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Bublik1
Продажи PlayStation 5 замедляются, а Sony становится всё сложнее продавать геймерам эксклюзивы
Если приставки продаются плохо, то и тираж новых игр становится менее впечатляющим

Не секрет, что в последнее время Microsoft испытывает проблемы с продажами игровых консолей Xbox текущего поколения. Спрос на приставки крайне низкий, а встретить их на прилавках европейских магазинов становится всё сложнее. Многие ритейлеры просто не закупают Xbox Series Х, тогда как Xbox Series S и вовсе остаётся нишевым продуктом и почти не востребована в рознице. Поглощение игровых студий позволяет фиксировать прибыль, а всё это происходит на фоне масштабных увольнений. Несколько дней назад стало известно о том, что Microsoft решила расформировать несколько известных команд, объясняя своё решение оптимизацией. Американская компания стремиться сократить расходы, а эксперты полагают, что результат окажется неутешительным. Отказ от поддержки разработчиков может привести к недоверию со стороны индустрии, а в результате игр будет крайне мало. Уже давно Xbox не баловала владельцев эксклюзивами, тогда как игровой магазин разочаровывает однообразностью и пресной классикой. 

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Всё это уже надоело геймерам, а в итоге аналитики фиксируют снижение интереса к сервисам подписки Microsoft. Что любопытно, проблема коснулась исключительно американской компании, ведь у японцев дела идут довольно неплохо. По состоянию на конец 1 квартала 2024 года общее количество пользователей PlayStation Network достигло 118 миллионов человек. Это на целых 10 миллионов больше, чем было в то же время в 2023, а рост подписчиков обеспечивает высокую прибыльность сервиса. За три первых месяца текущего года удалось реализовать 72.6 миллиона копий игр, что позволило сгенерировать высокие доходы крупным студиям, выпускающих наиболее популярные блокбастеры. Может показаться, что дела у Sony идут почти идеально, но в реальности японская компания сталкивается с замедлением продаж игровой консоли текущего поколения. Напомним, PlayStation 5 стала доступна для покупки в ноябре 2020 года, а за эти годы удалось реализовать 59.2 миллиона консолей. Что примечательно, за тот же период времени PlayStation 4 разошлась в количестве 60.1 миллиона копий. 

Аналитики отмечают, что с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 (полный финансовый год я Японии) было продано 20.8 миллиона приставок, тогда как Sony рассчитывала реализовать 21 миллиона единиц. Разрыв между планами и реальностью не очень большой, но всё идёт к тому, что спрос на PlayStation 5 продолжит падать. Геймеры жалуются на отсутствие эксклюзивов и высокие цены. Мало того, если раньше владение игровой приставкой гарантировало членство в уникальном игровом клубе, то в последнее время Sony все крупные проекты выпускает на ПК. Таким образом покупка игровой приставки теряют логику, ведь во всё это можно поиграть с большими скидками на персональных компьютерах. Что до стоимости новинок, то цены стартуют с 70 долларов, но в данном случае речь идёт только о базовой версии. Если геймер хочет получить дополнительный контент, то приходится платить больше. Кроме того, в эту сумму не включены так называемые DLS. Дополнения выходят для крупных проектов и могут стоить как полноценная игра. Как уже было сказано выше, всё больше геймеров переходят на подписку PlayStation Network, но и здесь встретить новинку почти невозможно. Предложения лучше, чем у Microsoft, но далеки от ожиданий пользователей. 

Судя по всему, в текущем финансовом году (завершится 31 марта 2025 года), реализовать удастся не больше 18 миллионов приставок. Но это ожидания руководства японской компании, тогда как в реальности падение может оказаться ещё более болезненным. Для понимания происходящего: с 1 января по 31 марта 2023 года удалось реализовать 6.3 миллиона приставок, тогда как за этот же период 2024 геймеры купили всего 4.5 миллиона консолей. Тот факт, что догнать PlayStation 4 по продажам уже не удастся, не вызывает сомнений, ну а вопрос лишь в том, насколько сильным будет падение спроса. До настоящего времени PlayStation 5 могла демонстрировать неплохие показатели только благодаря тому, что спрос на неё в первые два года был крайне высоким. Релиз приставки совпал с пандемией коронавируса, что вынудило миллионы людей перейти на уделённую работу. Ну а поскольку офисных развлечений не было, то многие решили побаловать себя при помощи PlayStation 5. Большая часть людей уже давно вернулась в офисы, ну а игровая приставка текущего поколения может стать одной из самых разочаровывающих в истории. Оказывается, она сильно отстаёт по количеству блокбастеров от PlayStation 4, ну а это говорит лишь о том, что геймерам не во что играть. 

Студии жалуются на жизнь и увеличивают сроки разработки. В этом случае конечные инвестиции оказываются намного выше самых неприятных прогнозов аналитиков. Отбить такую игру становится крайне сложно, а значит без выпуска её на персональные компьютеры не обойтись. Положение Sony становится всё более трудным, ну а решить часть проблем может PlayStation 5 Pro. Инсайдеры полагают, что новинка окажется не только намного быстрее текущей приставки, но и будет продаваться за 500 долларов. Это может оживить рынок, сделав графику в новых играх более впечатляющей. Или нет, ведь на всё это потребуется время, которого у PlayStation 5 Pro не так уж и много. 

#sony #playstation 5
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