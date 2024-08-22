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Bublik1
AMD признала ошибки при определении производительности процессоров Ryzen 9000 во время тестов
Якобы, команда AMD использовала методики, отличные от тех, что задействуют эксперты, хотя дело не только в этом

Не секрет, что новое поколение настольных процессоров AMD оказалось разочаровывающим. Серия Ryzen 9000 продемонстрировала минимальный прирост быстродействия между поколениями, вызывая вопросы как у рядовых пользователей, так и у экспертов. Главная проблема заключается в том, что представители AMD давали совершенно другую оценку, тогда как в реальных тестах всё оказалось намного хуже. Первоначально нам обещали двузначный рост IPC по сравнению с Ryzen 7000, но многие команды блогеров и крупных технологических ресурсов зафиксировали близкое к нулевому увеличение скоростных показателей. Что примечательно, результаты сильно отличаются от одной команды к другой, что вызывает удивление, ведь ещё никогда мнения и итоговые выводы относительно новой серии процессоров так сильно не отличались. Например, авторы Tom's Hardware выяснили, что Ryzen 5 9600Х примерно на 12% быстрее Ryzen 5 7600Х в игровых сценариях, но некоторые команды экспертов указывают на разницу в 1%. Точно такие же вопросы и к другим чипам. 

Итак, во время релиза серии Ryzen 9000 утверждалось, что процессоры примерно на 6% быстрее аналогов Intel Core 13-го и 14-го поколений. В рамках пересмотренной оценки в AMD теперь заявляют, что процессоры находятся на примерно равном уровне. И здесь может быть только три варианта: либо процессоры Intel вдруг стали быстрее, либо процессоры AMD вдруг оказались медленнее, чем ожидалось, либо нас просто обманывали. Вы удивитесь, то все три предположения верны. Так, когда специалисты красной команды проводили тесты, то по непонятной причине использовали консервативные настройки BIOS, рекомендованные для указанных выше серий Intel. Вот только в момент релиза синие вдруг выпустили патч, который позволил добиться большей стабильности, позволяя задействовать максимальный потенциал процессоров. 

Кроме того, представители AMD по какой-то загадочной причине использовали в своих тестах оперативную память DDR5-6000. Вот только флагманы Intel могут работать с ОЗУ DDR5-7200, ну а учитывая одновременный выход патча, результаты сегодня красным приходится пересматривать. Мало того, в официальных тестах AMD ещё и использовался нестандартный набор игр, где значительную часть составляли шутеры и проекты, вышедшие несколько лет назад. Все они не так сильно ограничены процессором, как новые, что позволило получить некоторое преимущество над конкурентом. Итог неутешительный, ведь заявленные 6% вдруг куда-то исчезли, хотя шансы выжать из системы жалкие крохи производительности всё же остаются. Известно, что разработчик работает над оптимизацией микрокода, что позволит увеличить быстродействие Ryzen 9000. В настоящее время официально отмечается, что новая серия примерно на 10% быстрее Ryzen 7000 в рабочих нагрузках и на 5-8% в игровых сценариях. Как уже отмечалось выше, даже такие заявления многими воспринимаются как слишком оптимистичные, поскольку часто разницы вообще нет. И вот здесь выясняется, что ранее ходившие слухи о проблемах с Windows, вполне реальны. Сообщается, что AMD вместе с Microsoft пытается решить проблему снижения производительности при использовании стандартного профиля. Известно, что при запуске операционной системы через администратора быстродействие в играх увеличивается на 3-4%, а значит нужно выявить причины и сделать так, чтобы расхождений не было. 

Будем надеяться, что в конечном итоге производительность увеличится во всех сценариях, но пока по этому вопросу ничего не понятно. Сообщается, что в ближайшее время появится обновлённый драйвер чипсета, что связано с некоторыми расхождениями в тестах. Например, при включённой функции Virtualized-Based Security (VBS) можно наблюдать падение количества кадров в секунду в играх. Также на процессорах (Ryzen 9 9950X) с двумя чиплетами происходит так называемая парковка ядер. Операционная система при первой установке сохраняет оптимальные настройки для того или иного процессора и начинает применять их даже после смены камня. Без полной переустановки ОС добиться обнуления не удастся, а это ещё один момент, на который следует обратить внимание. Когда именно выйдет патч для Windows 11, остаётся только догадываться. Эксперты надеются, что обновление позволит добиться более стабильных результатов для большей части команд. Ну а пока остаётся только подождать. Как бы там ни было, но рассчитывать на значительный прирост fps не стоит, ну а пока все надежды сосредоточены вокруг скорого релиза серии Ryzen 9000X3D. По данным инсайдеров, анонс новой серии на базе технологии 3D V-Cache состоится 10 сентября, а продажи стартуют совсем скоро. Считается, что именно здесь случится тот самый большой скачок производительности, совершить который серия Ryzen 9000 оказалась неспособна. 

#amd #процессоры #ryzen 9000
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