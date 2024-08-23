Судя по многочисленным тестам, Ryzen 7 7800X3D продолжает оставаться самым быстрым игровым процессором. В теории, можно добиться и более высокой производительности, используя разгон на одном из флагманов Intel, но стоимость такой сборки может оказаться не по карману большей части пользователей. Это значит, что Ryzen 7 7800X3D остаётся предпочтительным вариантом для тех, кто не собирается тратить на ПК 750 тысяч рублей, а хочет получить мощный игровой комплект из коробки. Продажи такого процессора идут довольно бойко по всему миру, но любители тестов продолжают задаваться вопросами о ценности серии Ryzen 9000.

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На днях представители AMD заявили о необходимости коррекции ранее озвученных данных, называя причины того, почему новые процессоры оказались не такими быстрыми, как ожидалось. Оказывается, всё дело в комплексе проблем, ведь Intel неожиданно выпустила патч, повышающий стабильность флагманов, ну а специалисты AMD почему-то использовали для тестов медленную память. Ещё наблюдается замедление производительности при работе в Windows 11, хотя в Linux ничего подобного нет. Ну а переключившись на аккаунт администратора в Windows 11 можно получить дополнительный буст, а всё это ставит перед экспертами массу неразрешимых вопросов.

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Рядовые геймеры сделали свой выбор, фактически проигнорировав релиз процессоров AMD нового поколения, но это не значит, что интерес к ним пропал. Сегодня мы изучим тесты, проведённые командой TheSpyHood. Идея заключалась в том, чтобы сравнить Ryzen 7 9700X с находящимися на рынке Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 7700. Особенно интересно будет увидеть показатели скорости последнего процессора, ну а посмотреть ролик можно в конце материала. Если суммировать полученные результаты, то можно прийти к выводу, что Ryzen 7 9700X оказывается на 5-10% быстрее Ryzen 7 7700X в играх. Количество кадров в секунду зависит от игрового движка, а различия заметны в шутерах, где фрамрейт идёт на сотни. Можно сделать вывод, что даже в требовательных сценариях Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700X демонстрируют отличную производительность, а разговоры об апгрейде отпадают. Нет никакого смысла менять процессор, ведь вы получите незначительное преимущество, а значит владельцы Ryzen 7 7700X могут спать спокойно. Камень останется актуален до выхода следующего поколения, позволяя раскрывать даже самые дорогие видеокарты.

Кстати, в тестировании использовалась GeForce RTX 4090, ну а это самая скоростная видеокарта на рынке. Если предположить, что авторы бы воспользовались не такой дорогой видеокартой, то разница между Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700X оказалась бы равна нулю. Эксперты предпочитают выжимать из новых процессоров и видеокарт максимум, оценивая общий потенциал, а не только конечную производительность, поэтому даже Ryzen 7 7700 демонстрирует очень приличную скорость. Ryzen 7 9700X уходит вперёд с большим отрывом, а вот Ryzen 7 7700X оказывается быстрее примерно на 5%. Если вы планируете купить мощную видеокарту, то берите Ryzen 7 7700X, ведь он дольше останется актуальным и сможет лучше раскрыть потенциал графического чипа. Для всех остальных Ryzen 7 7700 способен стать идеальным решением. Нужно учитывать, что камень имеет теплопакет 65 Вт. Это позволяет поставить его на бюджетную материнскую плату, тогда как для Ryzen 7 7700X вам потребуется материнка ощутимо дороже.

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Если предположить, что тесты бы проводились на GeForce RTX 4070 SUPER, то разницу между Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 7700 мы бы не увидели, ну а это хороший повод задуматься о разумной экономии. В данном тесте есть результаты в разрешениях 1080р и 2К, ну а обычно в 4К даже с флагманскими видеокартами различия между процессорами сокращаются до минимума. Некоторые эксперты полагают, что производительности существующих процессоров достаточно для запуска самых требовательных игр, ну а медленный прогресс на рынке настольной графики привёл к формированию бутылочного горлышка. Видеокарты сильно ограничивают потенциал современных игровых движков, но у разработчиков игр нет выбора, ведь массовый потребитель не владеет дорогими решениями. Визуальная составляющая почти не меняется годами, а о приходе Next Gen мечтать пока слишком рано.

Можно сделать вывод, что для большинства геймеров Ryzen 7 7700 будет достаточно, но есть и другие процессоры, к которым стоит присмотреться. Например, одним из самых экономных решений на рынке остаётся 8-ядерный Ryzen 7 5700X3D. Камень отлично себя зарекомендовал в играх, но имеет явное преимущество перед Ryzen 7 7700. Всё дело в том, что процессоры на бае сокета АМ5 не годятся для апгрейда. Два последних поколения демонстрируют примерно равные скоростные характеристики, но требуют покупки новой материнской платы и оперативной памяти стандарта DDR5. В теории, вы сможете усилить вашу систему в 2026 или 2027 году, заменив Ryzen 7 7700 на более мощный камень, но владельцам старых материнских плат на АМ4 так долго ждать не придётся. Ryzen 7 5700X3D вы можете установить не бюджетную плату, вышедшую в 2018 или 2020 году, заменив стоящий там старый камень. После этого можно рассчитывать на двукратный прирост быстродействия в играх, но многое зависит от того, какой процессор у вас всё же стоят ранее. Покупать оперативную память не нужно, ну а в играх Ryzen 7 5700X3D слегка уступает Ryzen 7 7700.

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Если говорить о новой сборке, то процессор одного из новых поколений на АМ5 сморится выгоднее и действительно обладает отличным потенциалом. Но для апгрейда Ryzen 7 7700 не подходит, тогда как Ryzen 7 5700X3D позволит вам получить актуальный системный блок, производительность которого почти не отличается от новинок последних поколений. С видеокартой уровня GeForce RTX 4060 отличия и вовсе будут близки к нулевым, ну а всё это говорит о том, что нужно думать, прежде чем отправлять тот или иной товар в корзину. Важно учитывать сценарии использования, а также способ покупки или обновления компьютера. Не забывайте о разрешении дисплея, ведь для народного 1080р видеокарта за 70 тысяч вам без надобности.



