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Bublik1
Умный алгоритм McDonald's оказался слишком глупым и не справился с обслуживанием голодных клиентов
Внедрение ИИ в сеть ресторанов быстрого питания McDonald's откладывается

Бытует мнение, что самым прибыльным и стабильным видом бизнеса является продажа продуктов питания. В Европе существуют магазины, которые веками реализуют одну и ту же продукцию, то и дело обновляя ассортимент в соответствие с актуальными запросами потребителей. Крупные американские сети быстрого питания не могут похвастать такой длительной историей, что не мешает им уже несколько десятилетий успешно продвигать свои бренды по всему миру. На слуху несколько компаний, одно из ведущих мест среди которых занимает McDonald's. Рестораны быстрого питания этой компании можно встретить по всему миру, а главная особенность подобных заведений в простоте выбора. Допустим, вы приехали в другую страну и совсем не знаете язык. Что же, заказ вам будет сделать очень трудно, если вы не зашли в McDonald's, ведь там доступно меню на английском и привычные иконки на дисплее. 

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Долгое время доходы McDonald's постоянно увеличивались, но 2024 год станет исключением из правил, поставив перед владельцами ресторанного бизнеса массу сложны вопросов. Об очередном кризисе мы поговорим немного ниже, ну а сейчас обратим внимание на недавний анонс, сделанный представителями McDonald's. Напомним, в 2021 году в 100 ресторанах быстрого питания в США появилась интеллектуальная система, которая должна была упросить процесс размещения заказа. Посетителю нужно было подойти к стойке и просто озвучить свой запрос. После этого информация поступала на кухню, где быстро обрабатывалась, минуя работающих на кассе людей. Предполагалось, что ИИ повысит скорость обработки заказа, а также позволит оптимизировать работу ресторана быстрого питания. Кроме того, McDonald's позиционирует себя как инновационная компания, стремящаяся внедрять новые технологии, ну а умный алгоритм мог привлечь дополнительную аудиторию. Судя по всему, эксперимент завершился неудачей, о чём сообщают в Restaurant Business. Оказывается, умный алгоритм оказался довольно глупым, а посетители уже устали бороться с произволом техники. 

Эксперты наблюдают снижение числа заказов в ресторанах с установленными системами ИИ, поскольку машина часто принимала неправильные заказы. Например, один из изголодавшихся американцев получил огромный заказ с целой горой наггетсов на сумму 211 долларов, тогда как другому ИИ вместо мороженного на десерт положили несколько ломтиков бекона. В сети пишут о постоянной борьбе с умным алгоритмом, настойчиво отвергающим правильные заказы. Одной женщине вместо бутылки воды и ванильного мороженного машина выдала несколько пакетиков кетчупа и две порции сливочного масла, а в некоторых случаях приходилось ждать отмены заказа более получаса. Ни о каком быстром приёме пищи в такой ситуации речь уже не шла, а многие посетители остались недовольны. В итоге в конце июля McDonald's прекратит использование умных систем, отправив не справившийся с обязанностями кассира ИИ на свалку. Представители сети полагают, что время подобных технологий ещё придёт и отказываются связывать провал с техническими неисправностями. Там уверяют, что виной всему тот факт, что рядовые потребители пока не готовы к высоким технологиям. 

Как бы там ни было, но McDonald's испытывает сильное давление. Проблемы начались после того, как израильская сеть предложила кормить бойцов ЦАХАЛ бесплатно. Из-за военных действий Израиля продажи на Ближнем Востоке и так снижались, ну а указанное выше решение вызвало большую волну протеста. Во многих странах проходят акции, с призывами бойкотировать McDonald's, что уже сказалось на прибыли. По всему миру продажи выросли на 3.4%, тогда как аналитики ожидали роста до 5%, ну а особенно просели ранее считавшиеся перспективными рынки Ближнего Востока, Китая и Индии. Здесь удалось нарастить прибыль на 0.7%, тогда как прогнозы сулили не меньше 5.5%. Головной офис McDonald's в США уверяет, что не имеет к решениям филиала в Израиле отношения, но успокоить недовольных пока не удалось. 

#технологии #интересное #mcdonald&#x27;s
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Julius
16:28
Да тут не ТАА, а TSR без масштабирования, показывает 6800 XT, в общем нифига разницы нет, что ДЛСС даже баланс, что вот это вот на радеонах с красивыми цветами и супер чёткостью, а XeSS вообще тут дн...
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Nvidia&Intel Hater
16:26
тут таа в полный рост скорее всего,но огорчу тебя -я его не вколючаю,так что подкол не удался
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Julius
16:25
Есть что ли?
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
16:25
очки купите батенька )
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Julius
16:25
Нормально, нет мыла с ДЛСС
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Колючка
16:24
поздно, теперь ты один из нас, за ОЧКный специалист
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
DeathWish
16:22
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pitbuldoser
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