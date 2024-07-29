Одна из причин заключается в дефиците чипов памяти GDDR6X

Долгое время работала простая логика покупки новой видеокарты, позволяющая геймерам с разными доходами иметь на руках актуальное оборудование. Часть любителей компьютерных игр покупала новинки после релиза новой серии. Продавались такие видеокарты с некоторой наценкой, но зато обладали максимальным жизненным циклом. Но всегда была группа геймеров, предпочитающая покупать видеокарты перед релизом новой серии настольной графики. Идея простая и заключается в том, что производителям нужно расчищать склады перед массовым выпуском настольной графики следующего поколения. Ну а поскольку другого выбора у производителей не было, то цены стремительно снижались, что позволяло купить мощную видеокарту намного дешевле её рекомендованной стоимости. Очевидно, что жизненный цикл у такого графического чипа оказывался меньше, чем в момент релиза, но в целом логика в разумной экономии прослеживается. Похоже, производители решили, что скидки вредят бизнесу, поскольку мы уже в который раз видим аналогичную стратегию за несколько месяцев до начала массового производства.

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По данным инсайдеров, NVIDIA в значительной степени снизила производство графических чипов семейства Ada Lovelace. Речь о серии GeForce RTX 40, которая в настоящее время является наиболее актуальной. Выясняются любопытные детали. Так, одна из причин может заключаться в том, что производитель сталкивается с нехваткой чипов памяти стандарта GDDR6X. Основные поставщики видеопамяти переходят на более современную GDDR7, ну а в результате уже в августе в магазинах наметится дефицит видеокарт. Проблема коснётся прежде всего дорогих видеокарт, продавать с дисконтом которые Дженсен Хуанг не готов. Например, в дефиците может оказаться серия GeForce RTX 4070 и более дорогие графические чипы. Инсайдеры пишут, что сложности возникли ещё и из-за того, что неназванный поставщик отозвал большую партию чипов памяти GDDR6X. Возникла неизвестная проблема, что также повлияет на доступность данного типа памяти. Ну а поскольку все актуальные видеокарты основываются на GDDR6X, то дефицит может оказаться более значительным, чем ожидается.

Источники уверяют, что дефицит продлиться всего месяц, после чего проблема с поставками решиться, но всё идёт к тому, что NVIDIA выберет самый плохой сценарий. Напомним, в прошлом поколении Дженсен Хуанг постепенно снижал поставки графических чипов партнёрам, что позволило избежать дефицита, а вот в 2020 была выбрана совершенно другая тактика. Тогда производство было остановлено за несколько месяцев до релиза настольной графики нового поколения. Сформировавшийся отложенный спрос, а после и майнинговая лихорадка сделала дефицит ещё более заметным, что привело к резкому подорожанию видеокарт по всему миру. Добавим, что аналогичную стратегию выбрало в 2020 году и руководство AMD. Серия Radeon RX 5700 перестала выпускаться несмотря на растущий спрос, ну а линейка Radeon RX 6000 так и не стала популярна. Майнеры и геймеры были готовы скупать видеокарты в любых масштабах, но Лиза Су не спешила наращивать производство.

Если прогнозы инсайдеров окажутся точными, то ни о каких скидках перед релизом настольной графики нового поколения мечтать не придётся. Семейство Ada Lovelace будет предлагаться по заоблачным ценам вплоть до начала продаж серии GeForce RTX 50, а значит ожидать позитивных изменений на рынке не приходится. Это не значит, что всё будет именно так, но в последнее время NVIDIA и AMD всё меньше зависят от игрового рынка. Красные успешно продают миллионы чипов для игровых консолей каждый год, а также активно осваивают сегмент серверных процессоров. Ну а дядюшка Хуанг зарабатывает десятки миллиардов долларов на реализации высокопроизводительных графических ускорителей. Стоимость одной такой видеокарты стартует с 30 тысяч долларов, ну а маржа здесь в разы выше, чем в пользовательском сегменте. Неудивительно, что оба производителя уделяют геймерам всё меньше внимания, предпочитая делать всё для получения максимально высоких доходов. Напомним, инсайдеры и вовсе пишут, что серия GeForce RTX 50 появится в магазинах не раньше второй половины января 2025 года. Причина в том, что Дженсен Хуанг слишком занят, ведь осенью он начнёт «косить» миллиарды долларов в ходе реализации нового поколения высокопроизводительных графических ускорителей семейства Blackwell. Аналогичные слухи ходят и о планах AMD, ну а всё это не внушает никакого оптимизма, ведь видеокарты будут дорогими, а выгодных предложений станет ещё меньше, чем сегодня.