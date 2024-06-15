В интернете можно найти тесты любой видеокарты и процессора. Наиболее популярные модели изучают детально и с особым пристрастием, получая данные о работе того или иного решения в любых доступных сценариях и приложениях. Мы знаем сильные и слабые стороны видеокарт и процессоров, но очень часто авторы тестов водят нас за нос. Если внимательно изучить условия тестирования, то становится очевидно, что итоговый результат далёк от того, что можно получить на домашнем компьютере.

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Простой пример, несколько дней назад мы изучали работу процессоров Ryzen 5 7600X и Core i5-14400 в актуальных играх и приложениях. Тестирование проводила команда Tom's Hardware, но даже эти эксперты не удосужились поставить видеокарту, которая по карману владельцам не самых дорогих процессоров. Ну а в итоге использование флагмана ставит результаты под сомнение, ведь получить аналогичное количество кадров в секунду не сможет ни один из читателей материала. К сожалению, авторы подобных тестов стремятся выжать максимум из видеокарт и процессоров, тогда как реалистичные результаты встречаются крайне редко.

Что же, сегодня нам с вами повезло, ведь команда Testing Games использовала одну из наиболее популярных сборок, которую только можно встретить на игровом компьютере обычного геймера. Это процессор Core i5-12400F и видеокарта GeForce RTX 3060. Было решено выяснить, насколько хорошо данный комплект справляется с одной из наиболее технологичных игр Bodycam, созданных на базе продвинутого движка Unreal Engine 5. Что любопытно, авторы теста взяли народную оперативную память DDR5 с тактовой частотой 5200 МГц, что делает результаты ещё более реалистичными. Публиковать скриншоты нет никакого смысла, поэтому давайте кратко пройдёмся по общим показателям.

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С максимальными настройками удалось получить около 40 кадров в секунду в разрешении 1080р. Картинка качественная и позволяет замечать приближение противников с любой дистанции. Для большинства геймеров этого будет достаточно, но некоторые могут попытаться использовать встроенную технологию масштабирования. Как оказалось, благодаря этому количество кадров в секунду можно увеличить до 45 fps или 75 fps, а результат зависит от того, насколько настройки будут более или менее агрессивными. В первом случае визуальная составляющая пострадала незначительно, тогда как во втором картинка стала мутной и не позволяет эффективно сражаться с противниками. После того как настройки графики были с ультимативных снижены до высоких, количество кадров выросло до 55-60 fps. При желании можно использовать технологию масштабирования, но в данном случае такой необходимости нет. Ну а после перехода в разрешение 2К всё стало намного хуже, ведь в этом режиме удалось получить около 35 кадров в секунду. Для шутера такое количество fps неприемлемо, а значит можно сделать вывод, что одна из самых популярных сборок уже не годиться для покорения требовательных игр. Использование базовых настроек масштабирование позволяет увеличить количество кадров до 45 единиц, ну а дальнейшие попытки улучшить положение приводят к резкому падению качества визуальной составляющей.

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Можно сделать вывод, что жизненный цикл сборки на основе процессора Core i5-12400F и видеокарты GeForce RTX 3060 протянет не так долго, как нам бы хотелось. Уже сегодня есть игры, в которых такой ПК не может обеспечить 60 кадров в секунду в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. Остаётся только снижать качество картинки, используя технологию масштабирования. Тесты доказали, что чрезмерное заигрывание с данной технологией приводит к негативным последствиям, а значит не всё так просто. Если у вас есть средства только на указанную выше сборку, то отчаиваться не стоит, ведь современные технологии позволяют немного увеличить жизненный цикл компьютера. Ну а если 60 кадров в секунду в 1080р на высоких настройках вас не устраивают, то самое время присмотреться к чему-то более серьёзному. Например, можно обратить внимание на процессор Ryzen 5 7600X. Он способен раскрыть более мощные видеокарты и обладает высоким потенциалом. Ну или можно купить игровой ПК на базе Ryzen 7 5700X3D. Потенциала для апгрейда такая система не получит, но зато будет недорогой и очень быстрой.

В сборку на базе одного из указанных выше процессоров можно поставить видеокарту GeForce RTX 4070 SUPER. Пожалуй, это лучший выбор лета 2024 года, ну а в результате довольны будут даже энтузиасты. Данный графический чип включает 12 Гб видеопамяти и обеспечит стабильные 60 кадров в секунду даже в 2К на самых высоких настройках графики. Цена немного завышена, но таковы реалии, в которых мы с вами живём. Если вы ничего не имеете против видеокарт AMD, то можно попытаться сэкономить, купив Radeon RX 7700 XT. Эта видеокарта не такая быстрая, как GeForce RTX 4070 SUPER, но и она способна выдавать стабильные 60 fps@2К. Потенциал у видеокарты NVIDIA ощутимо выше, но всегда найдутся те, кто предпочитает экономить.

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Ну или вы можете обратить внимание на Radeon RX 7800 XT. GeForce RTX 4070 SUPER немного быстрее, но зато у видеокарты AMD есть 16 Гб видеопамяти. Скорее всего, если вы поставите обе видеокарты на процессор Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 5700X3D, то получите примерно равное количество кадров в секунду. Здесь мы снова сталкиваемся с уже указанной выше проблемой, ведь авторы большинства тестов предпочитают проверять быстродействие тех или иных комплектующих в весьма странных условиях. Большая часть тестов GeForce RTX 4070 SUPER и Radeon RX 7800 XT проведены с использованием процессоров за 60-70 тысяч рублей, ну а всё это не попадает в руки обычным пользователям. Это не значит, что смотреть тесты не стоит. Правильнее будет сказать, что нам с вами нужно прежде всего думать, ведь эксперты преследуют собственные цели. Задачи рядового геймера немного иные и заключаются в том, чтобы купить как можно более производительное железо по минимальной стоимости. Наиболее интересные предложения уже были озвучены выше.



