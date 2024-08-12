Исследователи планируют клонировать полученные саженцы

Сезон сбора урожая какао-бобов в 2023 году стал критическим для всего мирового рынка. Несколько ключевых поставщиков не смогли выполнить обязательства перед международными импортёрами, что привело к резкому повышению стоимости какао-бобов. Фьючерсы на 2024 год уже активно растут в цене на ключевых торговых площадках. Например, на Нью-Йорке на бирже ICE в сентябре бобы готовы покупать дороже 10 000 долларов за тонну, а в целом за прошлый год цены увеличились более чем на 150%.

Согласно прогнозам аналитиков, сбор урожая 2024 года позволит мировым экспортёрам выйти из кризиса. Погодные условия в Кот-д'Ивуаре улучшаются, а в целом оптимистичные настроения сулят отличный урожай. Гана обещает поставить на мировой рынок в сезоне 2024/2025 700 тысяч тонн бобов, тогда как в ранее смогла отправить на экспорт всего 425 тысяч тонн.

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Предполагается, что со временем стоимость продукции начнёт снижаться, но пока ключевые рынки замерли в ожидании очередной порции слухов. Учёные отмечают, что в ближайшие десятилетия мировые производители какао-бобов столкнутся с настоящим кризисом. Климат на нашей планете меняется. В районах с засушливым климатом наблюдается выпадение рекордного количества осадков. Оптимальные условия для выращивания бобов требуют определённой температуры, но погода то и дело преподносит сюрпризы. Вполне возможно, что со временем изменится только география поставок, а на место действующих экспортёров придут другие государства, но пока учёные прилагают все усилия для получения особых сортов какао-бобов. О любопытном факте рассказала команда исследователей из Израиля. Как выяснилось, незадолго до провокации со стороны ХАМАС на юге страны были высажены 140 кустов какао. Все они были получены с помощью селекции, но не обладали высокой стойкостью к засухе и другим негативным условиям.

3 месяца команда из исследовательского центра Darom не могла получить доступ к саженцам, а учёные полагали, что весь урожай погиб. Когда всё же удалось вернуться, то были обнаружены 18 кустов, выживших несмотря на полное отсутствие полива и засушливый климат. Учёные планируют изучить устойчивые к засухе саженцы и намерены клонировать их, а после высадить снова. Предполагается, что таким образом удастся создать уникальный сорт какао-бобов, который будет выживать в самых суровых климатических условиях. Очередная попытка бросить вызов природе состоится уже в 2025 году, но пока исследователи только готовятся к большому эксперименту. Эксперты пока не готовы оценивать потенциал засухоустойчивых какао-бобов и не ожидают снижения стоимости на мировом рынке. Nestle уже снизила объёмы закупки какао-бобов на 2024 год и планирует и дальше сокращать зависимость от ключевых поставщиков. Вместо этого компания ожидает активизации средних по объёму сельскохозяйственных предприятий, которые будут готовы воспользоваться кризисом для получения прибыли. Предполагается, что такие фермы высадят больше саженцев в сезоне 2024/2025, что окажет позитивное влияние на цены.

Что любопытно, на количество выпускаемой продукции дефицит какао пока не оказал никакого влияния. Эксперты пишут, что многие производители идут на самые разнообразные ухищрения, предлагая конечным покупателям продукцию со всё меньшим содержанием шоколада. Какао там заменяют на сою, а вкус усиливается при помощи добавок. Цены таким образом удаётся удерживать на относительно низком уровне, но долго так продолжаться не может. Дороговизна какао-бобов вынуждает сокращать количество какао в шоколаде, а потребители с насторожённостью смотрят на то, как в привычных конфетах вместо какао появляется соя и другие дешёвые компоненты. Многие аналитики пишут, что в конечном итоге страдают потребители, которые не только вынуждены покупать не самый качественный продукт, но и платить за это дороже, чем требовалось бы. Особенно это касается продукции, которая предлагается для детей. Процент какао там критически низкий, ну а производители рассказывают истории о том, что подобный шаг позволяет заботиться о здоровье подрастающего поколения, тогда как на самом деле всё это идёт на пользу только банковским счетам владельцев подобных компаний.