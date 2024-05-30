Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Офицер ВСУ рассказал CNN про устаревшие и неэффективные в украинском конфликте M1 Abrams
По словам офицера ВСУ, танки M1 Abrams имеют массу минусов и крайне сложны в эксплуатации.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, российские инженеры тщательно изучили новейшие образцы техники НАТО и пришли к неутешительным выводам. По большей части машины не представляют ничего интересного в техническом плане. Значительная часть и вовсе создана много десятилетий назад и давно не выпускается. Вместо этого в США и Европе предпочитают проводить модернизацию, улучшая те или иные характеристики. Поскольку никаких кардинальных инженерных решений не используется, танки, броневики и артиллерийские системы остаются уязвимыми для современных средств вооружений. Машины плохо защищены от мин, а очень часто настолько сложны, что для их обслуживания требуется целая армия специалистов. Что любопытно, подобные заявления делают и украинские военнослужащие, которые то и дело дают интервью иностранным журналистам. В прессе пишут, что техника НАТО капризная и может выйти из строя из-за недосмотра экипажа. Артиллерийские установки ломаются чаще советских ещё и потому, что пушки не рассчитаны на интенсивную стрельбу. 

реклама

По мнению экспертов, всё это объясняется тем, что европейцы и американцы создавали оружие, которое больше подходит для конфликтов, когда противник значительно слабее. Проще говоря, боевые действия в Украине вывели оружие стран НАТО из зоны комфорта, лишив его массы преимуществ. Вначале наносятся по противнику удары при помощи крылатых ракет. После подключается авиация и артиллерия, а только в финале в бой вступают танки и броневики (как это происходит сегодня в секторе Газа). При этом противник находится под постоянным огнём, а к моменту появления на поле боя тяжёлой техники, лишается основных средств вооружения. По словам одного из офицеров 47-й механизированной бригады ВСУ, американские M1 Abrams брошены в бой без поддержки и становятся лёгкими мишенями для российских сил. В рамках нового интервью журналистам CNN, боец с позывным «Джокер» рассказал о проблемах, с которыми сталкивается его подразделение при эксплуатации техники НАТО. По его словам, сегодня акцент ведения военных действий сместился в область дронов. Как только танк выезжает из укрытия, его пытаются атаковать беспилотники, ну а хвалёный M1 Abrams лишён минимальной защиты против подобных аппаратов. 

У машины нет динамической брони, а сама она создавалась для конфликтов, которые проходят по сценарию Пентагона. Ну а поскольку российская армия сильно отличается от разрозненных партизанских отрядов Афганистана, то выживаемость M1 Abrams бывает обеспечить очень сложно. «Джокер» заявил о несостоятельности мифа, согласно которому американский танк обладает высокой надёжностью. Оказывается, всё это миф, который долгое время искусственно поддерживался в прессе. Он приводит в пример новый M1 Abrams, который только сошёл с завода в Польше, где прошёл полное техническое обслуживание. Буквально сразу же танк сломался, ну а поскольку ремонтировать такую сложную технику специалисты ВСУ не могут, то пришлось вернуть машину полякам обратно. «Джокер» напомнил, что недавно Россия демонстрировала трофейный M1 Abrams в Москве. По его словам, теперь русские знают, как тяжело буксировать сломанную технику НАТО. Танк очень тяжёлый и может выйти из строя в самый неподходящий момент. Все машины находятся на одном направлении, поэтому экипажи рассказывают друг другу об особенностях эксплуатации и не стали ничего скрывать от американских журналистов. 

«Джокер» добавил, что даже польские специалисты предупреждали о том, что электроника может выйти из строя из-за конденсата, вот только во время интенсивных боевых действий следить за такими мелочами не с руки. Мало того, есть проблема и со снарядами. Фактически, США передали только бронебойные, ну а такие боеприпасы нужны для прямых столкновений с другими танками. Обычно ничего подобного не происходит, а сегодня M1 Abrams гораздо эффективнее использовать в качестве артиллерии. В пример приводится случай, когда требовалось уничтожить жилое строение. Экипаж сделал 17 выстрелов, но дом устоял, поскольку в арсенале не было фугасных боеприпасов. На вопрос о главной претензии к американским поставщикам «Джокер» заявил, что не понимает, почему танки шли так медленно. Возможно, машины могли бы что-то сделать полтора года назад, но не сегодня, когда российская армия имеет тотальное преимущество в технике. Офицер офицеров 47-й механизированной бригады ВСУ отмечает, что в настоящее время украинская армия теряет позиции, ну а M1 Abrams пришли слишком поздно и малыми партиями. Сам журналист, который вёл интервью констатирует, что машины, которые были построены несколько десятилетий назад, плохо подходят для современных конфликтов. Так был создан на пике могущества США, но боевые действия быстро меняются, чего не скажешь о M1 Abrams, ведь назвать его гибким и эффективным в рамках украинского конфликта невозможно. Посмотреть полное видео вы можете по ссылке: https://edition.cnn.com/2024/05/29/europe/ukraine-war-us-tanks-intl

#танки #военные технологии #m1 abrams #танки abrams
+
Написать комментарий (0)
Украинские танки M1 Abrams сталкиваются с новыми проблемами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
30
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
60
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
7
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
7
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
4
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
Владелец Tesla Cybertruck при покупке порезался об острый угол заднего крыла электропикапа
3
Звезда VFTS 243 пропустила стадию сверхновой и коллапсировала сразу в черную дыру
+
Недавно обнаруженная «Экзо-Венера» может быть обитаемой
+
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
16
Huawei представила детские часы 5 Xingyao Edition с офлайн-отслеживанием местоположения
+
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
Серия Huawei Watch 5 будет оснащена HarmonyOS NEXT
2
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
+
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Предварительный образец Ryzen 9000 уступил Core i9-14900K по однопоточной производительности
11

Популярные статьи

Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
24
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
23
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
16
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
37
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
14
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
2
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
10
Пошлины на китайский экспорт «не сделают Америку снова великой» - считают западные эксперты
3

Сейчас обсуждают

Kokuto Hellchain
16:39
У этих машин рынок в виде интел, Самсунг и тсмс. Больше них нет никого, клоун
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
VermeeY
16:38
Тип матрицы экрана - VA Че так мало-то
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
VermeeY
16:35
тогда почему на хламе 5700X3D сидишь ? А не 7950X3D или 14900KS ?
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
irnwlf
16:35
После того, как три года откладывают с зарплаты на свой радивон 9600 про.
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
Культовый
16:34
с 9900к ты нищий бич, вали отсюда, тут клуб состоятельных господ
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
Культовый
16:33
курву свою в штанах только интулбои дёргают трясущимися ручонками, вам даже шлюхи за деньги не дают
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
Культовый
16:31
Не все, я состоятельный.
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
Иван Аристов
16:31
Мне многое говорят телеграм опросы, когда за прогрессивную шкалу от 200к месяц высказывается 2к , а против - 800. То есть примерно треть читающих статью зарабатывают вполне достаточно. Мне всё говорит...
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
matocob
16:27
А вы не задумывались, почему они это вещали? Дело не только в нынешней или тогдашней обстановке, но и в настроениях населения, с поддержки которого всё это происходило и происходит до сих пор.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Ivan Mikhailov
16:25
Гойда!
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем