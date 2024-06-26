Последствия будут заметны уже этой осенью

Уже больше двух лет российский рынок электроники находится под санкциями. Большая часть крупных международных брендов покинула юридические границы страны, а некоторые даже отчитываются в Белый дом о попытках контролировать логистические потоки в страны третьего мира. Проще говоря, руководство компаний не только поддерживает санкции, но и делает всё, чтобы осложнить поставки электроники на российский рынок. Чаще всего это приводит к негативным последствиям для конкретного производителя. Новых рынков сбыта на нашей планете нет, но пока финансовые потери не привели к охлаждению пыла со стороны любителей санкций и различных демократических ограничений. По данным российских СМИ, США продолжают оказывать давление на самые различные компании по всему миру, а также усиливают контроль за денежными потоками. В результате многие крупные банки в Китае, Индии и других странах предпочитают отказаться от сотрудничества с РФ.

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Только за весну 2024 товарооборот с Китаем ушёл вниз на 11%, тогда как торговля с Турцией просела на 33%. Высказывается мнение, что в ближайшие месяцы всё станет ещё сложнее, а виной всему очередной пакет антироссийских санкций. Напомним, на днях Европа опубликовала целый ряд ограничений, среди которых контроль за использованием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Речь о российской платёжной системе, работающей аналогично SWIFT и позволяющей проводить операции с заинтересованными сторонами. Европейские политики вменили в обязанность местным компаниям передавать полную информацию о переводах специальным комиссиям. Финансовые платежи будут фиксироваться, а нарушающие санкции блокироваться. По мнению целого ряда экспертов, уже к началу осени такое решение окажет остро негативный эффект на стоимость электроники в российской рознице. Как уже было сказано выше, смартфоны, телевизоры и многое другое поступает на российский рынок через посредников. Даже раньше такие лица работали под угрозой санкций, но сегодня риски повышаются.

Представители сетей по продаже электроники полагают, что дефицита не возникнет, поскольку каналы поставок налажены. Скорее всего, так и будет, но российским импортёрам придётся использовать более сложные схемы, где появится ещё один посредник. Отследить сложные логистические каналы поставок крайне трудно, но посредники обязательно попросят денег, не говоря уже о том, что потребуется постоянно менять финансовые учреждения, через которые проводится оплата. По данным «Коммерсанта», уже в сентябре электроника в российских магазинах может стоить до 20% дороже, чем сегодня. В рамках 14-го пакета санкций ЕС ввёл прямой запрет европейским компаниям за пределами РФ подключаться к СПФС. Таким образом многие компании откажутся проводить транзакции, а значит потребуется альтернативная финансовая цепочка. Нужно учитывать, что одно лишь решение ЕС ничего не меняет, поскольку Центробанк с 2022 года засекретил список организаций, использующих СПФС. Таким образом внутри России расчёты не подвергнутся коррекции. Европейские компании, продолжающие работать в стране, не заметят существенных изменений, ну а до недавнего времени к российской платёжной системы были подключены более 160 иностранных участников из 20 стран. Выражается мнение, что к осени 2024 комиссии посредников за финансовые операции могут вырасти на 4-5%, что приведёт к увеличению цен на электронику на 15-20%.

Также возможен общий спад товарооборота с рядом иностранных государств на 20-25%. Особенно это станет ощутимо для Китая, который и без того подвергается давлению со стороны ЕС и США. При этом не все эксперты настроены пессимистично. Есть и те, кто не видит в происходящем проблемы, называя совершенно другие цифры. Предполагается, что банки увеличат комиссии на 1-3%, ну а это значит, что цены на электронику вырастут не более, чем на 5-10%. Некоторые сегменты и вовсе не пострадают, а покупатели могут не заметить изменений. Большинство платежей в рублях осуществляется через систему SWIFT, что смягчает негативное влияние санкций. Несколько крупнейших продавцов электроники не исключают роста цен, но считают, что ничего критичного не произойдёт. Товары на прилавках останутся, а со временем удастся наладить более эффективные логистические каналы. Торговля выгодна для обеих сторон, ну а многие представители европейского бизнеса, а особенно производители, заинтересованы в том, чтобы их продукция попадала на российский рынок. Прежде всего решается проблема сбыта, но учитывается также опасность конкуренции со стороны китайских компаний. Европейские, японские и американские производители автомобилей уже потеряли российский рынок, ну а вернуться будет крайне сложно. Многие европейские и другие иностранные компании делают всё, чтобы удержать за собой долю на рынке РФ, а значит продолжат смотреть на продажу товаров через посредников российским импортёрам сквозь пальцы.