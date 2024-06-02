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Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5

Ryzen 5 7600X немного быстрее, но не может быть установлен в бюджетные материнские платы с чипсетом А620, ну а это существенный минус для тех, кто собирает недорогую сборку с потенциалом под апгрейд
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Выбор оптимального процессора для сборки нового компьютера – это одна из самых сложных задач, с которыми только сталкивается пользователи. Требуется учесть все за и против, но порой даже этого может оказаться недостаточно для принятия верного решения. Например, вы выбрали действительно мощный камень, который окажется актуален ещё много лет, но забыли, что под него вам потребуется дорогостоящая видеокарта за 100 тысяч рублей. Можно обойтись и более скромным решением, но в таком случае пользы от флагманского процессора не будет никакой. 

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Ну или рассмотрим случай, когда пользователь решил сэкономить. Начитавшись советов в интернете, он купил бюджетный камень, а все свободные средства направил на видеокарту. Увы, но и в этом случае сборка окажется несуразной, а процессор никогда не раскроет потенциал видеокарты. А ведь обычно процессор служит дольше, чем видеокарта, тогда как у вас ужа на старте наблюдается нехватка вычислительной мощности. Но бывает и так, когда в продаже есть два процессора, которые имеют схожие названия и отличаются только по стоимости. 

В таком случае потенциальные покупатели вынуждены тщательно штудировать технические характеристики, пытаясь найти оптимальное для себя решение. Сегодня мы поговорим о нескольких процессорах AMD, которые уже давно ставят потенциальных покупателей в тупик. Разобраться в вопросе нам поможет автор канала eTeknix, сравнивший быстродействие Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X. Для тестового стенда использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, что позволило выжать из каждого камня максимум возможностей. Обычно владельцы таких процессоров не могут себе позволить такие дорогие графические чипы, но логика заключалась в том, чтобы показать максимальный потенциал сборки для каждого из участвующих в тесте камней. Прежде всего обратите внимание на изображение выше. 

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Как видите, Ryzen 5 7600X в среднем оказывается быстрее на 3%, хотя есть несколько игр, в которых разница и вовсе стремительно приближается к нулевой. Как уже было сказано выше, всё это удалось получить при помощи GeForce RTX 4090, а значит видеокарта за 40 тысяч и вовсе не сможет продемонстрировать заметной разницы. Что любопытно, в разрешении 2К и 4К разрыв между процессорами также не является значимым, а в целом мы имеем дело с очень близкими по скорости решениями. Почти нет отличий по показателю цены за 1 fps, где Ryzen 5 7600 немного отстал только в 4К. На самом деле для такого разрешения покупаются более дорогие процессоры, ну а ниже мы с вами изучим стоимость двух этих и других камней на ЯндексМаркете. 

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В российской рознице за Ryzen 5 7600X просят 20 641 рубль, тогда как Ryzen 5 7600 обойдётся вам в почти на 3 тысячи дешевле. На первый взгляд логика подсказывает брать более дорогой камень, ведь у него выше тактовые частоты. Он обладает более высоким потенциалом и в целом немногим дороже, что не окажется существенного влияния на сборку. И всё же, разница между процессорами имеется. Дело в том, что в продаже существуют материнские платы на чипсете А620. Это наиболее выгодные решения, стоимость которых ниже, чем у материнских плат на более дорогих чипсетах. Вот только Ryzen 5 7600X по показателю TDP не укладывается в максимальные требования А620, для которого нужен процессор с теплопакетом до 65 Вт. А вот Ryzen 5 7600 подходит идеально, а значит именно с этим процессором вы сможете сэкономить, но почти не потерять в количестве кадров в секунду в играх. Кстати, ещё дешевле есть Ryzen 5 7500F. Это 6-ядерный камень, который демонстрирует приличную производительность, но также относится к энергоэффективным. Он пользуется высоким спросом и позволит вам собрать недорогой компьютер по разумной стоимости. 

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Аналогичная проблема с выбором наблюдается между Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 7700. Первый на целых 4 тысячи рублей дороже, но в тестах демонстрирует те же 3-5% прироста быстродействия, о которых мы писали выше. Энтузиасты напомнят вам, что у Ryzen 7 7700X выше тактовые частоты, а также есть разгонный потенциал. На самом деле процессоры AMD последнего поколения (как и предыдущего) плохо поддаются разгону. Диванным оверклокерам приходится покупать скоростную оперативную память, инвестировать в материнскую плату и видеокарту. А вот с получением дивидендов не всё так просто, ведь переплата за комплект окажется такой значительной, что не укладывается в те 5-7% буста, которые можно получить в результате разгона. 

Внимательно следящие за рынком пользователи напомнят, что существует ещё два процессора AMD с похожими названиями. Это Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D. За первый просят чуть более 22 тысяч, тогда как за второй придётся вывалить больше 30 тысяч рублей. В этом случае разница в цене довольно существенная, тогда как быстродействие оказывается почти на одном уровне. Если поискать тесты, в которых вместо видеокарты за 300 тысяч рублей применяется скромная за 60 тысяч, то можно прийти к выводу, что Ryzen 7 5700X3D ничуть не хуже и отлично подходит для игровой сборки. Важно помнить, что оба последних процессора созданы для материнских плат с сокетом АМ4. Такой подход имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Так, вы можете сэкономить за счёт выгодной цены на материнские платы и оперативную память. А вот рассчитывать на длительный жизненный цикл уже нельзя. Со временем вы сможете заменить только видеокарту, тогда как более скоростных процессоров под АМ4 больше не будет. 


А вот АМ5 обладает всеми чертами сокета, идеально подходящего для сборки игрового компьютера под апгрейд. Через несколько месяцев в продажу поступит серия Ryzen 9000, а к концу года нагрянет и линейка Ryzen 9000X3D, созданная на базе технологии 3D V-Cache и архитектуры Zen 5. Инсайдеры пишут, что достичь планки в 6 ГГц новым процессорам AMD в этом году не удастся, но считают, что любой из новых процессоров будет быстрее в играх, чем Ryzen 7 7800X3D. Это очень хорошая новость, поскольку инсайдеры ожидают прироста IPC до 14% и увеличения быстродействия на 18-20% между поколениями. Мало того, Лиза Су пока не планирует отказываться от АМ5, а инсайдеры уверяют, что в 2026 и даже в 2027 на его основе выйдут две финальные линейки. Всё это значит, что покупка Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X более оправдана с точки зрения инвестиций в будущее, тогда как более выгодный здесь и сейчас Ryzen 7 5700X3D продолжить устаревать, вынудив вас купить новый компьютер через 2-3 года. На самом деле это далеко не все процессоры, которые вызывают вопросы у пользователей. К данной теме мы вернёмся в одном из следующих материалов, ну а вы пока можете сделать соответствующие выводы, ведь информации для размышления предостаточно. 

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процессоры оптимальные ценовые предложения тесты ryzen 5 7600x ryzen 5 7600
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