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Bublik1
Инженерный процессор Ryzen 9000 оказался быстрее Ryzen 7 7800X3D в одноядерном тесте CPU-Z
Ожидается, что Ryzen 9 9590Х покажет рост производительности до 20% и сможет разгоняться до 6 ГГц

Вторая половина 2024 года будет богата на большие анонсы и релизы. Геймеры замерли в ожидании видеокарт NVIDIA, тогда как немногочисленные фанаты AMD всё ещё верят в чудеса. Инсайдеры уверяют, что настольная графика красной команды следующего поколения не сможет продемонстрировать значительных изменений по сравнению с находящимися на рынке решениями. Архитектура RDNA4 будет полагаться на срендевысокий сегмент, а главный упор будет делаться на правильное соотношение между быстродействием и конечной стоимостью. NVIDIA обязательно выпустит очередной суперфлагман за 2000 долларов, но на этот раз ожидается значительное увеличение скоростных показателей также и у графических чипов среднего ценового сегмента. Здесь обе компании давно ничего интересного не выпускали, поэтому ожидания высоки, как никогда. Небольшую революция собирается провернуть Intel. После нескольких лет эволюционных изменений синие планируют сменить 10-нм узел на 2-нм технологический процесс. Сложно сказать, будет ли новая линейка успешной, а опасения вызывают некоторые решения руководства. 

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Так, новая линейка процессоров потеряет поддержку технологии многопоточности. Именно так, Hyper-Threading, долгое время обеспечивающая высокую производительность в сложных сценариях, не будет поддерживаться в рамках новой архитектуры. Инсайдеры считают, что резкий переход на 2-нм нормы не позволит добиться высоких тактовых частот, ну а это очередной минус в копилку Intel. Что до AMD, то здесь никаких сюрпризов не ожидается, а интрига заключается лишь в том, насколько большим будет прирост производительности в новой линейке Ryzen 9000. Недавно в сеть попали первые тесты неизвестного камня, TDP которого равняется 170 Вт. Инсайдеры пишут, что в тесте CPU-Z удалось достичь показателя 910 баллов в одноядерных задачах, что значительно превышает достижения Ryzen 9 7950X, который в данном сценарии выдаёт около 780 баллов. Эксперты подсчитали, что таким образом увеличение IPC между поколениями не превысит 14%, тогда как тестируемый камень демонстрирует 18.6% прирост скоростных показателей. 

Не стоит забывать, что перед нами инженерный вариант, а значит массовая версия может оказаться ещё быстрее. Какой именно процессор участвовал в тестировании, узнать не вышло, ну а инсайдеры уже составили список всех моделей, которые поступят в продажу в 2024 году. Похоже, линейка окажется традиционной и будет включать 6-ядерный Ryzen 5 9600X, 8-ядерный Ryzen 7 9700X, 12-ядерный Ryzen 9 9900X и 16-ядерный Ryzen 9 9950X. Ожидается, что благодаря переходу на 3-нм узел удастся повысить тактовые частоты, в результате чего флагман сможет обеспечить стабильные 6 ГГц. Инсайдеры пишут, что анонс линейки Ryzen 9000 состоится в рамках выставки Computex, которая намечена на 3 июля. На мероприятии покажут не только настольные процессоры Granite Ridge, но и мобильные Strix Point. В некоторых источниках сказано, что релиз состоится в конце июля, тогда как другие уверяют, что старт продаж намечен на август. Как бы там ни было, но производители материнских плат активно занимаются выпуском новых моделей, созданных на базе чипсета 800-й серии. На этот раз поддержку PCIe 5.0 могут обеспечить даже на относительно недорогих решениях, хотя доверять таким заявлениям стоит с некоторой опаской. В настоящее время данная технология не пользуется высоким спросом, а значит в массовом сегменте не будет востребована. 

Особенно интересно, что многие партнёры AMD уже выпустили обновление BIOS, которое обеспечивает полную поддержку процессоров нового поколения на материнских платах с чипсетами A620, B650, B650E, X670 и X670E. Таким образом, каждый владелец компьютера с сокетом АМ5 может заменить свой процессор на новинку 2024 года без особого труда. Согласно указанным выше тестам, неизвестный процессор серии Ryzen 9000 оказался быстрее в играх, чем Ryzen 7 7800X3D. 8-ядерный камень пользуется огромным спросом, ну а в начале 2025 в продажу поступит следующая серия процессоров, изготовленных по технологии 3D V-Cache. Ранее инсайдеры писали, что сокет АМ5 останется актуальным до 2027 года. Именно тогда в продажу поступит финальная серия с поддержкой данного сокета. Насколько такая информация соответствует действительности, сказать пока сложно, но в ближайшие несколько лет точно появится целая россыпь процессоров, предлагающих значительный рост быстродействия без смены материнской платы. 

#процессоры #тесты #ryzen 9000 #ryzen 9 9590х
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