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Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить

Для примера возьмём первую попавшуюся сборку из немецкого супермаркета, а после подберём аналогичные комплектующие в российской рознице
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Я регулярно радую вас статьями, посвящёнными наиболее интересным с точки зрения соотношения цены и производительности процессорам, видеокартам и твердотельным накопителям. Материалы выходят на самые разные темы, что позволяет получить ответы на вопросы, волнующие многие геймеров и рядовых пользователей. Часто выводы основываются на тестах, ну а сегодня я решил, что настало время для очередной виртуальной сборки. Подобные статьи пользуются популярностью, поскольку позволяют новичкам не терзать себя многочасовым подбором комплектующих. Проблема лишь в том, что сборок в интернете, много, поэтому я хочу добавить в текст немного интересной информации.

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Начнём с того, что многие наши читатели жалуются на высокие цены на комплектующие в российской рознице. Что же, я заглянул в немецкий супермаркет Media Markt и нашёл несколько наиболее популярных сборок. После этого выбрал самую выгодную для конечного покупателя, а следом за этим нашёл те же комплектующие на «ЯндексМаркете». Не всё удалось отыскать, поэтому я привожу наиболее точные аналоги немецким комплектующим. На момент начала материала я даже не представляю, насколько сборка в России окажется дороже немецкой. Давайте изучим все элементы, а после сделаем выводы. Скриншот с перечислением комплектующих, используемых в немецкой сборке, вы можете найти в конце материала. 

Начнём с процессора. Если вы не горите желанием переходить на новую платформу АМ5, то нет ничего плохого в том, чтобы в 2024 году собрать компьютер на базе АМ4. Благодаря тому, что платформа поступила в продажу много лет назад, выбор материнских плат огромен, а цены на комплектующие низкие. Берём Ryzen 7 5700X3D, который в настоящее время считается одним из наиболее перспективных процессоров на рынке. Камень демонстрирует очень высокие показатели в играх и может предложить 8 ядер. Ryzen 7 5700X3D не тянет на роль основы для высокопроизводительной рабочей станции, но с играми он справляется намного лучше аналогичных по цене процессоров Intel. В Германии этот камень остаётся одним из самых продаваемых, а многие пользователи покупают его для апгрейда, заменяя один из старых процессоров AMD. Жизненный цикл платформы АМ4 оказался очень продолжительным, ну а Ryzen 7 5700X3D будет актуален ещё много лет. 

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В продаже есть недорогие материнские платы, способные разместить данный процессор, но в немецкой сборке используется Gigabyte B550 Gaming X V2. Не будем отступать от списка, тем более, что в российской рознице такая материнская плата в наличии. Стоит она 13 тысяч и предлагает широкие возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Неясно, для чего здесь такая плата, ведь Ryzen 7 5700X3D не разгоняется, но в данном случае мы ставим то, что рекомендуют немецкие специалисты. В качестве бонуса владельцы такой материнской платы получают доступ к интерфейсу PICe 4.0, что в будущем позволит установить скоростной твердотельный накопитель. Во всём остальном это обычная материнская плата, выполненная в форм-факторе АТХ. Ни о каком компактном корпусе мечтать не приходится, но зато наш компьютер будет просторным, а все комплектующие смогут получать достаточное количество охлаждения.  

Не пожалели немецкие сборщики и оперативной памяти. Внутри системного блока установлены 32 Гб скоростной DDR4-3600 производства G.Skill. В России за комплект придётся выложить 8 тысяч рублей, ну а это значит, что система не будет испытывать нехватку памяти и сможет работать на максимуме своих возможностей. Комплект ОЗУ довольно шустрый и неплохо поддаётся ручной настройке. Питать иллюзий относительно повышения быстродействия на 10% мы бы вам не советовали, но при должном усердии после настройки таймингов на 5% вполне можно рассчитывать. 

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Далеко не всегда в спецификации на немецком сайте указан производитель той или иной комплектующей, поэтому мы точно не знаем принадлежность к бренду со стороны Radeon RX 7700 XT. Учитывая использование бюджетных комплектующих можно предположить, что речь идёт о недорогой видеокарте уровня Sapphire Pulse. Несмотря на не самую эффективную систему охлаждения такая видеокарта в играх показывает себя очень неплохо и способна тянуть даже самые требовательные новинки последних лет в разрешении 2К. В большинстве игр вам даже не придётся снижать настройки графики, наслаждаясь картинкой высокого качества с фрамрейтом выше 60 fps. 12 Гб памяти позволяют не волноваться о нехватке ресурсов, ну а это увеличивает жизненный цикл видеокарты, позволяя ей оставаться актуальной как можно дольше. 

Не указывают немецкие сборщики и производителя твердотельного накопителя. В данном случае мы гадать не будем, остановив выбор на бренде Kingston. В сборке заявлен SSD объёмом 1 Тб, ну а такой в российской рознице стоит чуть дороже 7 тысяч рублей. Для размещения игр, хранения домашнего видео и фотографий хватит, но придётся постоянно контролировать свободный объём, удаляя наименее нужные файлы. Мы бы порекомендовали купить твердотельный накопитель ёмкостью 2 Тб, но в данном случае руководствуемся готовой сборкой. У многих наших читателей уже есть твердотельные накопители или жёсткие диски, ну а это позволит увеличить количество физической памяти на компьютере. 

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Найти блок питания производства Corsair нам не удалось, поэтому бы берём аналогичный по характеристикам Chieftec BDK-750FC. Он также предлагает мощность 750 Вт и соответствует стандарту энергоэффективности 80 PLUS Bronze. Блок питания надёжный и будет работать ещё очень много лет. Даже если вы захотите сделать апгрейд, мощности его будет достаточно, ну а в текущей сборке Chieftec BDK-750FC предложит тихую работу, поскольку имеет значительный запас мощности. Похожий на установленный немецкими сборщиками системный блок Powercase Mistral X4 Mesh LED в российской рознице стоит 5 тысяч рублей. Он оснащён закалённым стеклом и содержит все необходимые разъёмы для ввода и вывода информации. Охлаждение осуществляется за счёт комплектных кулеров, ну а в целом корпус будет выглядеть прилично и даже красиво. 

Как видите, немецкая сборка затянула на 1200 евро, что в переводе на российскую валюту равняется 110 тысяч рублям. После пересчёта всех комплектующих удалось выяснить, что мы потратили 120 000 рублей. Производительность обеих систем будет примерно равна, а некоторые отличия в брендах на общую картину не оказывают никакого влияния. Стоит признать, что в Европе компьютеры стоят не дороже, чем в России, но есть важный нюанс. Если вы попытаетесь отыскать аналогичную сборку в РФ, то увидите, что уже полностью готовый системный блок стоит дороже, чем сборка своими руками. Это значительный минус, ведь заработные платы в Германии ощутимо выше. В любом случае, если вы не хотите переплачивать, то можно собрать всё своими руками. Это не так тяжело, как кажется, но позволит вам сэкономить и окончательно развеять слухи о том, что в России компьютеры намного дороже, чем в Европе. Как видите, это не так. Если кому интересно, то вот ссылка на товар в немецком магазине: https://www.mediamarkt.de/de/product/_systemtreff-pro-gaming-amd-ryzen-7-5700x3d-gaming-pc-mit-amd-32-gb-ram-1000-gb-mssd-amd-radeontm-rx-7700-xt-137667682.html

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