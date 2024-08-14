Инсайдеры полагают, что Ryzen 5 5500X3D будет стоить всего 150 долларов

Многие эксперты заговорили о скорой «смерти» платформы АМ4 ещё в 2022 году. Тогда ожидался выход настольных процессоров AMD с сокетом АМ5, а о необходимости замены материнской платы писали ведущие издания планеты. Как оказалось, Лиза Су и не планировала отказываться от старой платформы, увеличив её жизненный цикл на несколько лет. В 2023 в продажу поступил Ryzen 7 5800X3D, который стал самым мощным геймерским процессором на базе сокета АМ4, предлагая потенциальным покупателям достаточно производительности для запуска самых требовательных игр.

С тех пор портфолио AMD то и дело расширялось, в результате в продажу поступили Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5600X3D, созданные на базе технологии 3D V-Cache. К сожалению, Ryzen 5 5600X3D не задержался в рознице, ну а Ryzen 7 5700X3D стал доступен в январе 2024 и уже почти полгода остаётся одним из самых востребованных процессоров на глобальном рынке.

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Актуальные процессоры с поддержкой сокета АМ4 предлагают достаточно высокую производительность, позволяя сделать апгрейд владельцам старых материнских плат и оперативной памяти. Такой подход назван успешным и позволяет AMD занимать всё большую долю рынка настольных процессоров. Не так давно в продажу поступили Ryzen 7 5800 XT и Ryzen 9 5900 XT, получившие повышенные тактовые частоты по сравнению с ранее доступными процессорами, и многие эксперты полагали, что на этом история с сокетом АМ4 подходит к своему логичному завершению. Похоже, не всё так очевидно, как кажется, а уже совсем скоро в продажу может поступить ещё один CPU на АМ4, созданный на базе технологии 3D V-Cache. Речь о 6-ядерном Ryzen 5 5500X3D, который 6 августа засветился в списке EEC. Это ещё не значит, что камень поступит в продажу, но некоторым экспертам релиз кажется вполне вероятным. Причина в том, что в конце 2023 так и не появившийся в рознице Ryzen 5 5500X3D уже упоминался инсайдерами. По неизвестным причинам производитель отказался от релиза, что делает старт продаж в ближайшие месяцы более вероятным.

Ранее инсайдеры уже называли ожидаемые характеристики нового процессора. Считается, что он получит 6 ядер и 12 потоков с базовой тактовой частотой на уровне 3 ГГц. В режиме буста Ryzen 5 5500X3D сможет разгоняться до 4 ГГц, что значительно ниже, чем предлагают современные ЦП. Причина в том, что процессоры с технологией 3D V-Cache всегда предлагают пониженные тактовые частоты, обеспечивая высокие показатели в играх за счёт большого количества кэша L3. В данном случае новый процессор получит 96 Мб кэш-памяти третьего уровня. Пока неясно, будет ли Ryzen 5 5500X3D доступен на глобальном рынке. Ryzen 5600X3D был эксклюзивным для американской сети MicroCenter, а Ryzen 7 5700X3D отлично продаётся по всему миру. Стоит 8-ядерный камень примерно 200 долларов, а значит можно предположить, что за Ryzen 5 5500X3D будут просить не больше 150 долларов. Это отличная новость для пользователей, которые не готовы инвестировать слишком много денег в апгрейд или покупку нового компьютера. Стоимость материнских плат под сокет АМ4 довольно низкая, а оперативная память DDR4 стоит в 2 раза ниже, чем более новая DDR5.

Таким образом Ryzen 5 5500X3D станет прямым конкурентом для Core i5-13400F, превосходя его в играх и не сильно уступая в синтетических тестах. Поскольку обычно такие процессоры покупают геймеры, то преимущество AMD и в этом ценовом сегменте будет тотальным. А вот когда Ryzen 5 5500X3D появится в продаже, никто точно не знает. Напомним, на прошлой неделе состоялся релиз нового поколения настольных процессоров AMD. Первыми в розницу заглянули 6-ядерный Ryzen 5 9600X и 8-ядерный Ryzen 7 9700X. Спрос на процессоры остаётся низким, а в целом эксперты и рядовые пользователи не скрывают разочарования. Прирост быстродействия между поколениями оказался незначительным, в результате процессоры прошлых поколений кажутся покупателям более выгодными. Кстати, Ryzen 7 5700X3D то и дело входит в тройку лидеров на глобальном рынке, а Ryzen 5 5500X3D претендует на место под солнцем, предлагая отличное соотношение между ценой и производительностью в играх.