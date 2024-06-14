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Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400

Процессор AMD оказывается лучше почти по всем показателям, уступая только по энергоэффективности, но для домашнего компьютера лишние 20 Вт не играют никакой роли
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Несмотря на то, что многие геймеры хотят купить мощный компьютер, тратят на дорогостоящую технику значительные суммы только единицы. Большая часть пользователей предпочитает рассматривать рекорды исключительно через монитор, пытаясь выбрать наиболее выгодное по соотношению стоимости и быстродействия решение. Ну а поскольку в настоящее время рынок разделён между Intel и AMD, то главная схватка между этими компаниями происходит в сегменте до 250 долларов. 

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Здесь можно найти довольно интересные процессоры, ну а сегодня мы обратим внимание на тестирование, проведённое специалистами Tom's Hardware. Идея заключалась в том, чтобы сравнить несколько ключевых показателей Ryzen 5 7600X и Core i5-14400. Больше информации о результатах тестирования вы можете найти в конце материала по ссылке, ну а мы рассмотрим некоторые наиболее интересные детали и сделаем выводы. Прежде всего эксперты обращают внимание на то, что Core i5-14400 принадлежит к последнему поколению сокета LGA 1700, а значит не предполагает апгрейда. Это значительный минус, ведь владельцы Ryzen 5 7600X в текущем году могут на материнскую плату поставить более современный процессор, ну а сам сокет будет актуален ещё несколько лет. 

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Что до тестов в играх, то здесь всё просто, ведь Ryzen 5 7600X оказывается быстрее. Использовалась дорогая видеокарта, а значит при более приближённых в реальным условиям отрыв был бы не такой большой. В любом случае разница есть, и она не в пользу продукции Intel. Вникать в результаты синтетических тестов мы с вами не будем, но знать о том, что и здесь Core i5-14400 оказывается на вторых ролях, будет крайне полезно. Что любопытно, особенно не повезёт тем, кто выберет комплекс с оперативной памятью DDR4. В этом случае отставание будет максимальным. Особенно разрыв большой в играх, где процессор AMD оказывается быстрее на 20%. Поскольку Intel блокирует разгон на недорогих процессорах, то Core i5-14400 решительно не годится для экспериментов. А вот попробовать себя с Ryzen 5 7600X можно без значительных инвестиций. Получить большой прирост быстродействия не выйдет, но многим диванным оверклокерам достаточно небольшого буста.

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По уровню энергопотребления на первое место выходит Core i5-14400, но в целом это единственный пункт, где процессор Intel показывает себя лучше. Эксперты пришли к выводу, что причина кроется в особенностях процессоров AMD. Как удалось выяснить, Ryzen 5 7600X после включения сразу же греется до 90 градусов и остаётся в таком режиме вне зависимости от системы охлаждения. Это приводит к повышенному аппетиту системы, но не чувствуется в настольном компьютере. При этом такое решение инженеров красной команды благотворно сказывается на быстродействии, тогда как оппоненты из синего лагеря практически «задушил» свой процессор. На мировом рынке Ryzen 5 7600X стоит дешевле, а всё это говорит о том, что по пяти из шести признаков процессор от тётушки Су выходит вперёд. Давайте рассмотрим, сколько оба процессора стоят в российской рознице и попытаемся понять, если вообще альтернативы. 

Как видите, Ryzen 5 7600X примерно на 2500 рублей дешевле, а значит разница оказывается примерно на том уровне, на котором она заметна в американской рознице. Переплачивать за Intel в данном случае глупо, поскольку вы получите сплошные минусы и нулевые перспективы для апгрейда. Немногим дешевле можно встретить Ryzen 5 7600, но сегодня цена этого процессора явно завышена. А вот Ryzen 5 7500F может вызвать дополнительный интерес. Стоит он 16 тысяч, предлагая отличную производительность и имея в распоряжении всё те же 6 ядер. Он получил все плюсы старших моделей, но немного медленнее во ключевых сценариях. Добавим, что Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7500F могут быть интересны ещё и благодаря низкому показателю TDP. Оба процессора укладываются в 65 Вт и могут быть установлены на недорогие материнские платы с чипсетом А620. Это важная особенность, о которой нужно знать, ведь она позволяет сэкономить 5-10 тысяч рублей. 

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Ну и в тестах присутствовал Ryzen 7 5700X3D, который продемонстрировал небольшой отрыв от Ryzen 5 7600X. И вот здесь самое время отметить, что речь идёт о процессоре для сокета АМ4, который подходит для создания геймерской станции с минимальными требованиями. Вы можете сэкономить на оперативной памяти и материнской плате, но всё равно окажетесь быстрее связки Ryzen 5 7600X + DDR5-6400. За Ryzen 7 5700X3D придётся выложить 22 тысяч рублей, но для тех, у кого уже есть сборка на старом сокете, такая покупка окажется более предпочтительной.  

Немногим хуже базового Core i5-14400 себя показал Core i5-13400, ну а тесты доказывают, что между процессорами Intel на сокете LGA 1700 разница почти отсутствует. Именно поэтому можно обратить внимание на Core i5-12400F, стоимость которого позволяет собрать недорогой игровой компьютер без переплат. Напомним, что у Core i5-14400 есть 10 ядер, тогда как Core i5-12400F довольствуется 6 ядрами. Увы, если вы надеялись на щедрость Intel, то самое время забыть о таких глупостях. Для Intel дополнительные ядра – это успешный маркетинговый ход, а значит смотреть на данную переменную не нужно. Многие геймеры и вовсе отключают энергоэффективные ядра, поскольку считают их бесполезными. Идти на такие крайности мы вам не рекомендуем, но помнить о том, что Core i5-14400 не имеет никаких преимуществ над Ryzen 5 7600X, всё же следует. Текущий тест и его анализ доказывают, что сегодня Intel уступает AMD по целому ряду показателей. Уже совсем скоро обе компании представят продукты нового поколения. Реальных тестов пока нет, ну а рассказы инсайдеров и мнение аналитиков мы оставим для следующего материла. На этом всё, думайте головой, ведь Intel и AMD меняются местами, а вам нужен самый быстрый и максимально недорогой процессор здесь и сейчас. Сегодня в сегменте до 20 тысяч рублей – это Ryzen 5 7600X. Больше тестов вы найдёте по ссылке: https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-core-i5-14400-vs-amd-ryzen-5-7600x-faceoff 

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amd intel процессоры оптимальные ценовые предложения тесты ryzen 5 7600x core i5-14400
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Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
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Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
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