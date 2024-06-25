Аналитики поделились любопытной статистикой, отражающей изменения на российском рынке за последние несколько лет.

2022 год стал одним из самых сложных для рынка автомобилей в современной истории. До начала СВО наблюдался стабильный рост. Россия импортировала с каждым годом всё больше легковых автомобилей, а также наращивала выпуск на заводах, построенных крупными производителями внутри страны. В какой-то момент курс рубля начал снижаться, а санкции оказали остро негативное влияние на экономику. Казалось, что всё может рухнуть, а большая часть зарубежных компаний покинула отечественный рынок. Небольшую активность сохранили производители из Южной Кореи, тогда как европейские, японские и американские бренды предпочли самоустраниться. Сегодня аналитики приходят к выводу, что власти выбрали наиболее оптимальную стратегию, что позволило авторынку сохранить стабильность. Сегодня, когда спрос снова растёт, заинтересованные поставщики наладили не только экспорт, но и начали выпускать машины на российских мощностях.

реклама

Обратите внимание на любопытную статистику, отражающую изменения на российском рынке, произошедшие за несколько лет. Как видите, Лада набирает обороты и уже превысила уровень 2020 года. Большая часть транспортных средств отечественная компания выпускает на базе китайских моделей. В настоящее время сборка ведётся из иностранных комплектующих, но со временем проникновение собственных технологий будет становиться всё более массовым. Южнокорейская Kia со второго места рухнула на десятое. В 2020 эта компания поставила на российский рынок больше 200 тысяч автомобилей, ну а по итогам 2023 получила крошечную долю, которая оказалась почти в 10 раз ниже. В целом, ни одна из зарубежных компаний, попавших в десятку наиболее успешных по итогам 2020 не смогла в 2023 продемонстрировать значительных результатов. Параллельный импорт позволяет доставлять в Россию небольшое количество европейских и японских машин, но сегодня отечественные автолюбители ориентируются на Китай.

Ну а здесь выбор поражает воображение. За последние 10 лет автомобильная промышленность Поднебесной совершила настоящий прорыв. Присутствуют современные транспортные средства во всех сегментах, включая набирающие популярность электрокары. Не так давно Еврокомиссия даже ввела предварительные таможенные пошлины, пытаясь оградить рынок ЕС от более дешёвых китайских автомобилей. Министр экономики Германии назвал меры справедливыми, тогда как китайские власти не оценили такой шаг со стороны ключевого партнёра. Правительство Поднебесной не исключает принятия ответных мер, а всё это не пойдёт на пользу свободной торговле. Известно, что несколько китайских компаний строят заводы в Венгрии, после чего автомобили будут свободно распространяться по всей Европе без дополнительных пошлин и ограничений. Всё это вызывает недовольство у чиновников в Брюсселе, поскольку позволит легализовать рыночный способ обхода санкций. Пока в Европе бушуют подобные страсти, российский рынок всё больше отдаляется от известных производителей.

Согласно указанным выше данным, в 2023 году доля китайского импорта выросла до 92%, хотя на начало 2021 года только 10% легковых автомобилей имели китайское происхождение. Эксперты считают, что углубление сотрудничества с Китаем позволит создать новые рабочие места, а в будущем будет способствовать появлению отечественной автомобильной отрасли. Пока же всё идёт к тому, что большая часть зарубежных производителей отрезала себе пути возвращения на российский рынок. Чем дольше будут длиться санкции, тем менее интересны станут рядовым покупателям европейские, японские и американские транспортные средства. В настоящее время всё это активно курсирует на вторичном рынке, но по мере снижения поставок запчастей, подобные машины не смогут похвастать длительным жизненным циклом. Аналитики также отмечают, что за последние 5 лет легковые автомобили подорожали по всему миру, а на этом фоне китайские машины смотрятся довольно неплохо. Они дешевле европейцев, но предлагают массы продвинутых опций. Без проблем не обходится, но китайская автомобильная промышленность слишком молодая.