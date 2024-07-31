Настольные видеокарты подаются плохо, что привело к значительным финансовым потерям в данном сегменте

Ещё буквально 10 лет назад полупроводниковый рынок не демонстрировал никаких сюрпризов и в целом был предсказуемым. В какой-то момент Intel начала терять позиции, тогда как AMD перешла в наступление. Синие утеряли лидерство в области освоения технологических норм и сегодня вынуждены заказывать у TSMC настольные процессоры. Громкие слова о скором переходе на 2-нм так и остались не реализованы, ну а всё это вынуждает руководство Intel идти на непопулярные меры. Сокращение ценных кадров продолжается, а доходы снижаются. Синие всё ещё удерживают большую часть рынка серверных процессоров, но всё идёт к тому, что в ближайшие годы AMD будет демонстрировать здесь отличные показатели.

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Сегодня красные обнародовали финансовые результаты за 2 квартал 2024 года. Данные порадуют инвесторов и понравятся тем, кто более за тётушку Су. Как оказалось, дела у AMD идут отлично, а особенно хорошо продаются чипы, созданные для центров обработки данных. Сюда же входят и графические ускорители, используемые для обучения ИИ. Половина доходов за второй квартал пришлась на данный сегмент, что говорит о правильности принятых решений. Напомним, все успехи NVIDIA последних лет связаны именно с продажей высокопроизводительных чипов для обучения умных алгоритмов, ну а в данном сегменте у красных есть чем ответить. Прежде всего высоким спросом пользуются процессоры серии EPYC, но растёт также интерес и к графическим ускорителям AMD Instinct. Во втором квартале клиенты покупали Instinct MI325X, Instinct MI350 и Instinct MI400, обладающие хорошим соотношением между ценой и производительностью. Аналитики пишут, что в отличие от аналогов NVIDIA, графические ускорители AMD можно получить в кратчайшие сроки. Спрос на продукцию от Хуанга настолько высокий, что даже крупные клиенты вынуждены ждать месяцами, тогда как серия Instinct доступна здесь и сейчас.

Согласно опубликованному отчёту, AMD смогла заработать 2.8 миллиарда долларов от реализации продуктов для центров обработки данных, что более чем в 2 раза выше показателей за аналогичный период 2023 года. Что до настольного сегмента, то здесь удалось заработать 1.5 миллиарда долларов, что на целых 49% больше, чем годом ранее и на 9% больше, чем было зафиксировано в первом квартале 2024. Процессоры серии Ryzen не имеют проблем, присущих продукции Intel, ну а всё это толкает продажи вверх. Предполагается, что третий квартал не покажет значительного роста в настольном сегменте, поскольку продажи новой серии процессоров Ryzen стартуют только к середине августа. А вот четвёртый квартал для AMD может стать рекордным. Кажется, что дела у красных идут просто отлично, но в реальности есть и проблемы, ведь игровое подразделение продемонстрировало снижение выручки на целых 59%. Аналитики полагают, что есть несколько причин, которые и привели к такому плачевному положению в данном сегменте.

Прежде всего нужно понимать, что Лиза Су не предпринимает активных шагов в области конкуренции на рынке настольной графики. NVIDIA контролирует не только большую часть поставок, но и устанавливает комфортные для себя цены. AMD не проявляет активности, продолжая терять рыночную долю и доверие геймеров. Не лучше идут дела и с игровыми консолями. Спрос со стороны геймеров замедляется, ну а всё это стало следствием накопившихся проблем и неверных тактических решений. За второй квартал AMD смогла заработать 5.8 миллиарда долларов, ну а это на 9% больше, чем было годом раньше. Чистая прибыли достигла 1.1 миллиарда долларов, ну а представители компании заявили, что в третьем квартале удастся заработать 6.7 миллиарда долларов. Поскольку роста продаж настольных видеокарт и процессоров точно не будет, то остаётся только надеяться на спрос в области высокопроизводительных графических ускорителей. Серия Instinct начинает приносить всё больше денег, ну а удастся ли красным выполнить поставленную задачу, нам предстоит узнать через несколько месяцев.