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Bublik1
Министр экономики Германии назвал справедливой мерой торговые пошлины против Китая
Вместо того чтобы признать проблемы, накопившиеся в отношениях между ЕС и Китаем, Хабек заверил местных чиновников, что торговые пошлины - это благо, а не наказание.

Европа построена и существует за счёт доступа к природным ресурсам и рабочей силе беднейших стран. Власть на континенте переходит из рук правых к левым, а после к центристам или демократам, но всё это никак не влияет на внешнюю политику. Европейцы привыкли жить хорошо и считают это своим неотъемлемым правом.

И всё бы ничего, вот только для достижения своих целей политики не гнушаются санкциями и протекционистскими методами ведения дел. Многие международные эксперты уверены, что за последние десятилетия Европа окончательно перешла под контроль со стороны США, проводя политику, выгодную американскому бизнесу. Особенно это заметно после начала конфликта в Украине. Европа использует в отношение России и Китая нелицеприятные формулировки, продолжая рассказывать сказки о стремлении к демократическим ценностям. 

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Сегодня с визитом в КНР находится министр экономики Германии. Роберта Хабека называют одним из тех, кто нанёс экономике ФРГ мощнейший ущерб, полагаясь на зелёную энергетику и лоббируя интересы американских транснациональных компаний в ущерб собственному бизнесу. В Китае министр должен был встретиться с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики. Вот только Ли Цян принял решение от встречи отказаться, чем поставил Хабека в неудобное положение. С китайской стороны отказ от встречи означает нежелание обсуждать вопросы, которые выгодны исключительно немецким партнёрам, поскольку сам Хабек не намерен уделять внимание санкциям и протекционизму. В ходе интервью министр сделал ряд заявлений, многие из которых удивили не только китайских, но и немецких журналистов. Оказывается, повышение таможенных взносов на китайские автомобили – это не наказание партнёров, а компенсация преимуществ, получаемых китайским бизнесом. 

Якобы власти КНР щедро субсидируют местные компании, а пошлины уравняют европейских и китайских производителей. Напомним, поездка Хабека стала первым официальным визитом чиновника такого высокого уровня, после того как Евросоюз принял решение о вводе дополнительных пошлин на импорт китайских электромобилей. В пятницу Китай предупредил, что эскалация конфликта по этому вопросу может привести к торговой войне. На первом пленарном заседании диалога по климату и трансформации Хабек заявил, что предлагаемые пошлины не являются карательными мерами. Министр считает, что США, Турция и Бразилия гораздо чаще используют протекционизм, санкции и пошлины. Якобы Европейская комиссия целых девять месяцев тщательно изучала, получили ли китайские компании несправедливую выгоду от государственных субсидий. Любая мера компенсационной пошлины, ставшая результатом этого пересмотра, направлена на создание равноправных условий доступа к рынку. 

На встрече с председателем Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжэн Шаньцзе, Хабек подчеркнул, что предлагаемые пошлины ЕС призваны уравнять правила игры с Китаем. Чжэн в свою очередь заявил, что Китай сделает все возможное для защиты своих компаний, добавив, что эти пошлины нанесут ущерб обеим сторонам. Чжэн также отверг обвинения в несправедливых субсидиях, пояснив, что рост новой энергетической отрасли Китая обусловлен технологическими преимуществами и жёсткой конкуренцией, а не субсидиями. Предварительные пошлины ЕС должны вступить в силу до 4 июля, а расследование продлится до 2 ноября, после чего могут быть введены окончательные пошлины сроком на пять лет. Хабек призвал обсудить выводы доклада ЕС, подчеркнув важность диалога и договорённостей. Несмотря на напряжённость между странами, основной целью визита Хабека было углубление сотрудничества между Германией и Китаем в переходе к «зелёной» экономике. Это было первое пленарное заседание диалога по климату и трансформации после подписания меморандума о взаимопонимании по климатическому сотрудничеству в июне прошлого года.

Обе страны признали свою ответственность за предотвращение глобального потепления на 1.5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. В 2023 году Китай установил почти 350 гигаватт новых возобновляемых мощностей, что составляет более половины общемирового объёма. В случае, если КНР сохранит такие темпы, то цель будет достигнута намного раньше 2030 года. Хабек похвалил Китай за развитие возобновляемых источников энергии, но отметил, что важно учитывать и общие выбросы CO2. В 2023 году на уголь приходилось почти 60% поставок электроэнергии в Китае, и энергетическая структура страны по-прежнему основана на угле. Чжэн заявил, что Китай строит угольные электростанции в качестве меры безопасности. Хабек ответил, что расширение угольной энергетики можно осуществить иначе, принимая во внимание влияние возобновляемых источников энергии.

Со стороны кажется, что сегодня Европа не осознаёт своего значения и места в мире. Китай уже давно обошёл все страны ЕС в финансовом плане, но европейские политики регулярно приезжают в КНР, выступая в роли умудрённых опытом государственных деятелей. Очевидно, что китайцам такой подход не нравится, ну а рассказы о справедливом рынке плохо совместимы с введением торговых пошлин. На днях Китай инициировал расследование в отношение европейских поставщиков свинины, а пошлины в этой области ударят по европейским фермерам. 

#китай #санкции #экономика #германия
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