значит можно купить качественный блок питания, который не будет слишком дорогим. Выбираем Be quiet! SYSTEM POWER 10, мощность которого достигает 750 Вт. Хватило бы и менее мощного блока питания, но в данном случае мы делаем задел на будущее. Вдруг вам через несколько лет захочется купить более скоростную видеокарту, ну а сделать это с Be quiet! SYSTEM POWER 10 вам удастся без особых трудностей. Блок питания признаётся специалистами надёжным и поддерживает стандарт эффективности 80 PLUS Bronze. В большинстве сценариев блок питания будет работать с минимальными усилиями, ну а это обеспечит не только длительную, но и стабильную работу всей системы.

В интернете можно встретить множество различных корпусов, но в данном случае мы исходили из того, что обычные пользователи ленивы и не привыкли копаться в проводах. Именно поэтому выбираем такой системный блок, в котором уже установлены штатные системы охлаждения. Powercase Mistral X4 Mesh LED подходит по всем параметрам, предлагая не только продуманную компоновку, но и эффективный отвод тепла. На самом деле все наши комплектующие не будут перегреваться, но дополнительный отвод тепла точно не повредит. Корпус небольшой, ну а огоньки при необходимости можно отключить. Если подсчитать цену всех комплектующих, то можно сделать вывод, что мы потратили на сборку игрового компьютера 115 тысяч рублей. Сборка своими руками обходится намного выгоднее, чем готовые системные блоки в магазине, а при желании всегда можно заменить тот или иной компонент. Сумма не самая маленькая, но ведь и мы планируем пользоваться таким ПК 4 года, ну а в этом случае получается всего 30 тысяч в год или 2500 в месяц, или 83 рубля в день.