Многие наши читатели полагают, что NVIDIA топчется на месте и делает всё, чтобы замедлить технологический прогресс. Что же, логика в таких заявлениях присутствует, поскольку за последние несколько поколений в сегменте до 350 долларов вообще ничего интересного не происходило. GeForce RTX 3060 оказалась на 10% быстрее GeForce RTX 2060, тогда как GeForce RTX 4060 в большинстве игр вообще не демонстрирует преимущества над GeForce RTX 3060. Если использовать самый дорогой процессор и добиться идеальных условий, то GeForce RTX 4060 окажется до 25% быстрее GeForce RTX 2060, ну а это и есть топтание на месте, о котором так много пишут в прессе.

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Неясно, ждут ли нас в ближайшее время улучшения, ну а эксперты предлагают смотреть в сторону более дорогих видеокарт. Там прирост быстродействия между поколениями заметен невооружённым взглядом, вот только цены отпугивают большую часть потенциальных покупателей. Сегодня мы рассмотрим тестирование команды Testing Games, позволяющее разобраться в стратегии NVIDIA за прошедшие 10 лет. Была выбрана видеокарта GeForce GTX 760, поступившая в продаже в 2013 году. Сравнить старушку решили с GeForce RTX 4060, релиз которой состоялся в начале 2023 года. Что же, между видеокартами ровно 10 лет, ну а мы попытаемся понять, что вообще происходит на рынке настольной графики.

Прежде всего предлагаем вам обратиться к сводной таблице, где собраны результаты со всех участвующих в тестировании игр. Как видите, GeForce RTX 4060 набирает около 190 кадров в секунду, что оказывается достаточно для комфортной игры в разрешении 1080р. Удивительно, но даже GeForce GTX 760 способна демонстрировать приличную производительность. Фрамрейт старой видеокарты равен 47 fps, но здесь нужно обратить внимание на детали. Как видите, в не самых требовательных играх GeForce GTX 760 показывает себя относительно неплохо. Например, в Counter-Strike 2 удаётся получить 98 кадров в секунду, тогда как в GTA 5 фрамрейт и вовсе достигает 75 fps. И всё бы ничего, вот только в требовательных новинках старая видеокарта ведёт себя совершенно иначе. В Cyberpunk 2077 получить больше 20 кадров в секунду не выйдет, а значит придётся снижать настройки графики. В целом для некоторых игр GeForce GTX 760 подходит, но жизненный цикл видеокарты уже давно подошёл к концу.

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Получается, что за 10 лет в ценовом сегменте до 350 долларов NVIDIA смогла нарастить быстродействие примерно в 4 раза. Пожалуй, было бы ещё больше, если бы Дженсен Хуанг не жадничал. Как уже отмечалось выше, последние два поколения настольной графики разочаровывают. Мало того, наблюдается резкое подорожание, ведь ещё никогда за видеокарту серии GeForce хх70 не просили 600 долларов. Раньше за такую сумму можно было купить флагман, тогда как сегодня некоторые партнёры NVIDIA норовят продать геймерам прокачанные модели GeForce RTX 4070, цены на которые достигают 800 долларов. Эксперты полагают, что ждать снижения цен не приходится, ну а мы рассмотрим несколько видеокарт, которые неплохо смотрятся за свои деньги. Прежде всего обратим внимание на GeForce RTX 4070 SUPER. Эта видеокарта достаточно дорогая, но она имеет всё необходимое для того, чтобы забыть о необходимости апгрейда на следующие 3-4 года. 12 Гб памяти хватит для любых игр в 2К, а настройки можно вставить на максимальные. Длительный жизненный цикл обеспечит технология масштабирования. DLSS негативно влияет на качество картинки, но в будущем она позволит запускать даже самые требовательные игры. Если у вас есть 60 тысяч, то лучше видеокарты просто не найти.

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Немногим дешевле 45 тысяч в наличии Radeon RX 7700 XT. Это интересное предложение, позволяющие ворваться в 2К с минимальными расходами. Видеокарта имеет 12 Гб памяти, а значит вы не будете чувствовать ограничения даже в самых сложных сценах. Доступна технология масштабирования, ну а главным плюс Radeon RX 7700 XT – это выгодная стоимость. Жизненный цикл видеокарты будет точно ниже, чем у GeForce RTX 4070 SUPER, но и порог вхождения на целых 17 тысяч меньше. Пожалуй, это весомая причина сделать верный выбор. В качестве альтернативы указанной выше видеокарты NVIDIA можно взять Radeon RX 7800 XT. Владельцы не самых дорогих процессоров разницу между графическими чипами не заметят, а значит смогут получить примерно равное количество кадров в секунду. В теории Radeon RX 7800 XT обладает более высоким потенциалом, поскольку имеет 16 Гб памяти. Насколько такое количество оправдано и необходимо в актуальных играх, большой вопрос. В сети существуют тесты, доказывающие бесполезность 16 Гб в разрешении 2К. Возможно, через 4 года всё изменится, но тогда придёт время для смены видеокарты.

Ну и мы не можем обойти стороной Radeon RX 7900 XT. В последнее время эта видеокарта AMD сильно подешевела, предлагая ультимативную производительность за 80 тысяч рублей. Аналогичные решения от дядюшки Хуанга стоят на 20 тысяч дороже, а значит самое время задуматься о покупке флагмана. Это не самая быстрая видеокарта на рынке, но она точно обеспечит высокое качество графики в разрешении 4К. 20 Гб памяти хватит для любых сценариев, ну а запас производительности у Radeon RX 7900 XT действительно большой. Учтите, что максимальный прирост скорости наблюдается именно в верхнем ценовом сегменте, а значит покупка Radeon RX 7900 XT действительно оправдана. Сложно сказать, насколько быстрее станут видеокарты через 10 лет. Пока можно констатировать, что за прошедшие годы быстродействие увеличилось в 4 раза. Было бы больше, но на кону большие деньги. Технологические нормы осваивать становится всё сложнее, а производители чипов привыкли к сверхдоходам. Если ничего не изменится, то через 10 лет мы вряд ли увидим 4-кратный рост быстродействия, но пока всё это только теория. Ясно одно, оставаться слишком долго на старой видеокарте не стоит, ведь даже флагманы стареют, что негативно отражается на игровом опыте даже в не самых требовательных новинках.



