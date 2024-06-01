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GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию

GeForce RTX 3090 Ti вышла менее двух с половиной лет назад, но кажется гостем из далёкого прошлого, за который просят немыслимые 195 тысяч рублей
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Иногда просто хочется купить дорогой товар, на который разумный человек даже не обратит внимания. Мы балуем себя брендовой одеждой, женщины покупают дорогие сумочки и кольца, забывая о том, что отличить драгоценный камень от стекляшки может только специалист. Мужчины гоняются за суперкарами, а после ставят их в тесные гаражи, изредка гоняя по городу на скорости до 50 километров в час. В данном случае желание побаловать себя дорогой игрушкой зависит от нашего финансового положения, но иногда даже не самые богатые пользователи покупают брендовые вещи.

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Широко известно, что смартфон за 150 тысяч рублей можно взять в кредит, впрочем, как и видеокарту, за которую просят 250 и даже 300 тысяч рублей. Оправдана ли такая покупка, уже никого не волнует, ну а сегодня мы изучим, как чувствуют себя владельцы одного из самых дорогих графических чипов в истории. На самом деле было и дороже, но в данном случае речь идёт о массовом продукте, который привёл к настоящему ажиотажу на рынке. Речь о GeForce RTX 3090 Ti, стоимость которой была зафиксирована на отметке 2000 долларов. Кастомные варианты предлагались по заоблачным ценам и интересовали зажиточных энтузиастов, которые могли себе позволить потратить огромную сумму на развлечения. 

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Сегодня мы обратимся к тестированию, которое было проведено авторами канала Testing Games. В левом углу ринга у нас суперфлагман GeForce RTX 3090 Ti, ну а в правом скромно переминается с ноги на ногу GeForce RTX 4070 SUPER. Если вы обратите внимание на несколько скриншотов выше, то сможете заметить, что в нескольких играх разница в быстродействии оказывается не в пользу второй участницы тестирования. На самом деле таких случаев всего два, где GeForce RTX 3090 Ti вырывается вперёд на 20%, тогда как в среднем разница между видеокартами не превышает 10-12%. Бывает, что обе видеокарты показывают почти идентичные показатели, ну а всё это говорит лишь о том, что старый флагман не собирается сдавать свои позиции. GeForce RTX 3090 Ti демонстрирует вполне сносную производительность и может запускать любые игры даже в 4К. Авторы теста предлагают взглянуть на преимущество GeForce RTX 4070 SUPER с использованием технологии масштабирования DLSS 3.0, но делать мы с вами этого не будем, поскольку в этом случае картинка может разочаровать даже тех, кто не привык придираться к деталям. 

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Ну а теперь посмотрим, сколько же просят за обе видеокарты в рознице. Как видите, за суперфлагман NVIDIA прошлого поколения вам придётся вывалить почти 200 тысяч рублей. Сумма огромная и явно не оправдана, ведь всего за 60 тысяч можно купить GeForce RTX 4070 SUPER. Как мы помним, эта видеокарта всего на 10% уступает лидеру, но стоит более чем в три раза дешевле. Не стоит забывать, что для GeForce RTX 3090 Ti вам потребуется габаритный системный блок с хорошей вентиляцией. Кроме того, модель производства ASUS ещё и предлагает монструозную систему жидкостного охлаждения. Греться флагман не будет, но всё это потребует от вас купить блок питания на 1000 Вт. Что до GeForce RTX 4070 SUPER, то эта видеокарта обойдётся небольшим корпусом и скромным блоком питания до 600 Вт. Потребление у GeForce RTX 3090 Ti на пике в 3 раза выше, ну а купить старый суперфлагман сегодня могут только сумасшедшие энтузиасты. 

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Немногим дешевле 90 тысяч рублей предлагается GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Эта видеокарта обходит старый флагман NVIDIA и решает главную проблему, которая стояла на пути GeForce RTX 4070 SUPER. Напомним, GeForce RTX 3090 Ti имеет 24 Гб памяти, а значит будет лучше справляться с требовательными играми в 4К. Для данного разрешения 16 Гб пока достаточно, ну а именно столько имеет GeForce RTX 4070 Ti SUPER. По цене одной GeForce RTX 3090 Ti можно купить две GeForce RTX 4070 Ti SUPER, ну а последняя не только быстрее, но и лучше в плане энергоэффективности. Выбор очевиден. Для тех, кто решил потратить на видеокарту больше 100 тысяч рублей в наличии GeForce RTX 4080 SUPER. Здесь вы получите значительное преимущество в быстродействии, но всё равно сэкономите 70 тысяч рублей. 

Если посмотреть немного шире, то можно вспомнить несколько видеокарт производства AMD. К примеру, за Radeon RX 7900 XTX просят 114 тысяч, но сама видеокарта превосходит старый флагман NVIDIA во всех сценариях. При этом здесь можно встретить те же 24 Гб памяти и пиковую производительность, превышающую показатели GeForce RTX 3090 Ti на 30-40%. Хотите дешевле – берите Radeon RX 7900 XT. По цене одной GeForce RTX 3090 Ti вы можете собрать полноценный игровой компьютер с мощным процессором и видеокартой Radeon RX 7900 XT, которая предложит 20 Гб памяти и высокую производительность. 

Всё это значит, что время старого флагмана стремительно уходит. GeForce RTX 3090 Ti ещё способна демонстрировать приличную скорость, но даже сегодня с большим трудом опережает видеокарту, которая стоит в 3 раза дешевле. Мы не призываем вас отказаться от покупки флагмана. На самом деле каждый геймер волен делать выбор самостоятельно, но в данном случае важно понимать, что миф о длительном жизненном цикле видеокарты за 2000 долларов – это всего лишь миф. Маркетологи знают множество приёмов, которые позволяют убеждать любителей компьютерных игр совершать самые безумные поступки. Пожалуй, покупка видеокарты за 200 тысяч рублей – это демонстрация эффективной работы маркетологов. С момента релиза GeForce RTX 3090 Ti прошло меньше двух с половиной лет, ну а суперфлагман уже кажется устаревшим. Сложно даже приставить, что будет через несколько месяцев, когда в продажу поступит новая линейка настольной графики. Скорее всего даже GeForce RTX 5060 Ti за 400 долларов будет по скоростным показателям равна или даже быстрее легендарной GeForce RTX 3090 Ti. Это значит, что никогда инвестиция в дорогую видеокарту не окупится, ведь жизненный цикл флагманов кажется значительным только в случае, если вы будете плавно переходить с 4К на 2К, а после мигрировать на 1080р. И всё бы ничего, но от флагмана у вас останется только непомерный аппетит, ведь GeForce RTX 3090 Ti продолжит сжигать огромное количество электричества, отставая от середняков, которым не нужна дорогая система охлаждения и мощный блок питания. Добавим, что часто фанаты флагманов приводят в качестве доказательства своей правоты увеличенное количество памяти. По результатам тестов можно сделать вывод, что сегодня даже 12 Гб можно назвать приемлемым количеством, ну а 24 Гб вам не понадобятся ещё как минимум 10 лет. Вот только к тому времени GeForce RTX 3090 Ti давно сгорит, либо начнёт отставать даже от бюджетных решений за 200 долларов. 


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nvidia видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 3090 ti geforce rtx 4070 super
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