Конец июля и начало августа – это лучшее время для публикации квартальной отчётности крупных технологических компаний. Обыватели с удивлением смотрят на цифры, ну а эксперты пытаются понять, почему прибыль сменилась длительной рецессией, а доходы у того или иного бренда падают несмотря на успехи конкурентов. Сегодня любопытной информацией поделились аналитики Counterpoint Research. Были представлены несколько наиболее продаваемых смартфонов по всему миру.

Что же, список оказался вполне ожидаемым, поскольку ничего не меняется уже много лет. На первом месте закрепился iPhone 15. Судя по опубликованным данным, 4.1% всех покупателей с апреля по июнь 2024 года выбрали именно этот аппарат. iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro делят второе и третье места, ну а на шестом месте закрепился iPhone 14.

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Всё это свидетельствует о том, что техника Apple пользуется огромным спросом по всему миру, тогда как конкуренты вынуждены довольствоваться крохами со стола победителя. Например, китайская Xiaomi не демонстрирует успехов, поскольку в десятку вошёл откровенно бюджетный Redmi 13C 4G. Samsung получила сразу 5 мест, но до американской компании корейцам ещё очень далеко.

Происходящее вызывает сильное удивление, ведь уже давно китайские смартфоны ничем не уступают продукции Apple, ну а всё та же Samsung и вовсе умудряется внедрять передовые технологии за несколько лет до того, как они придут в американские смартфоны. В чём же причина происходящего? Давайте разбираться. Ниже мы перечислим основные составляющие успеха Apple. Вполне возможно, что у наших читателей есть своё мнение на эту тему. Что же, не стесняйтесь указать его в комментариях.

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Прежде всего на стороне Apple сила бренда. Руководство яблочной компании так упорно рассказывало всему миру небылицы, что в итоге и само поверило в правдивость собственных заявлений. Каждый раз, когда в продажу поступает новый телефон, его принято называть самым быстрым и продвинутым на планете. Миллионы фанатов не читают реальные технические характеристики и не смотрят тесты. Никого не волнует, что китайские аналоги заряжаются за 30 минут, тогда как iPhone нужно держать в розетке полтора часа. Время для фанатов яблочной компании идёт не так, как у обычных людей, ну а вера в силу бренда настолько сильна, что владельцы и потенциальные покупатели не замечают очевидных вещей.

К примеру, долгое время дисплей iPhone по качеству уступал флагманам Samsung, а камера проигрывала даже китайцам. Несмотря на это фанаты продолжали уверять, что у них в руках самый продвинутый аппарат, даже если все вокруг доказывали обратное. В итоге Apple смогла убедить весь мир в том, что владение продукцией правильного бренда позволяет людям становиться частью элитарного сообщества. Миллионы людей полагают, что держат в руках не кусок стекла и несколько микросхем, а вершину технологической мысли. iPhone стал инструментом, позволяющий стать частью той или иной группы. У этого есть свои плюсы и минусы, но изменить ничего нельзя, ведь особенно поддаются влиянию подростки, которые со временем становятся зависимы и уже сами не понимают, почему покупают именно продукцию Apple.

Визуально iPhone ничем не лучше других флагманов, во многом проигрывая ведущим брендам. А вот на ощупь аппарат очень хорош. Если у вас до этого был не самый дорогой мобильный телефон, то тактильные ощущения от прикосновения к iPhone станут для вас настоящим открытием. Аппарат сделал очень качественно, не имеет люфтов и досадных помарок, которые всё ещё присутствуют у китайцев. Смотрится такой телефон очень дорого, ну а узнаваемое изображение надкушенного яблока подчёркивает стилистику. Людям нравится, что продукция Apple обходится без революционных изменений.

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Долгое время крупные производители стремились каждый год устраивать настоящий технологический прорыв, внося в дизайн критические изменения. Опыт Apple свидетельствуют о том, что инвестиции в дизайн не окупаются, ну а в итоге в последние годы Xiaomi и Samsung стараются обходиться без экспериментов. На самом деле флагманы большинства крупных брендов ничем на ощупь не хуже iPhone, но незримая магия в надкушенном яблоке умудряется притягивать миллионы людей.

А вот программное обеспечение у яблочной компании оставляет желать лучшего. Ранее автор данного материала уже пытался перейти на iPhone, но отказался от такого опыта из-за ограничений в ПО. Простой пример, ваш ребёнок хочет скачать ту или иную игру. Без проблем, ведь магазин приложений у Apple гигантский. И вот тут выясняется, что за каждую мелочь нужно платить деньги. На Android существует масса игр, которые активно заваливают вас рекламой, но у владельцев такой продукции хотя бы есть выбор. Автор данного материала просто скачивает взломанную игру, что позволяет избавить ребёнка от просмотра рекламы.

В нормальном обществе политики уже давно бы запретили Apple и Google терроризировать детей рекламой, но в нашем мире правят деньги. В целом программное обеспечение у яблочной компании неудобное, а привыкнуть к нему сложно. Миллионам владельцев iPhone нравится, но в данном случае важно лишь то, что iOS – это закрытая экосистема, не терпящая конкуренции, тогда как на Android места для манёвра значительно больше.

Вы удивитесь, но многие владельцы iPhone полагают, что мобильный телефон не должен быть дешёвым. При этом эти же люди заявляют, что Samsung за те же 1000 долларов слишком дорогой, а Xiaomi и вовсе просит за свои аппараты слишком много. Если обратить внимание на характеристики, то выяснится, что конкуренты предлагают больше за меньшую сумму, но фанаты яблочной компании верят в исключительность бренда. Именно поэтому они спокойно воспринимают, когда смартфоны Apple вдруг начинают дорожать. Потенциальные покупатели только разводят руками, ведь в телефонах появилась быстрая зарядка, а «чёлка» на экране стала не такой огромной. А между тем конкуренты давно используют более скоростную зарядку и умудряются не портить внешний вид огромными выступами. Словом, фанаты яблочной компании уверены, что за смартфон нужно платить много денег, но только в том случае, если это правильный смартфон.

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Нередко владельцы iPhone используют заявления, так или иначе содержащиеся в рекламных компаниях бренда. Например, по непонятной причине считается, что Apple лидирует в плане экологичности и заботе об окружающей среде. Компания выплачивает сотрудникам справедливую заработную плату и стремится к полному равенству, не делая различий между мужским и женским трудом. Прекрасно, вот только никто и не задумывается о том, как именно собираются американские смартфоны.

В реальности из американского там только кривая операционная система, тогда как сборка осуществляется на многочисленных заводах в странах Азии. Рабочие условия там далеки от идеальных, а ведь можно копнуть ещё глубже. Например, сегодня сделать аккумулятор для смартфона без кобальта невозможно. Это важный компонент, ну а значительная часть всего кобальта на планете добывается в Конго. Каждый владелец iPhone должен осознавать, что в этой стране в шахтах трудятся не только женщины, но и дети. Ежегодно в шахтах умирают сотни людей, но эту тему руководство Apple тактично обходит.

Если забота об экологии определяется количество растений, находящейся на крыше главного здания той или иной компании, то Apple действительно находится в лидерах. Ну а если вспомнить рабский детский труд и вред природе, наносимый во время добычи кобальта и изготовления литий-ионных аккумуляторов, то всё не так очевидно. В нормальном мире Apple могла бы легко улучшить условия труда жителей Конго, но предпочитает выплачивать сотни миллиардов долларов инвесторам, у которых и без того деньги вываливаются из карманов