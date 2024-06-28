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Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом

Даже если поставить на старый процессор самую быструю видеокарту, то от этого система не статен современной
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Core 2 Quad Q6600 вышел в начале 2007 года и стал настоящим прорывом на рынке. Впервые пользователи получили 4 ядра, способны работать на высокой тактовой частоте. Я помню, как хотел купить это процессор, но не смог его себе позволить, поскольку выбрал более дорогую видеокарту, чем изначально рассчитывал. Через какое-то время удалось заменить камень на Core Extreme QX6800, но для этого пришлось купить также новую материнскую плату. В 2007 Core 2 Quad Q6600 казался невероятно быстрым, но благодаря постоянному наращиванию технического потенциала Intel продолжала удивлять геймеров чуть ли не каждый год.

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С тех пор прошло достаточно времени, но старый Core 2 Quad Q6600 всё ещё можно встретить на компьютерах. Чаще всего речь идёт об офисных станциях, с трудом справляющихся с запуском интернета и выводом текста на печать. И всё же, некоторые наши читатели уверяют, что за долгие годы прогресс Intel оказался ничтожным, что позволяет не менять старые камни на новинки. Находятся и те, кто утверждает глупость покупки новой платформы на базе оперативной памяти DDR5, поскольку даже старая DDR3 всё ещё актуальная. Что же, сегодня самое время разобраться в деталях, ведь перед нами очень любопытный тест. 

Команда Testing Games взяла Core 2 Quad Q6600, а после установила в систему видеокарту GeForce RTX 4090. Очевидно, что такая странная игровая машина не соответствует реальности, но позволяет понять, остался ли ещё потенциал у легендарного процессора. Если у вас есть свободное время, то вы можете изучить результаты теста в конце материала, а мы подведём итоги. Итак, все тесты проводились в разрешении 4К, где ни одна игра не смогла продемонстрировать стабильного количества кадров в секунду. Относительно неплохо смотрится GTA 5, но и здесь количество кадров в редких событиях (Low 1% и Low 0.1%) опускается ниже 15 fps. Играть в требовательные новинки решительно невозможно, поскольку количество кадров превращает процесс в слайд-шоу. К примеру, в PUBG средний фрамрейт держится на отметке выше 40 кадров в секунду, но на показателе Low 1% можно заметить падение до 2 fps. На экране мы видим регулярные зависания, хотя средние цифры и кажутся оптимистичными. В Cyberpunk 2077 всё настолько плохо, что даже не удаётся управлять машиной, но в целом старый процессор не подходит даже для запуска Red Dead Redemption 2. В Forza Horizon 5 старый процессор временами демонстрирует отличные показатели, но всё это усреднённые данные, поскольку на экране мы видим постоянные зависания и падения количества кадров в секунду. 

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Продолжать нет смысла. Core 2 Quad Q6600 сильно устарел и уже не подходит для запуска игр. Даже если вы попытаетесь использовать его в тандеме с видеокартой 250 тысяч рублей, то добиться успехов уже не удастся. Тесты дают однозначный вердикт, ну а мы попробуем предложить вам несколько вариантов, которые подходят для запуска любых игр в 2К и 4К. Прежде всего хотим передать привет фанатам Intel. В последнее время флагманы этой компании демонстрируют ужасную стабильность, а эксперты не рекомендуют вообще связываться с серией Raptor Lake. Именно поэтому мы остановимся только на процессорах от тётушки Су. Для сборки не самого дорогого компьютера подойдёт Ryzen 5 7500F. Это актуальный процессор на сокете АМ5, а значит жизненный цикл вашего ПК будет максимально возможным. Со временем вы просто замените камень на более современный, ну а пока можно рассчитывать на приличную скорость вместе с видеокартой уровня Radeon RX 7700 XT. Никто не мешает вам купить видеокарту дороже, но может возникнуть такая же ситуация, как с указанным выше Core 2 Quad Q6600. Процессор должен соответствовать видеокарте, а без этого добиться стабильности не получится. Radeon RX 7700 XT не сможет обеспечить вам максимальное качество картинки в разрешении 2К, но покупка такой видеокарты выгодна с точки зрения бюджета. У NVIDIA конкурирующие решения стоят намного дороже, что делает Radeon RX 7700 XT лучшей в своём классе. 

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Если вы хотите получить максимальное качество картинки в 4К, то без Ryzen 7 7800X3D никак не обойтись. Этот процессор может дать фору флагманам Intel, а по уровню стабильности считается одним из лучших. Он не требовательный и не нуждается в тандеме из дорогой материнской платы и оверклокерской памяти. Камень хорошо работает из коробки, и не имеет доступа к разгону. Он также размещается в сокете АМ5, что гарантирует вашему компьютеру длительный эксплуатационный цикл работы. Дешевле всего будет комплектовать игровой компьютер видеокартой Radeon RX 7900 XT. Вы получите 20 Гб видеопамяти и возможность запускать любые новинки без компромиссов. Сегодня за такую видеокарту просят 85 тысяч рублей, ну а это самая низкая цена с момента выхода данного графического чипа на рынок. GeForce RTX 4080 SUPER ощутимо дороже, хотя оказывается быстрее всего на 10%. В большинстве игр без трассировки лучей вы получите стабильно выше 80 кадров в секунду, ну а дополнительные 8-10 fps вообще не играют никакой роли. Фанатам NVIDIA объяснить такие простые вещи бывает трудно, ну а разумные геймеры должны обратить внимание на тесты, которые можно встретить в интернете. 

Что до текущего теста, то результат доказывает один простой факт: слишком долго медлить с апгрейдом компьютера всё же не стоит. Даже если вы купите очень дорогую и мощную видеокарту, то старый камень уже не сможет выжать из неё ничего нового. Процессор должен быть актуальным и основываться на современных архитектурах. У AMD с этим всё в порядке, ну а NVIDIA лидирует в графическом сегменте. Не обязательно улучшать свой компьютер каждый год. На самом деле в последние 5-7 лет технологии развиваются не так стремительно, как это было раньше. Это значит, что связка Ryzen 7 7800X3D + GeForce RTX 4080 SUPER будет ещё долго тянуть все игры в 4К, а после обеспечить вам приличную производительность в 2К. Такой же длительный жизненный цикл есть у платформы Ryzen 5 7500F + Radeon RX 7700 XT. Со временем можно перейти в разрешение 1080р, где требования ниже, а графика почти ничем не хуже. Самое главное подобрать нормальный комплект изначально, а не пытаться экономить на одном из ключевых компонентов компьютера. 


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