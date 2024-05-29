У ЕС нет нужного количества мощностей, нет специалистов и денег для того, чтобы форсировать процесс выпуска боеприпасов

В 2023 году Европа пообещала поставить Украине 1 миллион снарядов 155-мм калибра. Конечным сроком значился март 2024, но в итоге, когда сроки начали подходить к своему завершению, вскрылись любопытные факты. Часть политиков честно призналась, что выполнить взятые на себя обязательства не получится. Якобы, снарядов нет, а производство находится в спящем состоянии. Сколько точно боеприпасов получили ВСУ, знают немногие посвящённые в эту тему лица, тогда как журналисты продолжают путаться в фактах. Дошло до того, что европейские лидеры и вовсе заявили, что выполнили все обещания. Хитрость в том, что ЕС говорила о том, что Киев получит 1 миллион снарядов, но не обещал передать их лично. Якобы, страны Европы действительно отправили Зеленскому значительную часть, тогда как остальные украинцы закупили самостоятельно, а в итоге удалось выйти на 1 миллион боеприпасов.

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В Киеве такие подсчёты вызвали неподдельное удивление, но немного подсластить пилюлю украинцам решил президент Чехии. Пётр Павел собрал с союзников миллиард евро (а после ещё миллиард), на которые закупил боеприпасы. Неясно, где именно удалось взять сотни тысяч снарядов, но сам президент уверяет, что ВСУ получит несколько десятков тысяч единиц уже в июне. Сколько всего будет закуплено боеприпасов, и когда они будут доступны Киеву, не уточняется, а между тем аналитики говорят о значительных проблемах, с которыми сталкивается европейский ВПК. Напомним, ранее члены НАТО согласовали план, в рамках которого Европе нужно производить 2 миллиона снарядов в год. Планировалось достичь цели уже к началу 2026, но тут выяснилось, что Старый свет испытывает острый дефицит материалов. Обычный артиллерийский снаряд содержит почти 11 килограмм тротила, октогена или гексогена, ну миллионы боеприпасов потребуют значительных инвестиций в военно-промышленный комплекс. Сегодня взять такое количество химических веществ негде, а ведь есть снаряды, которые нуждаются в ещё большем количестве материалов. Например, боевая часть Storm Shadow весит около 450 килограмм, а сегодня выпускать подобные ракеты Европа может в ограниченном количестве.

Производители в Европе заявляют, что сроки, заявленные политиками, нереалистичны, а выполнить взятые на себя обязательства не получится. Европа не может одновременно насыщать свои склады и поддерживать Украину, которая испытывает острый дефицит боеприпасов. Авторы The Economist пишут, что после окончания Холодной войны большая часть военных предприятий снизила количество выпускаемой продукции, некоторые закрылись, а многие перешли только на модернизацию и обслуживание готовой техники. Выпуск взрывчатых веществ стал занимать крошечную долю рынка, ну а вернуть позиции на данном направлении крайне сложно. Сегодня единственный крупный производитель тротила находится в Польше, тогда как французская Eurenco уже несколько лет безуспешно пытается нарастить выпуск пороха. Сообщается, что в результате компания загружена заказами, многие из которых датируются 2030 годом. Но если сами заводы в теории и можно расконсервировать, то с работниками всё обстоит намного хуже. По данным The Economist, большая часть сотрудников подобных предприятий или уже вышла на пенсию или находится в предпенсионном возрасте. Молодёжь не готова идти в сферу производства оружия, ну а всё это только усложняет ситуацию.

Эксперты прямо говорят о необходимости строить новые заводы, вот только в перегруженной бюрократическими ограничениями Европе предприятие может вводиться в строй 7 лет. Rheinmetall прямо сейчас строит завод по производству взрывчатых веществ в Венгрии, но по самым оптимистичным прогнозам производство там стартует только в 2027 году. Но это если удастся набрать специалистов и найти нужное количество химикатов, с которыми также возникают проблемы. Для производства нитроцеллюлозы нужна азотная кислота, но в Европе выпускать данную субстанцию нерентабельно. Приводится любопытная статистика: в России стоимость одного 152-мм артиллерийского снаряда равна 1000 долларов, тогда как в Европе аналогичный 155-мм снаряд обходится в 4-5 тысяч долларов. После отказа от российского трубного газа Германия не может себе позволить выпускать азотную кислоту в прежних объёмах, ну а экономический фактор оказывает давление на всю отрасль. Если Германия увеличит выход нужного количества химикатов, то стоимость снаряда снова увеличится, ну а это европейская экономика не потянет. В настоящее время ВПК ЕС приходится закупать компоненты в Индии, где качество не такое высокие, как хотелось бы. Ну и совсем всё плохо с хлопком, который также выступает в качестве основного компонента при производстве нитроцеллюлозы. Сырьё выращивают в нескольких азиатских странах, с которыми у РФ дружественные отношения. Ну а это значит, что Европа получат хлопок по остаточному принципу, тогда как в России проблем с компонентами для выпуска боеприпасов пока нет. Авторы The Economist настроены скептически и полагают, что спячка продлиться ещё несколько лет. Стоит добавить, что выпуск оружия в Западных странах отдан на откуп частникам, ну а бизнес всегда ищет выгоду. Проще говоря, когда Шольц требует выпускать больше снарядов, производители опасаются, что к 2027 году, когда они построят нужные предприятия, боеприпасы уже будут никому не нужны, ведь к этому моменту конфликт в Украине давно завершится. При этом инвестировать в производство нужно здесь и сейчас, что многим кажется крайне рискованным занятием.