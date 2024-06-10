В целом ряде стран действующие власти потеряли контроль, но умело сдавая карты смогли одержать уверенную победу на континенте.

Сегодня главной темой мировых СМИ стали результаты выборов в Европейский парламент (ЕП). Данный орган считается номинативной структурой, решения которой не имеют решающего значения. Несмотря на это, именно депутаты выбирают членов Еврокомиссии, продвигая политику национальных правящих партий.

До начала выборов казалось, что на этот раз континент ждут глобальные изменения, но правящие элиты умеют сдавать карты таким образом, что козыри всегда остаются у них на руках. О локальных изменениях поговорим немного ниже, а пока остановимся на том, как итоги голосования повлияют на формирования членов ЕП. В ходе предварительного подсчёта голосов Европейская народная партия (ЕНП) снова заняла первое место. Речь о блоке в Европарламенте, куда входят самые различные партии со всех стран. Так вот ЕНП не просто одержала победу, но и увеличила число мандатов с 177 до 189.

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На втором месте расположились социалисты, которые потеряли 5 мандатов и теперь могут претендовать на 135 мест. А вот либералы, в число которых входит партия «Ренессанс» президента Франции, существенно снизили своё представительство и теперь могут получить только 83 мандата (ранее занимали 102 места).

Что до правых фракций, то они незначительно улучшили свои позиции, но остаются на четвёртом и пятом местах, не влияя на основные решения Европарламента. Эксперты отмечают, что разобщённость между правыми партиями делает их слабыми. Умеренные силы получили 72 мандата, тогда как крайние силы могут претендовать на 58 мандатов. Обе фракции улучшили свои позиции по сравнению с прошлым созывом и могли бы составить мощную оппозицию ЕПН, но ничего подобного не случится. Представители правых фракций спорят друг с другом не менее часто, чем с членами других партий и не готовы искать точки соприкосновения. В итоге силы разобщены, тогда как правящие элиты пусть и сталкиваются с противоречиями, но всё же научились находить общий язык. «Зелёные» потеряли 18 мандатов, опустившись с четвёртого места на шестое. Можно с уверенностью заявить, что такое падение не изменит продолжения реализации «зелёного курса» ЕС, о чём уже сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кстати, именно эта дама представляет интересы ЕНП в парламенте. Она небезосновательно считает прошедшие выборы своим триумфом и выразила уверенность в очередном переизбрании на саммите ЕС в конце июня. Таким образом новое большинство в Европарламенте продолжит проводить политику, которая наблюдалась последние несколько лет. Что любопытно, в ряде стран ЕС результаты выборов оказались протестными. Во Франции партия «Ренессанс» проиграла «Национальному объединению» Марин Ле Пен. В Австрии лидирует Австрийская партия свободы, а в Германии Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) набрали 30.2% голосов, в то время как правящая Социал-демократическая партия Германии во главе с действующим канцлером получила лишь 14%.

Урсула Фон дер Ляйен отметила, что несмотря на некоторые противоречивые итоги, в Брюсселе не предвидится значительных изменений. Еврокомиссия планирует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, а также продолжит вести антидемпинговое расследование против Китая. В ближайшее время ожидается ухудшение отношений с Поднебесной, представители которой так и не смогли убедить европейские элиты в важности сохранения статуса-кво. Депутаты могут поддержать введения дополнительных пошлин на китайские автомобили, а также на целый ряд другой полупроводниковой продукции. Не изменится и позиция в отношение России, а значит скоро появятся новые санкции. Аналитики не исключают, что Урсула Фон дер Ляйен попытается провести ряд непопулярных решений, которые считала опасными до оглашения итогов выборов. Сегодня у европейских элит развязаны руки, а народный мандат позволяет свершать любые безумный действия.

Как уже было сказано выше, козыри на руках у правящей партии не изменились, а попытка пересдать колоду провалилась. Разобщённость оппозиционных сил делает их слабыми, тогда как находящиеся у руля элиты продолжат двигаться в привычном для них фарватере. Аналитики пишут, что отношения с Россией и Китаем будут ухудшаться, а элиты продолжат испытывать экономику Евросоюза на прочность. В отдельных странах проводить те или иные законы станет сложнее, но на общеевропейском уровне евроскептики и правые останутся в меньшинстве. Напомним, явка на выборах составила 51%, что немногим выше уровня 2019 года (50.66%). Ожидается, что окончательные результаты могут незначительно скорректировать общее число мандатов той или иной партии, но в целом это уже ни на что не влияет.

Европейские выборы доказали, что реальные механизмы принятия решений остаются в руках Еврокомиссии. Несмотря на протестные настроения в ряде стран, курс Брюсселя останется неизменным. Основные политические силы продолжат действовать в рамках существующего порядка, игнорируя последствия для экономики и создавая напряжённость на континенте.