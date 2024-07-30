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Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU

Инсайдеры пишут, что производство серии GeForce RTX 40 уже сократилось на 50%, а значит ожидается дефицит видеокарт перед релизом настольной графики нового поколения
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Если вы планировали купить видеокарту со скидкой перед релизом нового поколения, то мы хотим вас разочаровать, ведь сделать вы этого не сможете. По крайней мере так пишут инсайдеры. Началось всё вчера, когда в прессу попали слухи, касающиеся острого дефицита видеопамяти стандарта GDDR6X. Ну а поскольку все актуальные видеокарты NVIDIA построены на этом типе памяти, то проблема кажется действительно серьёзной. Инсайдеры пишут, что один из поставщиков выпустил бракованные товары и вынужден был отозвать из продажи большую партию. 

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Уже вчера мы предположили, что это обернётся значительными трудностями для геймеров, ну а сегодня подоспели ещё более мрачные слухи. Оказывается, на рынке скопилось слишком большое количество продукции NVIDIA, ну а это таит в себе риски для дядюшки Хуанга. В связи с происходящим было принято решение сократить производство всех графических чипов серии GeForce RTX 40 на 50%. Если данные точны, то через несколько месяцев начнёт формироваться дефицит в розничных сетях. Раньше такое уже случалось, поэтому можно предсказать все последующие шаги руководства NVIDIA. Вначале производство сократиться в два раза, ну а после этого отдельные графические чипы перестанут выпускаться. Скорее всего, Дженсен Хуанг первым делом начнёт избавляться от флагманов, так как релиз этих видеокарт ближе всего. 

Всё это значит, что скидок на видеокарты перед релизом серии Blackwell не будет. Уже не так важно, есть дефицит GDDR6X или его не. Вполне возможно, что дядюшка Хуанг просто включил режим жадины, ведь хороших вариантов у геймеров нет, а инсайдеры полагают, что некоторые графические чипы и вовсе могут подорожать. В связи с этим предлагаем изучить актуальную линейку видеокарт, определившись с тем, что можно купить сегодня, не дожидаясь роста цен завтра. Пожалуй, ничего дешевле GeForce RTX 4060 мы вам покупать не советуем. Даже эта видеокарта считается большим компромиссом, но GeForce RTX 4060 хотя бы тянут все игры в 1080р на высоких настройках графики, тогда как более дешёвые на покорение таких вершин уже не способны. Видеокарта получила скромные 8 Гб памяти и полагается на узкую 128-битную шину. В качестве утешительного приза предлагается скромное энергопотребление. В теории вы можете поставить GeForce RTX 4060 даже в старый системный блок, вот только в этом случае никакой пользы от апгрейда не будет, ведь медленный процессор – это самое слабое звено игрового ПК.

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Несмотря на то, что GeForce RTX 4060 Ti неплохо продаётся, логика в её покупке теряется, поскольку видеокарта имеет всего 8 Гб памяти. Если вы рассматриваете эту видеокарту для игр в разрешении 1080р, то смело берите, не раздумывая. Она имеет достаточно высокую производительность и будет радовать вас много лет. А вот для 2К придётся присмотреть более дорогое решение. Это не значит, что GeForce RTX 4060 Ti плохая. Скорее нет, ведь у неё большой запас прочности, но ограничения в количестве памяти плохо сказываются на общем потенциале. 

А вот GeForce RTX 4070 SUPER – это именно то, что нужно для счастья большей части любителей компьютерных игр. Ходят слухи, что дефицит памяти GDDR6X особенно сильно сказался на этой видеокарте. Якобы, NVIDIA даже может выпустить версию с менее скоростной GDDR6. Что же, если цена будет ощутимо ниже, то такая видеокарта найдёт своего покупателя. Ну а в случае, если нам предложат урезанную версию без опознавательных знаков, то налицо прямой обман. От дядюшки Хуанга можно ожидать всего, ну а пока GeForce RTX 4070 SUPER выглядит неплохо. Она предлагает максимум для энтузиаста с монитором 2К, но стоит почти 70 тысяч рублей. Других минусов у видеокарты нет. 

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Всегда находятся геймеры, которые хотят больше. Специально для этих ребят создана GeForce RTX 4070 Ti SUPER, обладающая очень высокой скоростью. Видеокарта тянет любые игры в 4К, но не лишена компромиссов. Нужно понимать, что это не флагман, а значит шина памяти 256-битная, быстродействие не максимальное, а потенциал ограничен несколькими годами на ультимативных настройках графики. После этого можно перейти в 2К, но энтузиастам такая перспектива обычно не нравится, а значит обновлять ПК придётся совсем скоро. GeForce RTX 4070 Ti SUPER получила 16 Гб памяти и в целом понравится почти всем любителям компьютерных игр. Почти всем, ведь есть энтузиасты, которым требуется ещё больше скорости. 

В этом случае можно присмотреться к GeForce RTX 4080 SUPER. Видеокарта имеет почти максимальную скорость и отлично справляется не только с любыми играми в 4К, но и прилично тянет трассировку лучей. Пожалуй, это одна из двух видеокарт, которые могут работать в самом высоком разрешении дисплея, обеспечивая почти во всех играх выше 60 кадров в секунду. Присутствуют все фирменные технологии NVIDIA, но главным минусом считается цена. Что же, если вы хотите прикоснуться к такому уровню видеокарт, то придётся раскошелиться. Есть мнение, что видеокарты продолжат дорожать, но всё это проблема тех, у кого есть 120 тысяч рублей на развлечения. 

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Ну и пиковую производительность обеспечивает GeForce RTX 4090. Вы удивитесь, но даже в США существует определённый дефицит флагманов NVIDIA. Цены на такие видеокарты там стартуют с 1800 долларов, тогда как в России купить GeForce RTX 4090 вы можете за 240 тысяч рублей. Разумные геймеры заметят, что за эти деньги можно купить GeForce RTX 4080 SUPER, а к ней полноценный комплект из процессора, материнской платы, оперативной памяти, твердотельного накопителя, блока питания и корпуса. Проблема в том, что разум в данном случае не главное, ведь GeForce RTX 4090 покупают те, у кого нет проблем с наличными. Вообще, встречаются обычные геймеры, потратившие на приобретение флагмана NVIDIA зарплату за много месяцев. С нашей точки зрения в таком поступке нет никакого смысла, но владельцы GeForce RTX 4090 найдут массу аргументов в поддержку противоположного мнения. 

Как видите, выбор есть, но цены кусаются. Если вам нужна видеокарта для 1080р, то можно ограничиться GeForce RTX 4060. Для доступа к 2К обойтись без GeForce RTX 4070 SUPER будет трудно, ну а дальше выбор за вами. Не берите дорогую видеокарту, если разрешение вашего монитора не выше 1080р. Никакого смысла в этом нет, поскольку вы никогда не увидите разницу между 70 и 100 fps. Инсайдеры сообщают, что релиз серии GeForce RTX 50 может задержаться до середины января 2025 года. Скорее всего, видеокарты не подорожают, ну а Дженсен Хуанг пытается выиграть время. К началу следующего года геймеры раскупят старые видеокарты, после чего можно будет отправлять в магазины новинки по заоблачным ценам. 

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