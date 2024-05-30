Боеприпасы могут привести к выходу из строя пушки и гибели личного состава ВСУ

По мнению целого ряда аналитиков, Европа слишком долго наслаждалась мирной жизнь и забыла об инвестициях в ВПК. Десятилетиями заводы простаивали, а многие потребители с готовностью закупали оружие в США. Судя по тем данным, что публикует издание The Economist, сегодня в ЕС осталось только одно крупное производство пороха, расположенное в Польше, тогда как Франция безуспешно пытается вернуть в строй собственные мощности. Проблема оказалась серьёзнее, чем можно было представить, ведь европейцы не могут решить целый ряд спорных вопросов. Прежде всего на пути стоят бюрократические проволочки, а значит решения могут тянуться годами. Кроме того, из-за отказа от российских энергоносителей выросли цены на электричество, что тут же привело к удорожанию производства военной продукции. Сегодня европейский боеприпас 155-мм калибра стоит в 4-5 раз дороже, чем российский 152-мм калибра, ну а попытки расширить производство сулят ещё большими экономическими сложностями. Не стоит забывать и о нехватке сырья, а всё это делает заявления политиков бесполезными, ведь выпустить нужное количество продукции всё равно не выходит.

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В момент, когда снарядная инициатива ЕС уже почти ушла на дно, из неоткуда появился президент Чехии. Пётр Павел заявил, что нашёл для Украины 1 миллион боеприпасов, на которые должны скинуться европейские страны. Где именно всё это будет закупаться, президент не сказал, но обещал, что несколько десятков тысяч снарядов ВСУ получат уже в июне. Вчера власти Чехии выразили неудовлетворение происходящим, ведь всего несколько стран перечислили деньги в рамках новой инициативы. Называются: Португалия, Дания и Норвегия. Деньги поступили от Канады, но эта страна в Евросоюз не входит. Министр обороны Чехии была крайне возмущена пассивностью союзников и потребовала дать ещё денег. По словам Яны Черноховой, без этого не удастся обеспечить украинскую армию нужным количеством боеприпасов. Министр призвала как можно скорее наполнить бюджет, ну а комментариев от европейских лидеров не последовало. В последнее время средств на Украину там тратиться такое колоссальное количество, что дешевле было бы всех украинцев переселить к себе и содержать на пособии.

Ну а пока власти Чехии просят денег, авторы Financial Times выяснили любопытные подробности. Оказывается, снаряды закупаются в странах Азии и Африки, а главная проблема заключается в их низком качестве. В издании пушит, что боеприпасы хранились на складах десятилетиями и могли быть давно списаны. Утилизировать их не стали, но и использовать крайне опасно. Часть снарядов идёт с видимыми дефектами и сразу же отбраковывается, а всего у большей половины закупленных боеприпасов найдены различные изъяны. Что именно не так, журналисты не пишут. Сообщается, что наиболее заметные проблемы устраняются на месте, а только после этого всё это будет отправлено в адрес ВСУ. Можно предположить, что специалисты отбраковывают наиболее повреждённые снаряды. В теории можно было бы переупаковывать боеприпасы, но такая процедура потребует значительного количества людей. Придётся в ручном порядке разбирать снаряды, которые лежали в ненадлежащих условиях много десятилетий. Гарантий безопасности никто не даёт, а процесс слишком медленный и не эффективный. Ну а поскольку отобрать бракованные боеприпасы всё равно придётся, то Чехия по закрытым каналам снова просит денег.

Эксперты считают, что решить проблему со снарядами для Украины у стран НАТО не получится ещё несколько лет, но после этого ВСУ начнут получать стабильное количество, необходимое для ведения наступательных действий. Неясно, завершится ли к этому моменту СВО, но всё идёт к тому, что США планируют играть в долгую. По информации New York Times, янки построят оружейный завод в Техасе, который будет выпускать снаряды для украинской армии. Предприятие создаётся с нуля и сможет выпускать до 30 тысяч единиц в месяц или более 350 тысяч в год. Журналисты пишут, что это ровно в 2 раза больше, чем сегодня может производить Америка, тогда как для ведения боевых действий Киеву нужно 4-6 тысяч снарядов в сутки. Таким образом США нужно построить ещё как минимум 3 таких завода, а иначе обеспечить Зеленского нужным количеством боеприпасов не получится. Авторы New York Times полагают, что на строительство завода уйдёт несколько лет, ну а достичь заявленных мощностей и вовсе удастся очень нескоро.