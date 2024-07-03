А между тем именно США мешали Китаю осуществлять космические миссии

Несколько дней назад случилось крайне важное событие для всего человечества. Во многих странах успех китайского зонда «Чанъэ-6» был широко представлен в прессе, но российские СМИ отделались констатацией факта. А между прочим аппарат не только приземлился на тёмную сторону Луны, но и собрал там 2 килограмма грунта. После этого зонд смог взлететь и успешно вернулся на Землю. Большая часть почвы представлена лунным реголитом, но специальный ковш смог проникнуть на небольшую глубину, что позволило добыть более древние породы. В Китае данное событие считается национальной гордостью, а многие эксперты пишут, что местные учёные и инженеры за короткий срок совершили огромный технологический прорыв. Исследователи уже приступили к изучению грунта, но пока известно, что внутри нашли графит. Учёным ещё предстоит выяснить множество деталей, ну а американские журналисты начали задавать руководству NASA неудобные вопросы.

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Похоже, представителям космического агентства просто нечего сказать, поскольку там совсем неожиданно обвинили в собственных проблемах китайскую сторону. Отвечая на вопрос о том, почему США не участвовали в такой важной миссии, представители NASA заявили, что вина лежит на Китайских властях, ведь американских учёных даже не пригласили. Пресс-секретарь космического агентства Фейт Маккай утверждает, что сотрудники NASA не могли участвовать в миссии, ведь Китай намеренно не допустил американцев к реализации собственной программы. Маккай напомнила, что китайская сторона не была против участия Европейского космического агентства, а также сотрудничала с отдельными странами. Например, с Пакистаном, Италией и Францией, тогда как специалисты NASA были вынуждены наблюдать за полётом «Чанъэ-6» по телевизору. Может показаться, что всё логично, ведь Китай и США находятся в состоянии торговой войны, но в данном случае не всё так просто. После подобных заявлений слово взяла заместитель директора по информации Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, раскрыв любопытные подробности американской политики.

По её словам, Китай всегда открыт для космических обменов с США и другими странами, вот только у американцев есть на этот счёт важная поправка, препятствующая двухстороннему сотрудничеству. Речь идёт о поправке Вульфа, запрещающей американским учёным, университетам и частным компаниям сотрудничать с Китаем в космической области. На самом деле сфер, где применяется запретительное законодательство множество, но в данном случае важно лишь то, что без одобрения со стороны Конгресса ни один учёный из США не имеет право передавать информацию китайской стороне и участвовать в том или ином международным проекте, находящимся под контролем Поднебесной. В теории, чтобы NASA имело право участвовать в запуске зонда, правительство должно было дать особое разрешение, но космическое агентство с такой просьбой в Конгресс не обращалось. Представители китайской стороны напомнили, что Америка делала всё, чтобы помещать развитию китайской национальной космической программы. На самом деле китайских космонавтов даже не хотели пускать на МКС. В рамках собственных программ NASA было категорически против участия китайских учёных, а также оказывало давление на другие страны, вынуждая европейские и другие компании отказывать китайской стороне в совместном изучении космоса.

В последние годы Китай демонстрирует впечатляющие успехи в области космических исследований и технологий, укрепляя свои позиции как одна из ведущих космических держав мира. Недавние достижения и амбициозные планы китайской космической программы свидетельствуют о её стремительном развитии и готовности к новым вызовам. Одним из значимых событий стало успешное завершение миссии китайского лунохода «Чанъэ-5». В декабре 2020 года зонд доставил на Землю образцы лунного грунта, что произошло впервые за 44 года, после советской миссии «Луна-24». Не менее важным достижением стало развёртывание собственной орбитальной станции «Тяньгун». В апреле 2021 года на орбиту был выведен основной модуль станции «Тяньхэ». В рамках этой миссии Китай планирует построить полноценную космическую станцию, способную принимать длительные экспедиции и выполнять широкий спектр научных исследований. В июле 2023 года экипаж «Шэньчжоу-16» успешно выполнил первый выход в открытый космос. Астронавты Цзин Хайпэн и Чжу Янчжу провели около восьми часов за пределами космической станции «Тяньгун», выполняя установку и поднятие опорной рамы для панорамной камеры, а также разблокировку двух других камер на модуле «Мэнтянь».

«Чанъэ-7» может отправиться к спутнику Земли уже в 2024 году и будет включать орбитальный аппарат, спутник-ретранслятор, посадочный модуль, луноход и небольшой летательный аппарат для исследования постоянных теневых областей на южном полюсе Луны. Это поможет в изучении присутствия льда, который может стать ресурсом для будущих пилотируемых миссий. Также известно, что в 2024 планируется рекордное количество запусков (чуть менее 100), что свидетельствует о заинтересованности властей в космической программе. Китай активно сотрудничает с другими странами в области космоса, участвуя в международных проектах и форумах. В апреле 2024 года прошёл первый Форум космического сотрудничества между Китаем и странами Латинской Америки и Карибского бассейна, подчёркивающий готовность Китая к углублению сотрудничества и обмену опытом для продвижения мирного использования космического пространства. Амбициозные планы Китая в области космоса включают и межпланетные миссии. В ближайшие десятилетия Китай планирует отправить космические аппараты к дальним планетам Солнечной системы, таким как Юпитер и Сатурн, а также изучит потенциал для осуществления выхода за пределы Солнечной системы.