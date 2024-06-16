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Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет

Судя по тестам, Core i7-4770K уже не может тягаться с современными процессорами, демонстрируя 2-кратное отставание от нового Core i7-14700K
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Полупроводниковый рынок стремительно развивается. Иногда может показаться, что процессоры и видеокарты почти не улучшаются, но в реальности всё не так, ведь каждый год появляются более мощные решения, а со временем разница в производительности становится критичной. Увы, но уже достаточно давно прирост быстродействия перестал будоражить умы рядовых пользователей. Освоение новых технологичных процессов идёт медленно, а переход с 7-нм узла на 5-нм нормы почти не принёс видимых улучшений. Уже в этом году мы увидим массовый приход процессоров и видеокарт на базе 3-нм техпроцесса, ну а сегодня мы попробуем немного оглянуться назад.

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Итак, команда TheSpyHood раскопала старый Core i7-4770K, который вышел 2013 году и попыталась сравнить его производительность с Core i7-14700K. Между процессорами разница в 10 лет, а тесты позволят понять, какой скачок за эти годы совершила Intel. Использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, а по логике флагман NVIDIA сможет выжать все соки даже из сильно устаревшего процессора. Добавим, что многие наши читатели то и дело пишут, что им комфортно на старых процессорах. Якобы, никакой пользы от перехода на новинки нет, ведь проверенные годами камни обеспечивают такое же количество кадров в секунду. Самое главное – это купить мощную видеокарту. Что же, мощнее уже некуда, а значит самое время проверить правомерность подобных заявлений. 

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Пожалуй, тесты разочаруют как оптимистов, так и пессимистов. Первые полагают, что за 10 лет Intel совершила настоящий прорыв, тогда как другие уверены, что все эти годы американская компания топталась на месте. Тесты доказывают, что Core i7-4770K действительно устарел и сильно отстаёт от современных процессоров. В разрешении 1080р и в 2К наблюдается примерно аналогичная картина, что позволяет Core i7-14700K вырываться вперёд на 70-100%. Таким образом в некоторых играх более новый камень оказывается в 2 раза быстрее, что ставит крест на всех заявлениях об актуальности старых флагманов Intel. И всё же, за 10 лет разница могла быть и выше, а значит говорить о значительном прорыве не приходится. Долгое время американская компания топталась на месте, не желая уходить с прибыльного 14-нм узла, ну а в последние годы пытается решить целый ряд накопившихся проблем. Насколько решения нового руководства будут успешными, мы узнаем к концу текущего года.

Именно тогда в продажу поступит новое поколение процессоров Intel и AMD. В связи с этим Core i7-14700K уже не кажется актуальным, ведь серия Core Ultra 200, созданная на базе архитектуры Arrow Lake, предполагает использование нового сокета. Таким образом при апгрейде компьютера владельцам Core i7-14700K придётся не только купить новый процессор, но и заплатить за новую материнскую плату. Ну а поскольку мощный камень нуждается в соответствующей материнской плате, то финансовые потери будут немаленькими. Именно поэтому назвать данный процессор Intel правильным с точки зрения инвестиции не поворачивается язык. В то же время у AMD всё происходит с точностью до наоборот. Например, Ryzen 7 7800X3D имеет целый ряд преимуществ перед указанным выше Core i7-14700K. Так, он быстрее, не требует дорогую материнскую плату и не нуждается в эффективной системе охлаждения. А главное - Ryzen 7 7800X3D останется актуален ещё несколько лет, поскольку сокет АМ5 находится в начале своего жизненного пути. Покупка Ryzen 7 7800X3D более выгодна с экономической точки зрения и принесёт больше кадров в секунду, чем выбор процессора Intel.

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Вообще, не обязательно покупать самые дорогие процессоры и видеокарты, чтобы получить приличное количество кадров в секунду и графику максимального качества. В качестве компромисса можно остановиться на Ryzen 7 7700. Процессор AMD может предложить отличную производительность и стоит относительно недорого. Если вам интересно опробовать себя в разгоне, то придётся остановиться на материнской плате за 25 тысяч рублей, но сам по себе Ryzen 7 7700 может прекрасно себя чувствовать и на менее дорогостоящей с чипсетом А620. Подобный выбор не влияет на конечную производительность, но позволит сэкономить несколько тысяч рублей. На днях мы уже разбирали быстродействие процессора Ryzen 5 7600X. Как выяснилось, камень обладает отличными характеристиками и имеет разгонный потенциал. Это не значит, что вы сможете ставить на нём рекорды, но Ryzen 5 7600X энтузиастам точно понравится. 

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Как уже было сказано, для получения стабильно высоких показателей в разрешении 2К вам не потребуется видеокарта за 250 тысяч рублей, ведь всего за 48 тысяч в наличии Radeon RX 7700 XT. Гонять эту видеокарту в 4К мы бы вам не рекомендовали, но в 2К она сможет обеспечить 60 fps даже в самых сложных сценариях. Radeon RX 7700 XT имеет 12 Гб видеопамяти, ну а многочисленные тесты доказывают, что сегодня игры в 2К больше не требуют. В случае, если вы предпочитаете продукцию NVIDIA, то в данном ценовом диапазоне остаётся только GeForce RTX 4060 Ti. Увы, видеокарта уступает Radeon RX 7700 XT по количеству памяти и оказывается медленнее в играх. Фанаты дядюшки Хуанга обаятельно расскажут вам о существовании технологии масштабирования. Да, в тестах DLSS 3.0 демонстрирует просто невероятные способности, но на поверку оказывается не лучше FSR 3.0, предложенной специалистами AMD. GeForce RTX 4060 Ti немного быстрее в трассировке лучей, но в данном случае мы говорим о частном сценарии, популярность которого то и дело снижается. Большая часть геймеров уже осознала, что волшебные лучи хороши только в рекламных роликах, тогда как в реальных игровых условиях активация данной технологии обходится слишком дорого. На видеокартах уровня Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti приходится переходить в разрешение 1080р, ну а попытки включить DLSS 3.0 или FSR 3.0 приводят к размытию картинки. Учитывая тот факт, что видеокарты стоят одинаково, мы бы рекомендовали вам первый вариант. В комплекте с процессором Ryzen 7 7700 выбранная нами Radeon RX 7700 XT способна обеспечить приличную производительность по разумной цене. 


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процессоры оптимальные ценовые предложения тесты core i7-14700k core i7-4770k
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