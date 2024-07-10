Предполагается, что уже в этом году флагманы на базе Snapdragon 8 Gen 4 будут дороже на 30%

20 лет назад, когда полупроводники переживали бурный рост, ведущие аналитики делали громкие заявления, рассказывая о светлом будущем технологического сектора. Предполагалось, что за счёт снижения технологических норм электроника будет становиться дешевле, а процессоры будут предлагаться по бросовым ценам. Время шло, чипы не дешевели, а в какой-то момент подоспели разочаровывающие пояснения. Как выяснилось, аналитики ошиблись, ведь освоение каждого последующего технологического процесса обходится в несколько раз дороже, чем это было ещё несколько лет назад. В итоге сегодня осталось всего 2 компании, способные выпускать чипы по 3-нм нормам. Южнокорейская Samsung пришла к финишу с некоторым отставанием, тогда как тайваньская TSMC продолжает двигаться к техническому пределу кремниевых пластин. Рост выручки тайваньской компании продолжается, ну а по итогам 2 квартала 2024 года выручка составила 20.67 миллиарда долларов. Напомним, ровно год назад удалось заработать 15.68 миллиарда, что казалось достаточно высоким показателем.

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Что же, аппетиты у руководства TSMC продолжают расти, ну а платить за это будут рядовые потребители. По данным инсайдеров, любителям дорогих смартфонов в этом году придётся раскошелиться, ведь флагманы точно не будут дешёвыми. Причина лежит в области нового процессора от Qualcomm, который станет самым быстрым в истории и призван положить на лопатки всех конкурентов. Речь о Snapdragon 8 Gen 4, который ляжет в основу большей части флагманов к концу текущего года и будет стоить намного больше, чем привыкли платить оптовые покупатели. К примеру, та же Samsung для нового Galaxy S25 должна закупить 5-10 миллионов процессоров. За чип прошлого поколения необходимо было заплатить около 200 долларов, тогда как Snapdragon 8 Gen 4 будет не дешевле 220. Инсайдеры не исключают, что стоимость может достичь 240 долларов, ну а это настоящий рекорд, ведь раньше ничего подобного не было. Ещё 7 лет назад самые быстрые процессоры Qualcomm предлагались до 120 долларов, тогда как сегодня цена выросло в 2 раза. Snapdragon 8 Gen 4 создан на базе 3-нм технологического процесса TSMC и включает ядро Oryon собственной разработки. Инсайдеры ожидают появления продвинутого нейропроцессора, способного обеспечить улучшенную работу в области обработки ИИ.

На этом фоне инсайдеры ожидают подорожания флагманских смартфонов на 30%. Производителя захотят компенсировать расходы, поэтому попытаются переложить свои проблемы на рядовых покупателей. Эксперты напоминают, что за последние 10 лет смартфоны сильно подорожали. Apple планомерно повышает цены, привлекая потенциальных клиентов большими экранами, значительным количеством оперативной памяти и улучшенными камерами. Не отстают и производители смартфонов на базе Android. В портфолио Samsung есть несколько дорогостоящих моделей, легко превосходящих все аналоги от Apple. По мнению инсайдеров, в этом году южнокорейский производитель не хочет платить за процессоры Qualcomm такие значительные суммы. Вместо этого Galaxy S25 может получить чип производства MediaTek. Скорее всего, устройства со Snapdragon 8 Gen 4 будут быстрее в тестах, но в реальных задачах подобные мелочи оказываются незаметны. Добиться роста энергоэффективности производители не могут, ну а чип MediaTek будет дешевле.

Учитывая, что 2-нм технологический процесс будет ещё дороже, чем актуальный 3-нм узел, то чрез год следует ожидать очередного подорожания. Производители будут прощупывать, сколько денег фанаты флагманов готовы платить за доступ к самым продвинутым смартфонам на рынке. Китайские телефоны будут дешевле, но в последние годы и здесь наблюдается тенденция к подорожанию. В модельном ряду Xiaomi есть смартфоны, стоимость которых переваливает за 1500 долларов, а в результате новинки вынуждены конкурировать с iPhone последних поколений. Добавим, что подорожание может коснуться также смартфонов срендевысокого и среднего ценового сегмента. Qualcomm постепенно переводит свои чипы на более тонкие технологические нормы, ну а здесь в дело вступают указанные выше законы рынка.