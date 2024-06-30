По итогам 2021 года Xiaomi оказалась третьей по чистым продажам новых смартфонов в России. Какое-то время назад китайская компания даже умудрялась занять второе место, но в итоге не выдержала конкуренции с Apple и Samsung. 2022 год стал переломным, поскольку южнокорейская и американская компании официально российский рынок покинули. Спрос на подобные гаджеты был огромен, поэтому торговые сети подключились к параллельному импорту и смогли решить проблему дефицита. Сегодня на полках магазинов можно встретить практически любой бренд, а цены немногим отличаются от европейских. Эксперты полагают, что к осени цены получат прибавку до 10%, указывая на 14-й пакет санкций со стороны ЕС. В настоящее время ничего подобного не происходит, ну а рынок продолжает развиваться. По итогам первого квартала 2024 года Xiaomi удалось выйти на первое место по количеству отгруженных товаров, занимая 29% от всех поставок. В штуках у Apple всего 9.5%, что позволило яблочной продукции занять пятое место, а вот в рублях американцы на первом месте, зарабатывая 37% всех денег, вращающихся на российском рынке смартфонов.

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Пожалуй, именно поэтому мы всё ещё видим аппараты Apple на прилавках, ведь спрос на них остаётся высоким, а маржа для продавцов просто огромна. И всё же, мы обратимся к Xiaomi, поскольку именно китайская компания занимает первое место в количественном эквиваленте. Когда потенциальный покупатель мобильного телефона приходит в магазин или разглядывает те или иные позиции в интернете, то первым делом обращает внимание на цену. Не остаются без внимания функции, включающие размер дисплея, количество мегапикселей на камере и ёмкость встроенного аккумулятора. Некоторые изучают мощность зарядки, частоту обновления экрана и материал корпуса. В интернете есть масса сравнительных тестов, а блогеры заказывают новенькие аппараты из Китая ещё до того, как они попадают в официальную розницу. Благодаря этому мы можем сделать выводы и принять верное решение. И вот здесь и возникает проблема, ведь очень часто диванные эксперты из интернета забывают рассказать о важности покупки самого нового аппарата. В данном случае речь об особенностях обновления операционной системы и получении обновлений безопасности. К примеру, в десятку наиболее продаваемых брендов в России присутствуют компании, которые не утруждают себя рассылкой обновлений. Проще говоря, новенький смартфон завершит свой жизненный цикл поддержки ещё до того, как вы его купили.

Чаще всего блогеры не утруждают себя такими сложными рассуждениями, а продавцы в магазинах забывают рассказать потенциальным покупателям о важных деталях. Давайте к примерам. Сегодня на прилавках вы можете встретить целую россыпь из мобильных телефонов Xiaomi. Если говорить о наиболее популярном сегменте, то встречаются устройства серии Redmi Note 11, Redmi Note 12 и Redmi Note 13. В интернете вам расскажут, что между первой и последней серией почти нет никаких отличий. Что же, революционных изменений не произошло, но это разные аппараты, хотя и выглядящие почти одинаково. Почти. Если обратиться на официальный сайт Xiaomi, то можно узнать, что смартфоны серии Redmi Note 11 в 2024 получат новую операционную систему HyperOS на базе Android 14. В начале 2025 будет рассылаться финальное обновление безопасности, после чего вся серия завершит цикл программной поддержки. Если вы купили Redmi Note 11 Pro в 2022 году, то можете до 2026 чувствовать себя относительно комфортно, а после заманить свой аппарат на одну из новинок. А вот пользователи, купившие один из телефонов старой серии сегодня, уже не получат длительной поддержки.

На целый год дольше обновления безопасности будут приходить на аппараты серии Redmi Note 12, но и здесь есть свои ограничения. Оказывается, надеяться на вторую версию HyperOS не приходится, а значит Android 14 для Redmi Note 12 Pro станет финальной операционной системой. До второй половины 2026 будут приходить обновления безопасности, вот только в последнее время рядовой потребитель не меняет смартфон примерно 4 года, а значит брать серию Redmi Note 12 мы также не рекомендуем. Остаётся только Redmi Note 13, жизненный цикл которой намного длиннее. Например, модель Redmi Note 13 Pro в 2025 году получит Android 15, а в 2026 может претендовать и на Android 16. Это вторая и третья версии HyperOS, ну а обновления безопасности для данного аппарата будут выходить до начала 2028 года. Эксперты пишут, что благодаря переходу на HyperOS, жизненный цикл программной части меняются в сторону увеличения. Вот только это не касается телефонов, выпущенных несколько лет назад. Даже флагманы прошлых лет не могут претендовать на новые правила, ну а многие наши читатели часто обращают внимание на подобные устройства. В сети пишут, что Xiaomi 11 круче Redmi Note 13 Pro. Может и так, но только в том случае, если для вас самое важное – это камера. В остальном пользовательский опыт отличаться не будет, тогда как сроки поддержки сильно разнятся. Серия Xiaomi 11 получит HyperOS на базе Android 14, но во второй половине 2025 года жизненный цикл всех подобных аппаратов подойдёт к концу.

На первый взгляд это звучит как приговор, вот только даже старые флагманы имеют свой шарм и хорошо продаются. Многие пользователи не обращают внимание на важность обновлений безопасности, а между тем все актуальные операционные системы имеют массу дыр. Чем ваша версия Android старше, тем более уязвим ваш телефон в интернете. Встроенная защита даёт определённые гарантии, но при подключении к общественной беспроводной сети риски взлома выше, если ваша операционная система не обновлялась уже несколько лет. Именно поэтому Apple рассылает новые версии ОС пять лет, а после ещё год обновления безопасности. За это время часть телефонов приходит в негодность, тогда как большинство владельцев яблочной продукции меняют свои аппараты раз в 3-4 года. Если вы покупаете неизвестного китайца, то смотреть на сроки официальной поддержки глупо. А вот с Xiaomi не только можно, но и нужно обращать внимание на такие подробности. Мы не агитируем вас покупать именно этот китайский бренд. На самом деле выбор за вами, но уж если тратить деньги, то делать это на трезвую голову, взвесив все за и против. Нет никаких сомнений, что Redmi Note 11 в рознице дешевле, чем Redmi Note 13, а вот Redmi Note 11 Pro может быть дороже нового Redmi Note 13. По функционалу между ними паритет, но через 4 года старенький смартфон будет похож на дырявое решето, тогда как Redmi Note 13 в 2025 получит Android 15, а после сможет получать обновления безопасности до первого квартала 2028 года.