Открытие окажет влияние на разработку пилотируемых миссий на Луну

В 2026 году NASA планирует совершить пилотируемый полёт на Луну. Пока всё идёт к тому, что планы снова пересмотрят, поскольку средств на реализацию подобных проектов космическое агентство получает всё меньше. США активно инвестируют в оружие, оставляя космос без должного внимания. На этом фоне заметна активизация китайской космической программы, демонстрирующей внушительные результаты. Не так давно Китай смог доставить грунт с обратной стороны Луны, что вызвало настоящую истерику в американском правительстве. Представители NASA не нашли ничего лучше, кроме как обвинить китайцев в монополизации космоса. А между тем именно США создали и планомерно реализовывают космическую программу, в которой нет места российским и китайским специалистам. К проектам не допускают учёных из стран, не считающихся союзниками Америки, а специально для этого были придуманы законы, ограничивающие деятельность исследователей.

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Как бы там ни было, но освоение космоса продолжается, а недавно представители NASA опубликовали неожиданные данные. Как стало известно, с тех пор как астронавты покинули лунную поверхность 52 года назад, время на спутнике ушло вперёд примерно на 1.1 секунды относительно Земли. Это кажущееся незначительным отклонение, как и ежедневный прирост в 57 миллионных секунды, может иметь огромное значение для будущих лунных миссий. Исследование выявило, что эти временные различия могут стать критически важными при синхронизации навигационных систем, когда начнутся пилотируемые миссии на Луну. Способность гравитации замедлять время известна со времён Альберта Эйнштейна, но измерять такие малые искажения стало возможно лишь в последние десять лет благодаря развитию чувствительных атомных часов. Когда люди снова отправятся на Луну, то им потребуется максимально высокая синхронизация. Предполагается, что различия в 1.1 секунду могут привести к сбоям в работе оборудования и передаче сигналов. Шерил Грэмлинг, инженер навигационных систем из Центра космических полётов имени Годдарда, подчеркнула важность точного времени. По её словам, работа GPS основана на изменении временных промежутков с точностью до наносекунды. Если люди попытаются проложить навигационный путь на Луне или даже опуститься туда на космическом аппарате, то потребуется максимальная точность.

Напомним, в начале 2024 NASA взяло на себя ответственность за разработку единой системы отсчёта времени для Луны. В ходе получения более точных данных информации для создания такой системы достаточно. При этом стоит учитывать, что принятые меры требуют дальнейшей проверки и согласования с международными организациями, такими как Международное бюро мер и весов и Международный астрономический союз. Встреча состоится в августе, что позволит установить новые стандарты. В ходе обсуждения будут учитываться и дополнительные факты. Например, замедление вращения Земли и влияние человеческой деятельности на фундаментальные изменения нашей планеты.