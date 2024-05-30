По словам офицера ВСУ, танки M1 Abrams имеют массу минусов и крайне сложны в эксплуатации.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, российские инженеры тщательно изучили новейшие образцы техники НАТО и пришли к неутешительным выводам. По большей части машины не представляют ничего интересного в техническом плане. Значительная часть и вовсе создана много десятилетий назад и давно не выпускается. Вместо этого в США и Европе предпочитают проводить модернизацию, улучшая те или иные характеристики. Поскольку никаких кардинальных инженерных решений не используется, танки, броневики и артиллерийские системы остаются уязвимыми для современных средств вооружений. Машины плохо защищены от мин, а очень часто настолько сложны, что для их обслуживания требуется целая армия специалистов. Что любопытно, подобные заявления делают и украинские военнослужащие, которые то и дело дают интервью иностранным журналистам. В прессе пишут, что техника НАТО капризная и может выйти из строя из-за недосмотра экипажа. Артиллерийские установки ломаются чаще советских ещё и потому, что пушки не рассчитаны на интенсивную стрельбу.

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По мнению экспертов, всё это объясняется тем, что европейцы и американцы создавали оружие, которое больше подходит для конфликтов, когда противник значительно слабее. Проще говоря, боевые действия в Украине вывели оружие стран НАТО из зоны комфорта, лишив его массы преимуществ. Вначале наносятся по противнику удары при помощи крылатых ракет. После подключается авиация и артиллерия, а только в финале в бой вступают танки и броневики (как это происходит сегодня в секторе Газа). При этом противник находится под постоянным огнём, а к моменту появления на поле боя тяжёлой техники, лишается основных средств вооружения. По словам одного из офицеров 47-й механизированной бригады ВСУ, американские M1 Abrams брошены в бой без поддержки и становятся лёгкими мишенями для российских сил. В рамках нового интервью журналистам CNN, боец с позывным «Джокер» рассказал о проблемах, с которыми сталкивается его подразделение при эксплуатации техники НАТО. По его словам, сегодня акцент ведения военных действий сместился в область дронов. Как только танк выезжает из укрытия, его пытаются атаковать беспилотники, ну а хвалёный M1 Abrams лишён минимальной защиты против подобных аппаратов.

У машины нет динамической брони, а сама она создавалась для конфликтов, которые проходят по сценарию Пентагона. Ну а поскольку российская армия сильно отличается от разрозненных партизанских отрядов Афганистана, то выживаемость M1 Abrams бывает обеспечить очень сложно. «Джокер» заявил о несостоятельности мифа, согласно которому американский танк обладает высокой надёжностью. Оказывается, всё это миф, который долгое время искусственно поддерживался в прессе. Он приводит в пример новый M1 Abrams, который только сошёл с завода в Польше, где прошёл полное техническое обслуживание. Буквально сразу же танк сломался, ну а поскольку ремонтировать такую сложную технику специалисты ВСУ не могут, то пришлось вернуть машину полякам обратно. «Джокер» напомнил, что недавно Россия демонстрировала трофейный M1 Abrams в Москве. По его словам, теперь русские знают, как тяжело буксировать сломанную технику НАТО. Танк очень тяжёлый и может выйти из строя в самый неподходящий момент. Все машины находятся на одном направлении, поэтому экипажи рассказывают друг другу об особенностях эксплуатации и не стали ничего скрывать от американских журналистов.

«Джокер» добавил, что даже польские специалисты предупреждали о том, что электроника может выйти из строя из-за конденсата, вот только во время интенсивных боевых действий следить за такими мелочами не с руки. Мало того, есть проблема и со снарядами. Фактически, США передали только бронебойные, ну а такие боеприпасы нужны для прямых столкновений с другими танками. Обычно ничего подобного не происходит, а сегодня M1 Abrams гораздо эффективнее использовать в качестве артиллерии. В пример приводится случай, когда требовалось уничтожить жилое строение. Экипаж сделал 17 выстрелов, но дом устоял, поскольку в арсенале не было фугасных боеприпасов. На вопрос о главной претензии к американским поставщикам «Джокер» заявил, что не понимает, почему танки шли так медленно. Возможно, машины могли бы что-то сделать полтора года назад, но не сегодня, когда российская армия имеет тотальное преимущество в технике. Офицер офицеров 47-й механизированной бригады ВСУ отмечает, что в настоящее время украинская армия теряет позиции, ну а M1 Abrams пришли слишком поздно и малыми партиями. Сам журналист, который вёл интервью констатирует, что машины, которые были построены несколько десятилетий назад, плохо подходят для современных конфликтов. Так был создан на пике могущества США, но боевые действия быстро меняются, чего не скажешь о M1 Abrams, ведь назвать его гибким и эффективным в рамках украинского конфликта невозможно. Посмотреть полное видео вы можете по ссылке: https://edition.cnn.com/2024/05/29/europe/ukraine-war-us-tanks-intl