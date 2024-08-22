Если обратить внимание на статистику Steam, то можно сделать вывод, что среднестатистический любитель компьютерных игр владеет не самым мощным компьютером. У значительной части геймеров в наличии 16 Гб оперативной памяти, видеокарта до 35 тысяч рублей и 6-ядерный процессор. Монитор и вовсе разрешения 1080р, хотя встречаются ноутбуки, разрешение в которых оказывается даже ниже. Всё это позволяет прекрасно себя чувствовать в популярных шутерах, но плохо годиться для покорения игровых вершин.

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С каждым годом графика в играх становится лучше, хотя в последнее время и наблюдается определённый застой. Причина в том, что между поколениями видеокарт разница становится всё менее значительной, ну а это не позволяет разработчикам игр использовать максимум возможностей актуальных технологий. Даже самая дорогая видеокарта не сможет обеспечить вам 60 кадров в секунду в разрешении 4К с активной трассировкой лучей в требовательных новинках, ну а это системная проблема, решать которую никто не намерен. Скоростные показатели процессоров увеличиваются ещё медленнее, ну а предпосылок к тому, что ситуация кардинально изменится, пока нет.

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Всё это значит, что компьютера за 100 тысяч рублей достаточно для большинства геймеров, ну а сегодня мы пойдём дальше. Представим себе, что у нас неограниченный бюджет и попытаемся собрать такой компьютер, который покажется рядовому геймеру настоящим игровым монстром. Сколько это будет стоить, мы выясним в конце материала, а начнём с процессора. AMD предлагает неплохие решения, но только Core i9-14900K способен вывести вас из зоны комфорта, достигая пиковых тактовых частот в разгоне. Не так давно Intel выпустила патч, исправляющий проблему со стабильностью. Похоже, скачки напряжения перестали беспокоить владельцев флагманов, ну а с Core i9-14900K можно получить 6 ГГц на всех ядрах, потратив на это ещё немного денег. Вам потребуется система водяного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 420, обладающая невероятной эффективностью. Рассчитывать на лавры в ранге лучших оверклокеров может и не удастся, но по сравнению с базовыми настройками ваш компьютер окажется значительно быстрее.

Core i9-14900K обладает огромным разгонным потенциалом, ну а конечный результат зависит от вашего везения и усердия. Ну и было бы неплохо купить соответствующую материнскую плату. Поскольку мы решили не экономить, то добавим в корзину Msi MPG Z790 CARBON WIFI, которая и позволит нам добиться от указанного выше процессора рекордных показателей. В продаже можно встретить и более дорогие материнские платы, но мы планируем собрать мощный игровой ПК с ультимативной производительностью, а не просто выбросить деньги на ветер. Пожалуй, более дорогие решения созданы для настоящих профессионалов, тогда как зажиточному геймеру достаточно потенциала указанных выше комплектующих. Материнская плата Msi построена на флагманском чипсете и предлагает самые скоростные интерфейсы, которые только доступно на рынке. Словом, потребуется время, чтобы всё это изучить, ну а пока владелец прокачанной системы сможет заняться разгоном.

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Поскольку мы изначально берём комплектующие под разгон, то нелишним будет обратить внимание на оперативную память G.skill Trident Z5. В комплекте две линейки по 24 Гб каждая. Это одна из самых дорогих и быстрых DDR5-8000, показатели которой выходят за пределы повседневности. ОЗУ буквально создана для экспериментов и нуждается в настройке таймингов. Тесты доказывают, что рост тактовой частоты не всегда приводит к увеличению производительности, поэтому потребуется как следует разобраться в проблеме. Обычно разгон процессора и оперативной памяти занимает несколько дней, ну а существующие инструменты позволяют тщательно протестировать все компоненты, фиксируя наиболее безопасные тактовые частоты. 48 Гб вам точно хватит для игр, а при желании можно ещё вести трансляцию и обрабатывать видео, что никак не отразится на количестве кадров в секунду.

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К вопросу выбора твердотельных накопителей предлагаем подойти максимально разумно. Итак, нам понадобиться системны диск, который также может выступать в качестве временного хранилища файлов. Берём Samsung 980 PRO, скорость чтения которого достигает 7000 МБ/с. Это не самый быстрый SSD в своём классе, но он чрезвычайно надёжен, ну а это именно то, что потребуется для работы операционной системы. Поскольку технологии не стоят на месте, то иногда просто хочется попробовать чего-то нового. В качестве самого настоящего Next Gen у нас твердотельный накопитель A-Data, поддерживающий интерфейс PCIe 5.0. Скорость чтения и записи достигает 10 000 МБ/с, что сделает ваш компьютер одним из самых быстрых на планете. Подобные SSD не пользуются популярностью из-за своей цены, но в данном случае нас стоимость компонентов не сильно волнует. 2 Тб вполне достаточно для записи игр, ну а наличие скоростного накопителя позволит забыть о нудном ожидании, присущего обычным компьютерам. Если вы чувствуете острую необходимость в создании личного хранилища лучших фильмов и сериалов всех времён, то без жёсткого диска Western Digital ёмкостью 22 Тб никак не обойтись. Сюда вы сможете записать всё, что только придёт в голову, но нужно заранее подключить интернет с максимальной скоростью. Желательно от 1 Гб/с, а иначе заполнять жёсткий диск вам придётся несколько последующих десятилетий.

Самая недорогая GeForce RTX 4090 стоит около 230 тысяч рублей, но мы не будем покупать бюджетную модель, ведь в продаже есть прокачанная версия производства Asus в линейке ROG Strix. Стоит такая видеокарта 350 тысяч рублей и предлагает тактовую частоту 2500 МГц из коробки. По сравнению с эталонной можно получить около 5% буста, но при желании стоит попробовать повысить тактовую частоту графического чипа. Многие эксперты считают, что подобные модели и без того слишком быстрее, предлагая использовать даунвольтинг. Это специальная настройка, во время которой ограничивается напряжение графического процессора, что приводит к снижению производительности. Чаще всего показатели уходят вниз на несколько процентов, но благодаря этому стабилизируется температура, а срок жизни видеокарты становится более длительным. Каждый владелец GeForce RTX 4090 ROG Strix вправе решать, нужно ли ему повышать или понижать тактовые частоты, но самое главное не переусердствовать, ведь замена по гарантии – это не самое приятное занятие. Особенно, если в проблеме виноваты вы сами.

Без мощного блока питания не обойтись. Берём BE Quiet! DARK POWER PRO 12, мощность которого равна 1200 Вт. Устройство поддерживает стандарт энергосбережения 80+ Titanium, ну а это самый высокий показатель на рынке. Для нашего ПК больше и не требуется, ну а перед нами один из лучших блоков питания в данном сегменте, который только можно купить за деньги. Ну и всё это упакуем в корпус Lamptron LAMP-CSM377B. Это уникальный системный блок, стоимость которого полностью отражает его потенциал. Обязательно посмотрите ролики в интернете, рассказывающие о его характеристиках, но в нашем случае важно, что он красивый, вместительный и качественный. Если подсчитать общую сумму, которую нам удалось потратить, то выйдет 750 тысяч рублей. Недёшево, но ведь и потенциал нашего компьютера значительно выше, чем может себе представить рядовой геймер. Для полностью счастью потребуется монитор с разрешением 4К, ну а в итоге полный комплект вместе с устройством ввода обойдётся до 850 тысяч рублей. Если вы считаете, что это дорого, то милости просим в комментарии.