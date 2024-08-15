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Bublik1
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
Сегодня поводов для оптимизма у фанатов AMD нет

Судя по тем данным, что публикуют в прессе, спрос на процессоры AMD нового поколения оказался значительно ниже, чем надеялись разработчики. Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X демонстрируют уверенное топтание на месте и слегка опережают аналоги прошлого поколения. За первую неделю в немецком Mindfactory умудрились реализовать всего 10 коробок Ryzen 5 9600X, тогда как количество проданных Ryzen 7 9700X оказалось и того меньше. В американской рознице ни один из новых камней не попал в список наиболее продаваемых за неделю, ну а уже сегодня состоится релиз двух флагманов нового поколения. 

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Речь о Ryzen 9 9900Х и Ryzen 9 9950Х, от которых ожидали настоящего чуда. Было ясно, что в играх оба камня не покажут ничего нового, а вот в рабочих задачах процессоры нового поколения были просто обязаны совершить небольшую революцию. Напомним, ещё в июле представители AMD заявили, что Ryzen 7 7800X3D пока останется самым быстрым игровым процессором, тогда как Ryzen 9 9950Х предложит значительный рост скоростных показателей именно в рабочих задачах. Вчера были опубликованы первые обзоры, вызвавшие настоящий шок среди фанатов и экспертов. Начнём с того, что результаты сильно разнятся, поэтому мы будем придерживаться более рациональных выводов, основанных на здравом смысле. Некоторые эксперты пришли к выводу, что Ryzen 9 9950Х в играх сильно уступает Ryzen 7 9700X, а в рабочих задачах демонстрирует отставание даже от Core i9-13700K. 

Если обратить внимание на тесты TechPowerUp, то можно сделать вывод, что в игровых сценариях Ryzen 9 9950Х оказывается примерно равен Ryzen 7 9700X. В разрешении 1080р без разгона и использовании встроенных компонентов увеличения производительности новый флагман AMD набирает 180 кадров в секунду. У Ryzen 7 9700X немного меньше, но в целом отставание не превышает 0.4%. Core i7-14700K на пару fps быстрее, ну а лидером остаётся Ryzen 7 7800X3D. Картина вполне ожидаемая и в разрешении 2К, где мы видим полное отсутствие прироста быстродействия в новом поколении. Всё это мы уже фиксировали 8 августа, поэтому было бы наивным ожидать от Ryzen 9 9950Х чего-то большего. В целом, камень отлично справляется с запуском игр, а отставание от самых дорогих процессоров Intel вообще не будет заметно. А вот с рабочими задачами вышла незадача. 

Мы не будем публиковать весь большой список тестов, который получили эксперты. Взгляните на средние показатели, позволяющие сделать определённые выводы. Как видите, Ryzen 9 9950Х всё же стал самым быстрым настольным процессором, обходя Core i9-14900K на целых 4.5%. Остановимся на стоковых результатах, поскольку проценты в разгоне и с использованием встроенных систем ускорения в данном случае вносят слишком много путаницы. Если Ryzen 9 9950Х сравнивать с Ryzen 9 7950Х, то новый флагман ушёл вперёд всего на 4.4%, ну а всё это выглядит крайне сомнительно. Во время анонса разработчики обещали нам рост IPC до 16%. Учитывая архитектурные улучшения и переход с 5-нм узла на 4-нм технологические нормы, следовало бы ожидать не меньше 20% прибавки, но по факту мы имеем скромные 4.4%. Как уже было сказано выше, другие команды приходят к несколько иным выводам. У некоторых прироста между поколениями нет вообще, а лидером списка остаётся Core i9-14900K. В данном случае это уже не важно, ведь от флагмана нового поколения мы ожидали большего. 

Если предположить, что теперь новая серия процессоров Ryzen поступит в продажу только через 2 года, то можно сделать вывод, что AMD придётся туго. Ходят слухи, что в текущем поколении у Intel возникли некоторые проблемы. Это значит, что Core Ultra 9 285K не покажет значительного прироста быстродействия. Вот только Intel выпускает процессоры каждый год, а значит новая серия, которая будет доступна уже к концу 2025, легко превзойдёт показатели Ryzen 9 9950Х. На самом деле даже Core Ultra 9 285K должен принести не меньше 5% прироста, а значит в рабочих задачах и играх будет точно быстрее. Но это пессимистичный сценарий, ведь в реальности может быть и больше. Известно, что на этот раз Intel совершает значительный технологический скачок, передавая выпуск процессоров тайваньской TSMC. Таким образом новый флагман будет создан на базе 3-нм узла, тогда как Core i9-14900K выпускается по 10-нм нормам. Пока более точных данных нет, эксперты советуют набраться терпения. Лиза Су сделал ход, а каким будет ответ со стороны главного конкурента, нам предстоит узнать этой осенью. Изучить тесты вы можете по ссылке: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-9950x/27.html

#amd #процессоры #тесты #ryzen 9 9950х
Источник: techpowerup.com
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Dimkovski
11:31
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Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
Артём Николаев
11:28
В целом, разница как между 3к и 5к поколениями. Чуть быстрее и чуть экономичнее. Ждать мега прорыва как между 5к и 7к наивно т.к. тогда была смена сокета и новый тип памяти. А ещё тут тесты в Линуксе....
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
Genry
11:23
Странные тесты, в которых явно более быстрый процессор работает медленнее своих предшественников. Может кто-то денюжкой подкорректировал. А вот у независимого Phoronix тесты выглядят пообъективнее и И...
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
ЮРА ОНИЩЕНКО
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11:19
Чувак просто молодец, потом может загрести бабло нехило, просто продавая разработку производителям! Сделать ноут из обычных десктопных железок - это надо оооочень круто постараться!
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Clamwult
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Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
Артём Николаев
11:17
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