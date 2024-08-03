Несколько дней назад инсайдеры заявили, что NVIDIA сокращает производство графических чипов текущего поколения. Якобы, запасов у партнёров слишком много, а значит требуется как можно быстрее разгрузить склады перед релизом настольной графики нового поколения. Сообщается, что производственные линии будут сокращены на 50%, а некоторые видеокарты и вовсе могут перестать выпускаться. Скорее всего, речь идёт о флагманах, реализовать которые совсем скоро будет крайне сложно. Всё это значит, что Дженсен Хуанг планирует сформировать дефицит, что позволит ему реализовать старые видеокарты по близкой к рекомендованной стоимости. Можно сделать вывод, что скидок не будет, а сегодня пришла ещё более тревожная новость.

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По данным инсайдеров, ссылающихся на проверенные источники, у NVIDIA возникли сложности с выпуском на рынок графических ускорителей семейства Blackwell. Высокопроизводительные решения задержатся на три месяца, а причина в неназванных аппаратных проблемах, на устранение которых уйдёт много времени. Данные подтверждают и отраслевые партнёры, включая сотрудников Microsoft. Сообщается, что Дженсен Хуанг уже разослал уведомление ключевым партнёрам и это окажет негативное влияние на рынок обучения ИИ, и планы целого ряда крупных компаний. Инсайдеры полагают, что проблема затронет не только сегмент высокопроизводительных решений для обучения ИИ, но и настольные видеокарты семейства Blackwell.

Ранее о задержке уже писали, но сегодня информацию подтверждают более серьёзные источники, а значит релиз видеокарт следующего поколения состоится не раньше января 2025 года. Что же, это удар по тем, кто планировал порадовать себя уже в декабре, ну а мы разберёмся, если ли смысл сегодня покупать видеокарты, и сколько они стоят в российской рознице. Пожалуй, наиболее логичной кажется покупка видеокарты уровня GeForce RTX 4060. Обычно графические чипы до 400 долларов выпускают с задержкой в 3-5 месяцев, а это значит, что раньше весны или даже начала лета обновиться не удастся. На самом деле смысла покупать GeForce RTX 5060 может и не быть, поскольку такая видеокарта может получить небольшой прирост быстродействия. В последние два поколения скоростные показатели в данном сегменте почти не увеличиваются, а GeForce RTX 4060 достаточна для запуска любых игр в разрешении 1080р.

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Сидеть в ожидании как минимум 9 месяцев – это самое глупое решение, которое только может прийти в голову геймеру, а на GeForce RTX 4060 выбор не заканчивается. Если у вас есть средства на развлечения, то можно присмотреться к Radeon RX 7700 XT. Это лучшая видеокарта в сегменте до 50 тысяч рублей. Здесь можно найти 12 Гб видеопамяти и очень приличную скорость, что позволит не испытывать неудобств при запуске самых требовательных новинок даже в разрешении 2К. У NVIDIA ничего подобного за эту цену вы не найдёте, поэтому Radeon RX 7700 XT можно рекомендовать в качестве оптимального инструмента за свои деньги. Ходят слухи, что следующее поколения настольной графики AMD не предложит значительного роста быстродействия. Инсайдеры пишут, что Лиза Су хочет сосредоточиться на среднем и средневысоком игровых сегментах, получая преимущество за счёт правильного соотношения стоимости и быстродействия. Аналог Radeon RX 7700 XT появится нескоро, а это повод задуматься о походе в магазин уже сегодня.

До 70 тысяч рублей оптимальной по своим характеристикам считается GeForce RTX 4070 SUPER. Вышедшая в конце 2022 года GeForce RTX 4070 оказалась всего на 20% быстрее GeForce RTX 3070 и стоила на 100 долларов дороже. GeForce RTX 4070 SUPER прибавила ещё 10-15%, и всё говорит о том, что GeForce RTX 5070 в лучшем случае получит 30% буст. Сроки выхода такой видеокарты остаются неясны, но ждать её раньше начала февраля мы бы не советовали. Согласитесь, что 6 месяцев – это очень большой срок, а значит покупка GeForce RTX 4070 SUPER здесь и сейчас имеет смысл. Стоит учитывать, что новое поколения настольной графики в первые месяцы будут дороже видеокарт, находящихся в продаже в настоящее время. Таким образом встретить GeForce RTX 5070 за 70 тысяч рублей вам вряд ли удастся.

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А вот логики в приобретении GeForce RTX 4070 Ti SUPER почти нет. В данном сегменте прирост быстродействия между поколениями обычно превышает 30%, а ваша видеокарта уже через 6 месяцев будет казаться слишком устаревшей. Стоит GeForce RTX 4070 Ti SUPER дорого и явно не соответствует своим характеристикам. В теории она способна запускать все игры в разрешении 4К, но требования растут, а попытка выставить максимальные настройки графики может привести к падению фрамрейта.

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Нет смысла в покупке видеокарт уровня Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4080 SUPER. В сегменте субфлагманов прирост производительности между поколениями достигает 40%, а цены здесь и так превышают все допустимые пределы. Скорее всего, дороже уже не будет. Купленная сегодня видеокарта слишком быстро устареет. Наследница GeForce RTX 4080 SUPER появится в январе, а чего ждать от Radeon RX 8900 XT, остаётся только догадываться. Неясно, выйдет ли вообще такая видеокарта, но в данном случае это уже не так важно.

Нет никакой логики и в приобретении GeForce RTX 4090. В прошлых поколениях мы наблюдали 50% рост быстродействия, ну а слухи говорят о том, что в рамках архитектуры Blackwell будет не меньше. Представьте себе, что сегодня вы купите флагман NVIDIA за 270 тысяч рублей, ну а в январе GeForce RTX 5080 окажется быстрее. Скорее всего, даже GeForce RTX 5070 Ti сможет предложить сходную производительность, но стоить такая видеокарта будет до 100 тысяч рублей. За несколько месяцев вы потеряете большую часть инвестиций, ведь ваша видеокарта сильно обесценится. Реализовать её дороже 100 тысяч на вторичном рынке уже не выйдет, но это если вам сильно повезёт. В целом, если деньги у вас валятся из карманов, то причин отказывать себе в приобретении GeForce RTX 4090 мы не видим, но брать видеокарту в кредит и экономить – это не только глупое, но и экономически неверное решение.