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GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук

GeForce RTX 3060 Ti в актуальных играх на 25% быстрее, но жизненный цикл у этой видеокарты очень небольшой
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Несмотря на то, что GeForce GTX 1080 Ti вышла в далёком 2017 году, многие геймеры продолжают помнить об одной из лучших видеокарт за всю историю. Пожалуй, с тех пор NVIDIA не совершила никаких значительных прорывов. Тот факт, что современные флагманы быстрее, не кажется удивительным, ведь после GeForce GTX 1080 Ti видеокарты стали более чем в 2 раза дороже. На календаре конец июля 2024, ну а интерес к старому флагману не ослабевает.

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Оверклокеры используют находящиеся на вторичном рынке модели для разгона и достижения пиковых результатов, тогда как блогеры пытаются выяснить потенциал видеокарты в актуальных играх. Итогами любопытного тестирования поделился NJ Tech. Он взял GeForce RTX 3060 Ti, а после сравнил её с GeForce GTX 1080 Ti. Тестирование сильно отличается от множества аналогичных, поскольку блогер использовать процессор Ryzen 5 7600X. Это один из наиболее популярных камней, что позволяет выявить реальные возможности старого флагмана. Давайте обратим внимание на скриншот с финальными результатами. 

Как видите, GeForce GTX 1080 Ti удалось набрать 58 кадров в секунду, тогда как GeForce RTX 3060 Ti смог получить 72 fps. Это на 25% больше, что говорит о значительном преимуществе более новой видеокарты NVIDIA. Если бы в качестве процессора использовался один из актуальных флагманов, разрыв оказался бы ещё больше. Главная проблема теста заключается в нежелании автора использовать стандартные настройки и разрешение дисплея. В некоторых случаях он вообще не указывает эти параметры, что не позволяет говорить о максимальной достоверности. Было бы лучше, если бы настройки остались стандартными, тогда как разрешение установлено на отметку 2К. 

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Найти новую GeForce GTX 1080 Ti уже невозможно, но несколько старых флагманов всё ещё доступно на вторичном рынке. Купить рабочую видеокарту можно за 21 500 рублей. Если немного поиграть с настройками, как это сделал NJ Tech, то можно добиться почти стабильных 60 кадров в секунду во всех играх. Такой результат кажется неплохим, но в реальности вы получаете кота в мешке. В данном случае речь идёт о магазине, но большая часть геймеров покупает старые видеокарты на Авито и других аналогичных площадках. Даже на «ЯндексМаркете» вам не скажут, кто был предыдущим владельцем. Это значит, что GeForce GTX 1080 Ti могла ремонтироваться, а до этого годами работала на ферме, копая криптовалюту в режиме 24/7. Не все продавцы честные, ну а мошенники могут подсунуть вам сгоревший графический чип или видеокарту, имеющую те или иные скрытые проблемы. Рекомендовать вам GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке мы не можем, но в целом это же относится и к многим другим видеокартам. 

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К примеру, за новенькую GeForce RTX 3060 Ti придётся выложить 41 тысячу рублей, тогда как на вторичном рынке она стоит чуть более 28 тысяч. Продавец пишет, что карта в порядке и даёт гарантию. В теории, можно рискнуть, но далеко не все геймеры ориентируются на бывшую в употреблении продукцию. Тесты доказывают, что GeForce RTX 3060 Ti в играх оказывается на 25% быстрее GeForce GTX 1080 Ti, но здесь не всё так очевидно. Большая часть игр тестировалась в разрешении 2К, ну а здесь 8 Гб памяти уже впритык. Это значит, что жизненный цикл GeForce RTX 3060 Ti окажется намного меньше, чем нам с вами хотелось бы, хотя цена такой видеокарты довольно высокая. 

Искать альтернативы на вторичном рынке нет никакого смысла. Видеокарты с рук вызывают слишком много вопросов, поэтому мы рекомендуем присмотреться к решениям, которые ещё никогда никем не использовались. В качестве отличного GPU для 2К предлагаем купить Radeon RX 6700 XT. Видеокарта имеет 12 Гб памяти, что позволяет ей выглядеть гораздо лучше, чем указанная выше GeForce RTX 3060 Ti. По скоростным характеристикам видеокарты почти не отличаются, но уже сегодня в сложных сценах с Radeon RX 6700 XT просадок будет меньше. Нехватка видеопамяти станет ощущаться всё острее. Учитывая, что обе видеокарты стоят одинаково, выбор очевиден. 

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Если вы хотите купить именно видеокарту NVIDIA, то берите хотя бы GeForce RTX 4060 Ti. Она почти не прибавила в скорости по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti, но получила доступ к технологии масштабирования третьего поколения. Далеко не всем нравится эффект от работы DLSS 3.0, но такая технология точно помогает. Во многих играх можно удвоить количество кадров в секунду, заплатив за это снижением качества картинки. Спорить о том, стоит ли вообще применять технологию масштабирования, можно очень долго. У DLSS 3.0 есть свои плюсы и минусы, но отвергать заранее её было бы глупо. Учитывая, что GeForce RTX 4060 Ti не дороже GeForce RTX 3060 Ti, выбирать не приходится. Radeon RX 6700 XT смотрится перспективнее, но выбор в данном случае за вами.

Самой оптимальной видеокартой для 2К можно назвать Radeon RX 7700 XT. Сегодня она способна обеспечить максимальное количество кадров в секунду в таком разрешении на высоких настройках графики. Стоит она дороже, чем готовы потратить на развлечения многие геймеры, но инвестиции окупятся. За счёт отличной скорости и наличия 12 Гб памяти можно рассчитывать на длительный жизненный цикл. Продержаться столько же, как GeForce GTX 1080 Ti, новая Radeon RX 7700 XT точно не сможет, но в данном случае выбора нет. Видеокарты дорожают, прирост между поколениями снижается, а производители не намерены идти навстречу геймерам. Поговаривают, что следующая серия настольной графики NVIDIA выйдет с задержкой в несколько месяцев. Причина в том, что Дженсен Хуанг планирует собрать урожай прибыли в сегменте высокопроизводительных графических ускорителей. Это значит, что ожидание может не окупиться, что делает озвученные выше решения ещё более привлекательными. 


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