Главная причина подорожания заключается в растущих аппетитах TSMC, контролирующей рынок полупроводников

Не секрет, что в последние несколько лет наблюдается стремительное подорожание значительной части полупроводниковых устройств. Геймеры указывают в сторону Дженсена Хуанга, тогда как покупатели смартфонов и вовсе не знают, кого винить в повышении цен. Нет никаких сомнений, что именно конечный производитель формирует цену того или иного гаджета. Аппетиты полупроводниковых гигантов растут, как и доходы держателей крупных фондов и миллиардеров. За всё платят рядовые покупатели, но эксперты отмечают, что начало этой цепочки жадности располагается далеко за пределами офиса дядюшки Хуанга. На самом деле проблема шире и уходит корнями в сложную логистику и стоимость тех или иных материалов, но в данном случае мы ограничимся более понятными переменными. Итак, существует компания TSMC, занимающаяся контрактным производством полупроводниковых изделий. Так уж вышло, что именно TSMC опередила всех конкурентов и способна выпускать продукцию по самым высокотехнологичным нормам.

реклама

Сегодня это 3-нм узел, но совсем скоро мы увидим появление более продвинутых чипов. Относительно успешно конкурировать с тайванцами может только Samsung, но корейцы всё равно отстают и не обладают такими значительными производственными мощностями. Аналитики пишут, что монополист использует крайне сомнительные методы, отлично осознавая свою исключительность. Например, в этом году Qualcomm будет платить за каждый процессор Snapdragon 8 Gen 4 на 20 долларов дороже, чем годом раньше, при этом 7 лет назад флагман стоил 120 долларов, тогда как в 2024 обойдётся производителю в 220 долларов. Проблема носит системный характер, поскольку TSMC то и дело повышает цены, а альтернативных решений нет. Ну а поскольку крупные технологические компании полностью зависят от тайванцев, то нет никаких сомнений, что стоимость полупроводниковых изделий продолжит расти. Во втором квартале 2024 TSMC заработала 20.67 миллиарда долларов, тогда как годом ранее было 15.68 миллиарда. Всё это стало возможно благодаря постоянному повышению стоимости услуг, ведь в портфолио тайванцев значатся все технологические гиганты.

Например, на 100% от TSMC зависят NVIDIA, AMD и Qualcomm. Есть и другие компании, ну а в текущем году даже Intel передала тайванцам право выпуска настольных процессоров. Миру нужна здоровая конкуренция, а пока ожидать от китайских компаний большого прорыва не приходится. А вот Samsung делает всё, чтобы сократить отставание от тайваньского гиганта и даже переманила одного из крупных клиентов TSMC. Как стало известно, первой компанией, получившей доступ к 2-нм технологическому процессу Samsung, станет Preferred Networks. Японская корпорация занимается созданием высокопроизводительных решений для глубокого обучения ИИ и даже пытается конкурировать с NVIDIA. В качестве основных будут использоваться технологии GAA и Advanced Package, а производство начнётся в 2025 году. Инсайдеры полагают, что речь может идти о втором квартале, но не исключено, что массовый выпуск стартует только к осени 2025. Это значит, что TSMC снова получит фору и сможет диктовать цены крупным клиентам. Ну а поскольку выбора ни у кого нет, то придётся договариваться, пытаясь выбить наиболее оптимальные условия.

Как стало известно, невидимая рука рынка всё же оказывает на тайванцев определённое давление. Сообщается, что 7-нм нормы перестали приносить прежнюю прибыль, поскольку количество клиентов начало снижаться. Крупные компании переходят на более актуальные технологические нормы, тогда как другие мигрируют к Samsung. Даже китайская SMIC освоила 7-нм узел, ну а это ставит под угрозу гегемонию TSMC на мировом рынке. Осведомлённые источники пишут, что тайванцы решили снизить цены на выпуск чипов по 7-нм нормам на целых 10%. Предполагается, что таким образом удастся вернуть часть клиентов, а также повысить привлекательность производственных мощностей TSMC. Отдельно указывается, что большая часть чипов выпускается на основе зрелых технологических процессов. TSMC владеет значительными мощностями, но получает львиную долю прибыли от актуальных технологий. 7-нм узел всё ещё считается современным и подходит для выпуска оперативной памяти, твердотельных накопителей и многой другой продукции, без которой создать компьютер или другое сложное электронное устройство не выйдет. Аналитики полагают, что со временем давление со стороны TSMC на рынок станет не таким заметным. Прежде всего в спину дышит Samsung, но есть ещё и китайские полупроводниковые компании. Со временем разрыв сократится, а значит к началу следующего десятилетия цены на полупроводники могут пойти вниз.