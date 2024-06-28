Проблема настолько актуальна, что может затронуть сроки выхода новой серии Core Ultra 200

Осенью в продажу поступит новая серия процессоров Intel. Arrow Lake несёт важные изменения и называется революционной, поскольку сулит переход с 10-нм узла на 3-нм. Несмотря на все ранее озвученные обещания, сама Intel пока не способна выпускать чипы по таким продвинутым технологиям, поэтому передала производство в руки тайваньской TSMC. Технологические нормы N3B считаются зрелыми, но достаточно дорогими, поэтому шансов на коррекцию стоимости процессоров у синих не будет. А вот AMD на этот раз не станет бежать впереди конкурента. Красные выбрали не самый свежий 4-нм узел, а инсайдеры уверяют, что стоимость процессоров серии Ryzen 9000 окажется ниже, чем у Intel. Судя по всему, у синих есть и более серьёзные проблемы. По информации аналитиков, производители материнских плат встревожены и бьют тревогу. Intel уже достаточно давно не может решить проблему со стабильностью флагманов последних поколений, что негативно отражается на продажах и прогнозах. Высказывается мнение, что вся серия Core Ultra 200 будет отменена или отложена на несколько месяцев. Причина в том, что инженеры Intel так и не нашли причину, вызывающую постоянные сбои в процессорах.

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Известно, что сбои возникают всего у восьми процессоров. Давайте их перечислим: Core i7-13700KF, Core i7-13700K, Core i7-14700KF, Core i7-13700K, Core i9-13900KF и Core i9-13900K, Core i9-1490KF, Core i9-13900K. Первоначально считалось, что проблема актуальна только для излишне экономных пользователей. Якобы, владельцы мощных систем охлаждения и тем более продвинутых СВО могут спать спокойно. Как выяснилось, это не так, ведь даже при соблюдении всех предосторожностей могут наблюдаться вылеты на рабочий стол, зависания и многие другие сюрпризы, включая пресловутый экран смерти. Специалисты не стали долго копаться в деталях, предпочитая рубить с плеча. Несколько месяцев назад Intel обязала производителей материнских плат выпустить новую версию BIOS, значительно снижающую показатели базовых профилей. Это привело к тому, что сбоев стало меньше, но не решило корень проблемы. Процессоры продолжают выходить из строя, но сделать ничего Intel не может. Заинтересованные игроки подталкивают синих к поиску решения, но пока все усилия оказались тщетными. Напомним, на материнских платах с флагманскими чипсетами есть три профиля: Baseline, Performance и Extreme. Сегодня представители разработчика советуют владельцам перечисленных выше камней не экспериментировать. Нужно использовать настройки по умолчанию, где потребление мощности PL2 ограничено до 253 Вт, а максимальный ток – до 307А или 400А.

Эксперты советуют не игнорировать обновление BIOS, поскольку оно позитивно сказывается на стабильности архитектуры Raptor Lake. Похоже, владельцев подобных процессоров порадовать пока не чем, а вот потенциальные покупатели предпочитают обходить Intel стороной. По данным журналистов, продажи указанных выше процессоров снижаются по всему миру, а в целом пользователи всё чаще смотрят в сторону AMD. Согласно данным ZDNet Korea, в 1 квартале 2024 года 55% всех процессоров, которые продаются на корейском рынке (не учитываются готовые системы и ноутбуки), созданы при непосредственном участии Лизы Су. Предполагается, что по итогам 2 квартала показатели будут ещё менее утешительными, что подтверждают аналитики Mercury. Кривая AMD стремительно уходит вверх, тогда как спасти положение Intel будет крайне сложно. Всё ещё хуже в Mindfactory, где на долю синих приходится только 10% продаваемой продукции. К концу лета подоспеют показатели за 2 квартал, которые могут оказать разрушительное воздействие на стоимость акций Intel.

Даже на Amazon, где позиции синих традиционно сильны, AMD заняла 7 мест в рейтинге самых продаваемых процессоров. Насколько всё будет плохо для Intel по итогам второго квартала, остаётся только догадываться, ну а пока можно обратить внимание на рейтинги Steam. Эксперты отмечают, что синие много лет удерживали здесь высокие показатели за счёт контроля за сегментом ноутбуков и готовых сборок. Похоже, всё меньше геймеров покупают новые игровые станции на базе процессоров Intel, ведь ещё никогда в игровом сервисе AMD не занимала 35%. Производители материнских плат и партнёры компании торопят инженеров Intel, ведь до выхода архитектуры Arrow Lake все проблемы Raptor Lake должны быть решены. Скорее всего, синим удастся найти причину сбоев. Компания не раз сталкивалась со сложными вызовами, а сегодня вопрос лишь в том, насколько сильным будет отток потенциальных клиентов. По итогам первого квартала 2024 года ничего критичного не случилось, но промедление в данном вопросе может слишком дорого обойтись для линейки Core Ultra 200, которая и без того не будет дешёвой и сильно зависит от спроса со стороны геймеров.