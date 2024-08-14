Если вы ещё не знаете, что такое Hamster Kombat, то самое время пересмотреть свои интересы. Прогресс не стоит на месте, а значит нужно хотя бы одним глазом следить за тем, с какой скоростью технологии врываются в нашу жизнь. Идея зарабатывать на миллионах ничего не понимающих в технологиях хомячков не нова и пришла в головы людям тысячи лет назад. Но если долгое время обывателей обманывали при помощи ловких фокусов, то сегодня к делу подключились высокие технологии, не оставляющие шансов для слишком доверчивых людей. Hamster Kombat представляет собой примитивную игру, в которой нужно очень много нажимать на экран. Чем чаще вы это делаете, тем больше виртуальных монет получаете. Описывать всю логику игры нет никакого смысла, ведь на эту тему есть огромные статьи, авторы которых подробно изучили каждый нюанс популярного кликера.

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Разработчики постарались сделать проект уникальным, добавив в него ежедневные задания, автоматизацию и многие другие идеи. На самом деле всё это не так важно, ведь за кадром остаются ключевые моменты, знать которые рядовым пользователям не положено. Первым кликером в сети The Open Network стал Notcoin. За короткое время больше 30 миллионов пользователей Телеграмм по всему миру начали зарабатывать виртуальные монеты, надеясь на получение щедрого вознаграждения от разработчиков. Авторы Hamster Kombat уверяют, что активные пользователи разбогатеют, но в данном случае нужно обращать внимание на первый опыт. Ну а здесь ничего хорошего увидеть не получится. Причина в том, что разработчики Notcoin забрали себе больше 90% всех монет, распределив всё это между инвесторами, ну а рядовым пользователям достались крохи со стола сильных мира сего. Если вам один или несколько человек в интернете будет рассказывать о знакомых, которые заработали сотни и даже тысячи долларов, попросите предъявить доказательства. В сети распространялась статистика вознаграждения, которую получили активные пользователи, входящие в первую сотню. Увы, но большими деньгами там и не пахло, поскольку больше нескольких тысяч долларов журналистам предъявить не смог никто. Но это первая сотня, тогда как входящие в тысячу получили и того меньше, а рядовые геймеры довольствовались самыми настоящими крошками.

Психология человека такова, что нам не хочется выглядеть глупо перед знакомыми и родственниками. Именно поэтому многие игравшие в Notcoin никогда не признаются в своём поражении. В начале лета инсайдеры сообщали, что разработчики Hamster Kombat готовятся к листингу. Среди заинтересованных инвесторов уже провели распределение токенов HMSTR, но до выхода на биржи и выдачи геймерам денег так и не дошло. Довольно долго эксперты спорили о том, в чём могла быть причина переноса листинга, но в итоге выводы оказались противоречивыми. Буквально на днях поступило ещё одно заявление. Оказывается, разработчики так пекутся о рядовых пользователях, что даже отказались от денег, плывущих им прямо в карманы. Сообщается, что несколько крупных венчурных компаний предложили разработчикам Hamster Kombat инвестировать в проект серьёзные суммы. Вот только принципиальные разработчики отказались, предпочитая отдать большую часть токенов нам с вами. Верится с трудом, ну а у аналитиков есть своё мнение на эту тему.

Прежде всего вызывает сомнения заявление о том, что инвесторы и сами разработчики получат всего 40% виртуальных токенов, тогда как все остальные раздадут рядовым пользователям. 60% - это слишком много, ведь ранее даже более щедрые создатели криптовалют не давали майнерам так много денег. Скорее всего, речь идёт о 60% от определённого количества, которое будет доступно на первых этапах. Основная часть монет может быть зарезервирована или заморожена, что позволит снизить эмиссию в первые месяцы и окажет позитивное влияние на курс HMSTR. Способов введения в заблуждение множество, ну а если бы разработчики действительно заботились о благе рядовых пользователей, то листинг на биржах и раздача монет состоялась бы несколько месяцев назад. Представьте себе, что вы активный геймер, который начал тратить несколько часов в день на Hamster Kombat ещё в начале апреля 2024 года. С тех пор количество виртуальных монет на вашем счету растёт, а вы уверены, что обошли всех конкурентов и то и дело прибавляете по несколько минут в день. К середине лета вы тратили на кликер уже 4 часа, а сегодня всё свободное время посвящаете сомнительным хомякам.

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Инсайдеры обещают скорую раздачу, а вам кажется, что времени остаётся не так много. Потом, когда вам дадут ваши деньги, можно будет как следует отдохнуть, ну а пока нужно кликать. Логика вполне понятная, а наивностью миллионов людей умело пользуются разработчики. Представьте себе, что таких же наивных хомяков десятки и даже сотни миллионов. Не все тратят на игру всё свободное время, но в целом ряде стран людей захлёстывает настоящая лихорадка. Некоторые даже увольняются с работы, надеясь за счёт кликера получить больше денег. Что же, количество монет на аккаунтах постоянно растёт, а активных пользователей насчитывается миллионы. Математика очень простая. Если бы листинг состоялся два месяца назад, то вы бы получили ровно столько же токенов, а значит всё время, что вы так безрассудно потратили, вам уже никто не вернёт. Миллионы людей часами нажимают на хомяков, но в реальности их доходы не растут, а сегодня никто не знает, насколько щедрыми будут разработчики. Если хорошенько присмотреться к рынку криптовалют, то можно прийти к выводу, что разработчики просто ждут удачного момента. Если вы обратите внимание на курс Bitcoin, то сможете заметить, что в начале лета за 1 ВТС давали больше 70 тысяч долларов. Это было лучше время для листинга, но после стоимость первой криптовалюты пошла вниз. Сегодня условия крайне неблагоприятные, а отсрочка выхода на биржи никак не связана с желанием раздать геймерам больше монет.

Всё просто, ведь количество доступных HMSTR будет делиться на общее число пользователей и выдаваться в зависимости от находящиеся на кошельке виртуальных токенов. Разработчики прекрасно понимают, что сегодня не лучшее время для листинга, предпочитая дождаться момента, когда рынок криптовалют перейдёт в бычий цикл. Поскольку сегодня медведи всё ещё остаются активными, рисковать разработчики не хотят. Понять этих ребят несложно, ведь на кону амбиции, сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Это значит, что кликать геймеры будут до тех пор, пока разработчики не убедятся в том, что наступил оптимальный момент для выхода на биржу. Если вы уже несколько месяцев кликаете, то хороших советов у нас нет. Увы, но чтобы получить хотя бы какие-то деньги, придётся поднапрячься. Ну а тем, кто только начал, советуем оставить это занятие. Если вы хотите заработать денег, найдите подработку. За короткий срок вы получите больше реальных денег, но потратите на это меньше времени. А главное, выплата будет прогнозируемой, тогда как с Hamster Kombat всё непредсказуемо и зависит от многочисленных факторов, повлиять на которые вы не в состоянии.

Добавим, что даже в случае, если раздача начнётся завтра, то всё окажется не так просто. Особенность альткоинов заключается в том, что никто не знает, как тот или иной токен поведёт себя после листинга. Допустим, что вы решили оставить себе все полученные монеты. Что же, через неделю курс HMSTR обвалится в несколько раз, а значит вы потеряете большую часть и без того скудных средств. А может случиться обратный сценарий. Так, вы в первые же часы избавились от всех монет, но уже через пару дней курс пошёл вверх. В теории вы могли бы продать токены в два или даже три раза дороже, ну а это сложная дилемма, встреча с которой миллионам геймеров Hamster Kombat ещё только предстоит.