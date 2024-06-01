Ryzen 9 5900 XT получит 16 ядер и тактовую частоту 4.8 ГГц

Материнские платы с поддержкой сокета АМ4 появились в 2017 году и не вызвали ажиотажа у потребителей. Эксперты ещё только присматривались к процессорам серии Ryzen, ну а потребители рассказывали, что 4-ядерного Intel хватит даже для самых требовательных задач. Многие пользователи уже привыкли, что AMD предлагает много ядер, которые по факту оказываются медленными. Утверждалось, что количество в данном случае не имеет значения, но в какой-то момент стало очевидно, что новая серия процессоров – это самая настоящая революция в жанре. Красным удалось встряхнуть рынок, ну а в итоге Intel вышла из длительной спячки и начала наращивать ядра в своих флагманах. Сегодня Core i9-14900K может предложить целых 24 ядра, хотя 16 из них нужны только для создания красивого антуража. Но оставим Intel в покое, ведь сегодня главным героем материала является AMD.

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В 2022 году в продажу поступила серия процессоров Ryzen 7000 на базе сокета АМ5, это означало, что старый АМ4 должен уйти на покой. Как бы не так, ведь после этого мы увидели несколько неожиданных решений, включая геймерский Ryzen 7 5700X3D, который поступил в продажу в январе текущего года. Казалось, что AMD поставила жирную точку, завершив жизненный цикл старого сокета, но сегодня появилась любопытная информация, опровергающая подобные утверждения. По данным инсайдеров, на которых ссылаются авторы ресурса Videocardz, владельцев старых видеокарт ждёт ещё один сюрприз, ведь в продажу поступит два процессора с поддержкой старого АМ4. Якобы, в рамках выставки Computex планируется представить не только линейку Ryzen 9000, но и два крайне любопытных камня. Это будут: Ryzen 7 5800 XT и Ryzen 9 5900 XT, названия которых не должны вводить вас в заблуждение.

Как видите, в 2020 процессоры с такими названиями уже появлялись на рынке, но тогда у Ryzen 7 5800 XT была ниже тактовая частота, а Ryzen 9 5900 XT мог предложить 12 ядер. Новинки, о которых сегодня пойдёт речь, получили небольшой буст: +100 МГц для Ryzen 7 5800 XT, ну а Ryzen 9 5900 XT вместо 12 ядер располагает 16 ядрами. Оба камня выполнены на базе архитектуры Vermeer, а эксперты предполагают, что у AMD остались складские запасы, которые будут успешно реализованы. Неясно, будет ли на такие решения спрос, поскольку стоимость их довольно высокая. За 16-ядерный Ryzen 9 5900 XT будут просить 359 долларов, а за Ryzen 7 5800 XT придётся выложить 250 долларов. Учитывая наличие указанного выше Ryzen 7 5700X3D, покупка 8-ядерного камня кажется нелогичной. Как бы там ни было, но такой шаг позволит владельцем старых материнских плат увеличить жизненный цикл компьютеров без полной замены комплектующих. Не потребуется покупать новую оперативную память, а в целом мы увидим новые продукты на сокете АМ4 спустя более чем 7 лет с его появления на рынке.

Как уже отмечалось выше, через несколько дней AMD официально представит линейку Ryzen 9000, а мы не можем изучить последние инсайды, раскрывающие характеристики этих процессоров. Согласно предварительным данным, в продажу поступят 4 продукта.

16-ядерный Ryzen 9 9950Х сможет разгоняться до 5.7 ГГц и получит 80 Мб кэш-памяти с теплопакетом до 170 Вт.

сможет разгоняться до 5.7 ГГц и получит 80 Мб кэш-памяти с теплопакетом до 170 Вт. 12-ядерный Ryzen 9 9900Х остановится на 5.6 ГГц, но ограничится TDP 120 Вт и 76 Мб кэш-памяти.

остановится на 5.6 ГГц, но ограничится TDP 120 Вт и 76 Мб кэш-памяти. 8-ядерный Ryzen 7 9700Х предложит более скромные 5.5 ГГц и будет включать 40 Мб кэш-памяти, что самым позитивным образом отразится на его энергоэффективности, ведь он будет потреблять до 65 Вт.

предложит более скромные 5.5 ГГц и будет включать 40 Мб кэш-памяти, что самым позитивным образом отразится на его энергоэффективности, ведь он будет потреблять до 65 Вт. Ну и 6-ядерный Ryzen 5 9600Х с тактовой частотой 5.4 ГГц и 36 Мб кэш-памяти и теплопакетом до 65 Вт займёт самое скромное место в линейке.

Нет никаких сомнений, что со временем серия станет шире, а в какой-то момент там появятся процессоры с пониженными тактовыми частотами, TDP которых позволит установить их в бюджетные материнские платы. На самом деле даже последние два уже укладываются в требования чипсета А620, который способен переварить процессоры с теплопакетом не выше 65 Вт. Немного разочаровывает тактовая частота, ведь инсайдеры уверяли, что Ryzen 9 9950Х будет разгоняться до 6 ГГц. Стоит помнить, что перед нами предварительные данные, а релиз может состояться уже в августе. Это на несколько месяцев раньше традиционных для AMD осенних дат, всё идёт к тому, что красные хотят опередить синих. В этот раз Intel может представить сильную линейку, поэтому Лиза Су намерена занять часть рынка, пока туда не нагрянул конкурент.



В Качестве подтверждения подобных мыслей можно привести мнение инсайдеров Moore's Law Is Dead. Сообщается, что мы увидим линейку Ryzen 9000X3D на несколько месяцев раньше, чем обычно. Якобы, процессоры с технологией 3D V-Cache на архитектуре Zen 5 появятся в продаже этой осенью и могут ощутимо испортить релиз новой линейки Intel. Как мы уже знаем, такие процессоры демонстрируют крайне высокие показатели в играх, а это именно то, что привлекает армии геймеров. Можно сделать вывод, что 2024 год порадует нас множеством интересных продуктов, а обе компании сделают всё, чтобы привлечь потенциальных покупателей на свою сторону. Что до AMD, то Лиза Су ещё и не упускает возможности заработать на владельцах старых компьютеров, отгружая им новые процессоры с вполне адекватными характеристиками.