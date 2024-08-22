Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы

К такому компьютеру понадобится хороший монитор, мышь и клавиатура, ну а позволить себе такой комплект могут единицы
[ ] для раздела Блоги
5
5

Если обратить внимание на статистику Steam, то можно сделать вывод, что среднестатистический любитель компьютерных игр владеет не самым мощным компьютером. У значительной части геймеров в наличии 16 Гб оперативной памяти, видеокарта до 35 тысяч рублей и 6-ядерный процессор. Монитор и вовсе разрешения 1080р, хотя встречаются ноутбуки, разрешение в которых оказывается даже ниже. Всё это позволяет прекрасно себя чувствовать в популярных шутерах, но плохо годиться для покорения игровых вершин. 

реклама



С каждым годом графика в играх становится лучше, хотя в последнее время и наблюдается определённый застой. Причина в том, что между поколениями видеокарт разница становится всё менее значительной, ну а это не позволяет разработчикам игр использовать максимум возможностей актуальных технологий. Даже самая дорогая видеокарта не сможет обеспечить вам 60 кадров в секунду в разрешении 4К с активной трассировкой лучей в требовательных новинках, ну а это системная проблема, решать которую никто не намерен. Скоростные показатели процессоров увеличиваются ещё медленнее, ну а предпосылок к тому, что ситуация кардинально изменится, пока нет. 

реклама



Всё это значит, что компьютера за 100 тысяч рублей достаточно для большинства геймеров, ну а сегодня мы пойдём дальше. Представим себе, что у нас неограниченный бюджет и попытаемся собрать такой компьютер, который покажется рядовому геймеру настоящим игровым монстром. Сколько это будет стоить, мы выясним в конце материала, а начнём с процессора. AMD предлагает неплохие решения, но только Core i9-14900K способен вывести вас из зоны комфорта, достигая пиковых тактовых частот в разгоне. Не так давно Intel выпустила патч, исправляющий проблему со стабильностью. Похоже, скачки напряжения перестали беспокоить владельцев флагманов, ну а с Core i9-14900K можно получить 6 ГГц на всех ядрах, потратив на это ещё немного денег. Вам потребуется система водяного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 420, обладающая невероятной эффективностью. Рассчитывать на лавры в ранге лучших оверклокеров может и не удастся, но по сравнению с базовыми настройками ваш компьютер окажется значительно быстрее. 

Core i9-14900K обладает огромным разгонным потенциалом, ну а конечный результат зависит от вашего везения и усердия. Ну и было бы неплохо купить соответствующую материнскую плату. Поскольку мы решили не экономить, то добавим в корзину Msi MPG Z790 CARBON WIFI, которая и позволит нам добиться от указанного выше процессора рекордных показателей. В продаже можно встретить и более дорогие материнские платы, но мы планируем собрать мощный игровой ПК с ультимативной производительностью, а не просто выбросить деньги на ветер. Пожалуй, более дорогие решения созданы для настоящих профессионалов, тогда как зажиточному геймеру достаточно потенциала указанных выше комплектующих. Материнская плата Msi построена на флагманском чипсете и предлагает самые скоростные интерфейсы, которые только доступно на рынке. Словом, потребуется время, чтобы всё это изучить, ну а пока владелец прокачанной системы сможет заняться разгоном. 

реклама



Поскольку мы изначально берём комплектующие под разгон, то нелишним будет обратить внимание на оперативную память G.skill Trident Z5. В комплекте две линейки по 24 Гб каждая. Это одна из самых дорогих и быстрых DDR5-8000, показатели которой выходят за пределы повседневности. ОЗУ буквально создана для экспериментов и нуждается в настройке таймингов. Тесты доказывают, что рост тактовой частоты не всегда приводит к увеличению производительности, поэтому потребуется как следует разобраться в проблеме. Обычно разгон процессора и оперативной памяти занимает несколько дней, ну а существующие инструменты позволяют тщательно протестировать все компоненты, фиксируя наиболее безопасные тактовые частоты. 48 Гб вам точно хватит для игр, а при желании можно ещё вести трансляцию и обрабатывать видео, что никак не отразится на количестве кадров в секунду. 

реклама



К вопросу выбора твердотельных накопителей предлагаем подойти максимально разумно. Итак, нам понадобиться системны диск, который также может выступать в качестве временного хранилища файлов. Берём Samsung 980 PRO, скорость чтения которого достигает 7000 МБ/с. Это не самый быстрый SSD в своём классе, но он чрезвычайно надёжен, ну а это именно то, что потребуется для работы операционной системы. Поскольку технологии не стоят на месте, то иногда просто хочется попробовать чего-то нового. В качестве самого настоящего Next Gen у нас твердотельный накопитель A-Data, поддерживающий интерфейс PCIe 5.0. Скорость чтения и записи достигает 10 000 МБ/с, что сделает ваш компьютер одним из самых быстрых на планете. Подобные SSD не пользуются популярностью из-за своей цены, но в данном случае нас стоимость компонентов не сильно волнует. 2 Тб вполне достаточно для записи игр, ну а наличие скоростного накопителя позволит забыть о нудном ожидании, присущего обычным компьютерам. Если вы чувствуете острую необходимость в создании личного хранилища лучших фильмов и сериалов всех времён, то без жёсткого диска Western Digital ёмкостью 22 Тб никак не обойтись. Сюда вы сможете записать всё, что только придёт в голову, но нужно заранее подключить интернет с максимальной скоростью. Желательно от 1 Гб/с, а иначе заполнять жёсткий диск вам придётся несколько последующих десятилетий.

Самая недорогая GeForce RTX 4090 стоит около 230 тысяч рублей, но мы не будем покупать бюджетную модель, ведь в продаже есть прокачанная версия производства Asus в линейке ROG Strix. Стоит такая видеокарта 350 тысяч рублей и предлагает тактовую частоту 2500 МГц из коробки. По сравнению с эталонной можно получить около 5% буста, но при желании стоит попробовать повысить тактовую частоту графического чипа. Многие эксперты считают, что подобные модели и без того слишком быстрее, предлагая использовать даунвольтинг. Это специальная настройка, во время которой ограничивается напряжение графического процессора, что приводит к снижению производительности. Чаще всего показатели уходят вниз на несколько процентов, но благодаря этому стабилизируется температура, а срок жизни видеокарты становится более длительным. Каждый владелец GeForce RTX 4090 ROG Strix вправе решать, нужно ли ему повышать или понижать тактовые частоты, но самое главное не переусердствовать, ведь замена по гарантии – это не самое приятное занятие. Особенно, если в проблеме виноваты вы сами.

Без мощного блока питания не обойтись. Берём BE Quiet! DARK POWER PRO 12, мощность которого равна 1200 Вт. Устройство поддерживает стандарт энергосбережения 80+ Titanium, ну а это самый высокий показатель на рынке. Для нашего ПК больше и не требуется, ну а перед нами один из лучших блоков питания в данном сегменте, который только можно купить за деньги. Ну и всё это упакуем в корпус Lamptron LAMP-CSM377B. Это уникальный системный блок, стоимость которого полностью отражает его потенциал. Обязательно посмотрите ролики в интернете, рассказывающие о его характеристиках, но в нашем случае важно, что он красивый, вместительный и качественный. Если подсчитать общую сумму, которую нам удалось потратить, то выйдет 750 тысяч рублей. Недёшево, но ведь и потенциал нашего компьютера значительно выше, чем может себе представить рядовой геймер. Для полностью счастью потребуется монитор с разрешением 4К, ну а в итоге полный комплект вместе с устройством ввода обойдётся до 850 тысяч рублей. Если вы считаете, что это дорого, то милости просим в комментарии. 

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения сборка пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
2
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
6
Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Итальянские исследователи разработали человекоподобного робота с реактивными двигателями
1
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
+
Китайский док-амфибия Type 071 оснащен новой лазерной системой
+
Установить Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами станет заметно сложнее
1
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Atari представила новую ретро-консоль 7800+: возвращение к истокам в современном формате
1
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
87
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
19
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
42
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
4

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
19:29
Вот, самое "топовое" крепление, хрен видеокарту выковыряешь потом:
Материнские платы на Intel Z890 и AMD X870 получат усовершенствованные механизмы извлечения GPU
Sammie Vanhalen
19:28
Оба-на! Статья по тематике сайта, хоть и весьма условно.
Как разогнать Linux одним файлом
Alexander Bekker
19:27
Да сейчас уже есть работа покруче: платят немыслимые 1.9 млн ₽ за поездку в соседнюю страну! А они тут за 15₽ стараются. У них что, кредитов и ипотеки нет? :D
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Вовчик Трофимов
19:25
не всем комп нужен, лишь для "поиграть" скорость не всегда важна никаких проблем с хардами на 8тб нет, все спокойно и без напряга то, что для тебя тупо, для других - необходимость 6 портов сата2 + 4 с...
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Antithesis
19:23
Может работа у них такая, смотреть "ненавистную" им пропаганду, и потом писать в комментах какая плохая эта ваша пропаганда
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Vorvort
19:23
Рекомендовать Интел может только безумный фанатик. Компания абсолютно себя дискредитировала.
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:20
Ставим единицу психически нездоровому человеку, не стесняемся!
Как разогнать Linux одним файлом
Vorvort
19:20
Собирать на Интел когда у её процессоров огромное количество проблем - безумие! Ещё одно безумие - покупать 4090. Дороже 7900XTX в 3 раза, а производительность в растре без лучей выше на 10-20%. Если ...
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:16
Летом купил Callisto по скидке за 600 рублей и уже давно прошëл
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
Alexander Bekker
19:15
Жалуются на обилие пропаганды как раз те, кто её и смотрят. Просто они не знают, как работают алгоритмы Ютуба, поэтому на полном серьёзе плюются в этот «Ютуб поганый». Но тут стоит задать другой вопро...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем