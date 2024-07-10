Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Инсайдеры ожидают подорожания смартфонов на Android на фоне роста стоимости процессоров Qualcomm
Предполагается, что уже в этом году флагманы на базе Snapdragon 8 Gen 4 будут дороже на 30%

20 лет назад, когда полупроводники переживали бурный рост, ведущие аналитики делали громкие заявления, рассказывая о светлом будущем технологического сектора. Предполагалось, что за счёт снижения технологических норм электроника будет становиться дешевле, а процессоры будут предлагаться по бросовым ценам. Время шло, чипы не дешевели, а в какой-то момент подоспели разочаровывающие пояснения. Как выяснилось, аналитики ошиблись, ведь освоение каждого последующего технологического процесса обходится в несколько раз дороже, чем это было ещё несколько лет назад. В итоге сегодня осталось всего 2 компании, способные выпускать чипы по 3-нм нормам. Южнокорейская Samsung пришла к финишу с некоторым отставанием, тогда как тайваньская TSMC продолжает двигаться к техническому пределу кремниевых пластин. Рост выручки тайваньской компании продолжается, ну а по итогам 2 квартала 2024 года выручка составила 20.67 миллиарда долларов. Напомним, ровно год назад удалось заработать 15.68 миллиарда, что казалось достаточно высоким показателем.

реклама

Что же, аппетиты у руководства TSMC продолжают расти, ну а платить за это будут рядовые потребители. По данным инсайдеров, любителям дорогих смартфонов в этом году придётся раскошелиться, ведь флагманы точно не будут дешёвыми. Причина лежит в области нового процессора от Qualcomm, который станет самым быстрым в истории и призван положить на лопатки всех конкурентов. Речь о Snapdragon 8 Gen 4, который ляжет в основу большей части флагманов к концу текущего года и будет стоить намного больше, чем привыкли платить оптовые покупатели. К примеру, та же Samsung для нового Galaxy S25 должна закупить 5-10 миллионов процессоров. За чип прошлого поколения необходимо было заплатить около 200 долларов, тогда как Snapdragon 8 Gen 4 будет не дешевле 220. Инсайдеры не исключают, что стоимость может достичь 240 долларов, ну а это настоящий рекорд, ведь раньше ничего подобного не было. Ещё 7 лет назад самые быстрые процессоры Qualcomm предлагались до 120 долларов, тогда как сегодня цена выросло в 2 раза. Snapdragon 8 Gen 4 создан на базе 3-нм технологического процесса TSMC и включает ядро Oryon собственной разработки. Инсайдеры ожидают появления продвинутого нейропроцессора, способного обеспечить улучшенную работу в области обработки ИИ. 

На этом фоне инсайдеры ожидают подорожания флагманских смартфонов на 30%. Производителя захотят компенсировать расходы, поэтому попытаются переложить свои проблемы на рядовых покупателей. Эксперты напоминают, что за последние 10 лет смартфоны сильно подорожали. Apple планомерно повышает цены, привлекая потенциальных клиентов большими экранами, значительным количеством оперативной памяти и улучшенными камерами. Не отстают и производители смартфонов на базе Android. В портфолио Samsung есть несколько дорогостоящих моделей, легко превосходящих все аналоги от Apple. По мнению инсайдеров, в этом году южнокорейский производитель не хочет платить за процессоры Qualcomm такие значительные суммы. Вместо этого Galaxy S25 может получить чип производства MediaTek. Скорее всего, устройства со Snapdragon 8 Gen 4 будут быстрее в тестах, но в реальных задачах подобные мелочи оказываются незаметны. Добиться роста энергоэффективности производители не могут, ну а чип MediaTek будет дешевле. 

Учитывая, что 2-нм технологический процесс будет ещё дороже, чем актуальный 3-нм узел, то чрез год следует ожидать очередного подорожания. Производители будут прощупывать, сколько денег фанаты флагманов готовы платить за доступ к самым продвинутым смартфонам на рынке. Китайские телефоны будут дешевле, но в последние годы и здесь наблюдается тенденция к подорожанию. В модельном ряду Xiaomi есть смартфоны, стоимость которых переваливает за 1500 долларов, а в результате новинки вынуждены конкурировать с iPhone последних поколений. Добавим, что подорожание может коснуться также смартфонов срендевысокого и среднего ценового сегмента. Qualcomm постепенно переводит свои чипы на более тонкие технологические нормы, ну а здесь в дело вступают указанные выше законы рынка. 

#смартфоны #qualcomm #snapdragon 8 gen 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
4
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
3
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
5
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
10
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
3
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
8
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
13
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
8
Аналитики не советуют покупать крайне нестабильные токены Hamster Kombat после листинга на биржах
+
Ветераны Piranha Bytes создают новую игровую студию Pithead
+
Samsung Galaxy A55 стал первым телефоном бренда, получившим июльское обновление Android
1
Эксперт КГНЦ: ВМФ России нуждается в новом типе авианосцев с беспилотниками и средствами ПВО
+
Galaxy S24+ замечен под управлением Android 15 на базе One UI 7
+
"Маленькие красные точки" — «Джеймс Уэбб» нашел в молодой Вселенной сотни "невозможных" галактик
+
Новый радар Китая может отследить 10 гиперзвуковых ракет на скорости 20 Маха
+
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
28
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
7
Старая добрая «Буханка» остаётся самой продаваемой моделью УАЗа
2
Изобретена двумерная квантовая система охлаждения, которая преобразует тепло в электричество
2
Одна из самых престижных школ в мире запретила смартфоны и выдала вместо них "кирпичные" Nokia
3

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
20
Windows XP в 2024 году - Часть 1
26
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
17
Мое мнение о Pixel 7 Pro
12
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
28
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
11
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
59
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
8
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
4

Сейчас обсуждают

Максим Майеров
16:36
Очередной душнила пробил дно своей вонью
Рогов: ВС РФ не дают создать хорошую линию обороны ВСУ на Ореховском направлении
Легенда
16:35
тут онлайн полтора человека. нескем про компы общатся
Хуситы открыли офис в Багдаде, недалеко от посольства США
seryi-34
16:30
А насколько процентов 5090 будет дороже 4090?
Часть ключевой трассы снабжения ВСУ в Константиновке попала под огневой контроль ВС РФ
Китя
16:29
В курсе что на земле каждый 3 Китаец вот и делай вывод с кем лучше. Панда вам всем лохматая. При том Китай казал в любой момент может помочь РФ.
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Смотрю за 404
16:28
Так и иди дальше на бидоновском хую сидеть, тебя писать и унижаться тут никто не заставляет. Но ципсо как ёжик из анекдота, плачет а кактус жрет.
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
АЕV
16:26
Может быть через пару сообщений я буду считать тебя ботом если так и не предоставишь доказательства
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Смотрю за 404
16:25
Только Шиша доживет!
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
Bearcub
16:25
В том что ты не понимаешь, что написано в 5 сообщениях. Читай сообщения и думай тем что у тебя между ушами!!)))))
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
VAKT
16:25
А 14 тысяч погибших в ДНР/ЛНР ты куда дел ?
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
Bearcub
16:25
Я тоже так думаю как Смотрю за 404)))) я тоже бот?
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем