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Bublik1
Россияне стали в 3.5 раза чаще покупать китайские флагманы дороже 50 тысяч рублей
Несмотря на это спрос на Apple сохраняется

Известно, что несмотря на санкции Apple продолжает лидировать по показателю валовой прибыли на российском рынке. Сложно сказать, что ещё должно произойти, после чего массовый пользователь откажется от смартфонов американской компании. Apple постоянно блокирует российские приложения, сделала невозможной оплату товаров и услуг при помощи NFC и в целом занимается подрывной деятельностью. А между тем яблочная компания демонстрирует впечатляющие показатели на вторичном рынке. Спрос на телефоны с надкушенным яблоком огромен, а аппараты трёхгодичной давности стоят дороже, чем новинки других производителей с более внушительными характеристиками. Магия Apple всё ещё работает, а эксперты полагают, что только значительное ухудшение связи и сложности в работе интернета могут вынудить армии фанатов отказаться от подобной продукции. На самом деле многие люди уже переходят на продукцию других компаний, но происходит это не так быстро.

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По данным МТС, только за первое полугодие 2024 года удалось реализовать 184 тысячи смартфонов китайского производства, стоимость которых превышает 50 тысяч рублей. В деньгах это 13.5 миллиарда рублей, а всего китайцы занимают порядка 81% всего рынка флагманов. Аналитики отмечают, что спрос на подобные аппараты увеличился в 3.5 раза по сравнению с тем, что наблюдалось в 2023 году, а в будущем новый тренд будет оказывать всё более значительное влияние на рынок. Всё это не значит, что люди перестанут покупать смартфоны Apple. На самом деле нет, но количество подобных устройств будет снижаться. Потенциальные покупатели всё чаще обращают внимание на соотношение между ценой и функционалом, ну а по этому показателю китайцы превосходят представителей яблочного лагеря. На самом деле многие из китайских телефонов от 50 тысяч рублей не принадлежат к числу флагманов, но общие характеристики выглядят впечатляющи и привлекают всё больше людей. К примеру, всего три смартфона заняли больше половины всего рынка. Это Honor Magic 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13+ и Huawei Pura 70. 

Интересно выглядит спрос со стороны российских потребителей на площадке AliExpress СНГ. Данные соответствуют концу июня 2024 года, но всё ещё актуальны. Так, в десятке лидеров места Samsung вообще не нашлось, а в целом рыночная доля южнокорейского бренда сильно снизилась. На первом месте закрепился Poco X6 Pro 5G Global, тогда как на втором - Redmi Note 13 Pro. Отлично продаётся Xiaomi 14, ну а Redmi Note 13 уже давно стал самым настоящим бестселлером. В списке есть аппараты прошлого поколения, стоимость которых оказывается очень привлекательной. Например, Redmi Note 12S и Realme 12 Pro Plus обладающие актуальными характеристиками и низкой ценой. В том 10 нашлось место для OnePlus Nord CE и OnePlus 12, а в целом российские пользователи всё активнее переходят на китайские мобильные телефоны. Смартфоны Apple и Samsung ещё долго будут находиться на российских прилавках, но со временем доля их будет снижаться. Для американской компании российский рынок никогда не был основным. Что до Samsung, то эта компания сталкивается с ожесточённой конкуренцией даже в Европе, тогда как на китайском рынке она представлена незначительно и не пользуется спросом. 

#смартфоны
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