Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
14-й пакет санкций ЕС содержит ряд сюрпризов и приведёт к росту цен на электронику в РФ до 20%
Последствия будут заметны уже этой осенью

Уже больше двух лет российский рынок электроники находится под санкциями. Большая часть крупных международных брендов покинула юридические границы страны, а некоторые даже отчитываются в Белый дом о попытках контролировать логистические потоки в страны третьего мира. Проще говоря, руководство компаний не только поддерживает санкции, но и делает всё, чтобы осложнить поставки электроники на российский рынок. Чаще всего это приводит к негативным последствиям для конкретного производителя. Новых рынков сбыта на нашей планете нет, но пока финансовые потери не привели к охлаждению пыла со стороны любителей санкций и различных демократических ограничений. По данным российских СМИ, США продолжают оказывать давление на самые различные компании по всему миру, а также усиливают контроль за денежными потоками. В результате многие крупные банки в Китае, Индии и других странах предпочитают отказаться от сотрудничества с РФ. 

реклама

Только за весну 2024 товарооборот с Китаем ушёл вниз на 11%, тогда как торговля с Турцией просела на 33%. Высказывается мнение, что в ближайшие месяцы всё станет ещё сложнее, а виной всему очередной пакет антироссийских санкций. Напомним, на днях Европа опубликовала целый ряд ограничений, среди которых контроль за использованием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Речь о российской платёжной системе, работающей аналогично SWIFT и позволяющей проводить операции с заинтересованными сторонами. Европейские политики вменили в обязанность местным компаниям передавать полную информацию о переводах специальным комиссиям. Финансовые платежи будут фиксироваться, а нарушающие санкции блокироваться. По мнению целого ряда экспертов, уже к началу осени такое решение окажет остро негативный эффект на стоимость электроники в российской рознице. Как уже было сказано выше, смартфоны, телевизоры и многое другое поступает на российский рынок через посредников. Даже раньше такие лица работали под угрозой санкций, но сегодня риски повышаются. 

Представители сетей по продаже электроники полагают, что дефицита не возникнет, поскольку каналы поставок налажены. Скорее всего, так и будет, но российским импортёрам придётся использовать более сложные схемы, где появится ещё один посредник. Отследить сложные логистические каналы поставок крайне трудно, но посредники обязательно попросят денег, не говоря уже о том, что потребуется постоянно менять финансовые учреждения, через которые проводится оплата. По данным «Коммерсанта», уже в сентябре электроника в российских магазинах может стоить до 20% дороже, чем сегодня. В рамках 14-го пакета санкций ЕС ввёл прямой запрет европейским компаниям за пределами РФ подключаться к СПФС. Таким образом многие компании откажутся проводить транзакции, а значит потребуется альтернативная финансовая цепочка. Нужно учитывать, что одно лишь решение ЕС ничего не меняет, поскольку Центробанк с 2022 года засекретил список организаций, использующих СПФС. Таким образом внутри России расчёты не подвергнутся коррекции. Европейские компании, продолжающие работать в стране, не заметят существенных изменений, ну а до недавнего времени к российской платёжной системы были подключены более 160 иностранных участников из 20 стран. Выражается мнение, что к осени 2024 комиссии посредников за финансовые операции могут вырасти на 4-5%, что приведёт к увеличению цен на электронику на 15-20%. 

Также возможен общий спад товарооборота с рядом иностранных государств на 20-25%. Особенно это станет ощутимо для Китая, который и без того подвергается давлению со стороны ЕС и США. При этом не все эксперты настроены пессимистично. Есть и те, кто не видит в происходящем проблемы, называя совершенно другие цифры. Предполагается, что банки увеличат комиссии на 1-3%, ну а это значит, что цены на электронику вырастут не более, чем на 5-10%. Некоторые сегменты и вовсе не пострадают, а покупатели могут не заметить изменений. Большинство платежей в рублях осуществляется через систему SWIFT, что смягчает негативное влияние санкций. Несколько крупнейших продавцов электроники не исключают роста цен, но считают, что ничего критичного не произойдёт. Товары на прилавках останутся, а со временем удастся наладить более эффективные логистические каналы. Торговля выгодна для обеих сторон, ну а многие представители европейского бизнеса, а особенно производители, заинтересованы в том, чтобы их продукция попадала на российский рынок. Прежде всего решается проблема сбыта, но учитывается также опасность конкуренции со стороны китайских компаний. Европейские, японские и американские производители автомобилей уже потеряли российский рынок, ну а вернуться будет крайне сложно. Многие европейские и другие иностранные компании делают всё, чтобы удержать за собой долю на рынке РФ, а значит продолжат смотреть на продажу товаров через посредников российским импортёрам сквозь пальцы. 

#санкции #электроника
8
Показать комментарии (8)
«Коммерсант»: электроника в России к осени может подорожать на 5-25% из-за новых санкций
OpenAI ужесточит контроль за соблюдением американских санкции против Китая
В будущем мировой рынок СПГ может ощутить дополнительные последствия от санкций против России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
5
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
61
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
В России строят новый завод по производству электроники
60
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
Глава NVIDIA убеждён, что строительство ЦОД в безлюдных местах смягчит проблему их высокого энергопотребления
1
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
1
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ученые в США изобрели «микроконденсаторы» со 170-кратным скачком плотности энергии
3

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
28
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
40
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
4
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
+
Мое мнение об Alan Wake 2
19
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
11
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
8

Сейчас обсуждают

Китя
12:13
Странный идет война. США бросает ракеты на РФ уже открыто, провоцирует на войну. а ты про детей тебя не будет какие дети, ты совсем больной.
В России строят новый завод по производству электроники
glavhyilo
12:12
В России строят новый завод по производству электроники
glavhyilo
12:10
я сам лично оборонку страны поднимал в нулевых,после разрухи 90-х,мы тогда вообще не знали Путина даже,но затеплилась тогда слабая надежда,что спасём страну от краха тогда.Я лично до 2-ух ночи тогда б...
В России строят новый завод по производству электроники
Red Line
12:05
Может он в ЕС живет, раз его так их цены волнуют
14-й пакет санкций ЕС содержит ряд сюрпризов и приведёт к росту цен на электронику в РФ до 20%
Xmast
12:05
В отличии от тебя я их будущим тут не торгую. Тебе все равно к кому жопой вставать. Лишь бы платили
В России строят новый завод по производству электроники
Ник Хобо
11:58
Опять автор с итнеллектом хлебушка и анализом уровня яслей. Казалось бы, эволюция должна способствовать развитию видов. Но, глядим на медуз, которым 500 миллионов лет, и понимаем, что даже отсутствие ...
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
Китя
11:57
Каждый день по 1000 бандерлогов упаковывает и отправляют к бандере но такое на укр тв не говорят. а говорят что хохлы побеждают.
14-й пакет санкций ЕС содержит ряд сюрпризов и приведёт к росту цен на электронику в РФ до 20%
Gee Jones
11:57
Короче очередная колхозная хня...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Легенда
11:54
нафиг мне твоя европа?
14-й пакет санкций ЕС содержит ряд сюрпризов и приведёт к росту цен на электронику в РФ до 20%
Chihonya
11:52
Птыц обкудахтанный, запили лучше статью, как можно снизить температуры на 100%, на халяву, просто не поставив м2)))
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем